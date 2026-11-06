https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/kenyada-448-kisinin-oldugu-aclik-tarikati-davasinda-karar-tarikat-liderine-200-yil-hapis-1110171799.html

Kenya'da 448 kişinin öldüğü 'açlık tarikatı' davasında karar: Tarikat liderine 200 yıl hapis

Kenya'da 448 kişinin öldüğü 'açlık tarikatı' davasında karar: Tarikat liderine 200 yıl hapis

Sputnik Türkiye

Kenya'da takipçilerini ve çocuklarını açlıktan ölüme sürükleyen tarikat lideri Paul Mackenzie, 200 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 190 çocuğun öldürülmesinden... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T17:18+0300

2026-11-06T17:18+0300

2026-11-06T17:18+0300

yaşam

kenya

tarikat

açlık

açlık tarikatı

can kaybı

hapis cezası

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Kenya'da yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği 'açlık tarikatı' davasında mahkeme kararını açıkladı. Takipçilerine cennete ulaşmak için kendilerini ve çocuklarını aç bırakmalarını söyleyen Paul Mackenzie, 190 çocuğun öldürülmesinden dolayı 200 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Davada yargılanan 28 suç ortağına da ağır hapis cezaları verildi.Çocuklar açlıktan ölürken kardeşleri izlediKenya'nın doğusunda, Hint Okyanusu kıyısındaki bir ormanda faaliyet gösteren Mackenzie, kıyamet gelmeden önce cennete ulaşmaları için takipçilerinin kendilerini ve çocuklarını aç bırakmalarını istiyordu.Savcılığa göre Mackenzie'nin suç ortakları, bu emirlere uymayan kişileri dövüyor ve tehdit ediyordu. Bazı kurbanlar canlı canlı gömülürken, açlıktan ölenlerin cesetleri sığ mezarlarda ve tuvalet çukurlarında bulundu.Kararı açıklayan Hakim Diana Kavedza, Mackenzie'ye aç bırakarak öldürme suçundan 100 yıl, doğrudan cinayet suçundan ise 100 yıl hapis cezası verdi.Kavedza, tarikat üyelerinin yaşadıklarını anlatırken çocukların maruz kaldığı şiddete ilişkin şu ifadeleri kullandı:Mackenzie, kimseyi aç kalmaya zorlamadığını savundu ancak mahkeme bu savunmayı reddetti. Davada yargılanan 28 suç ortağına da 10 ila 160 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Ormanda 448 ceset bulunduOlay, Nisan 2023'te Kenya'nın Malindi kenti yakınlarındaki Shakahola Ormanı'nda toplu mezarların ortaya çıkarılmasıyla gündeme geldi.Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonuna göre ormanda 448 kişinin cesedi bulundu. Ancak mahkemede görülen dava, 190 çocuk ve bir yetişkinin ölümünü kapsıyordu.Mackenzie ayrıca yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki başka bir bölgede bulunan 52 kişinin ölümünden de sorumlu tutuluyor. Ayrı bir davada yargılanan Mackenzie, bu suçlamaları da reddetti. Böylece tarikatla bağlantılı olduğundan şüphelenilen ölümlerin sayısı 500'e ulaşıyor.Mackenzie'nin oğlu Dan Mackenzie de babasının kendi ailesini bile korumadığını söyledi. Tarikattan ayrıldığı için Shakahola'ya gitmediğini belirten Dan Mackenzie, küçük kardeşini ve arkadaşlarını kaybettiğini anlattı.Yetkililerin ihmali de ortaya çıktıMackenzie'nin faaliyetleri, toplu mezarların bulunmasından yıllar önce güvenlik güçlerinin gündemine gelmişti.Polis 2017'de Mackenzie'nin bulunduğu yerde arama yapmış, 2019'da ise Malindi'deki kilisesi kapatılmıştı. Bunun ardından Mackenzie, faaliyetlerini Shakahola Ormanı'na taşımıştı.Yaşananlar, Kenya'da dini grupların denetimine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Kenya İnsan Hakları Komisyonu Hızlı Müdahale Birimi Başkanı Ojiro Odhiambo, mahkumiyet kararının önemli olduğunu ancak sorumluluğun yalnızca tarikat üyeleriyle sınırlı tutulmaması gerektiğini belirtti. Odhiambo, tekrarlanan uyarılara rağmen harekete geçmeyen yerel yöneticilerin, polislerin, istihbarat görevlilerinin ve dini liderlerin de sorumluluk taşıdığını söyledi.

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kenya, tarikat, açlık, açlık tarikatı, can kaybı, hapis cezası