https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/rusya-ve-abd-agitin-butce-artisina-karsi-1110214978.html

Rusya ve ABD, AGİT'in bütçe artışına karşı

Rusya ve ABD, AGİT'in bütçe artışına karşı

Sputnik Türkiye

Rusya ve ABD'nin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) bütçesinin artırılmasına karşı çıktığı açıklandı. 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T14:20+0300

2026-11-09T14:20+0300

2026-11-09T14:22+0300

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agi̇t

dmitriy polyanskiy

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Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Rus basınına yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin her türlü bütçe artışına mesafeli yaklaştığını belirterek, “Bu tutum bizim önceliklerimizle de örtüşüyor ve bizi memnun ediyor” ifadelerini kullandı.Buna karşın Avrupa ülkelerinin, teşkilatın finansmanının artırılması yönündeki taleplerini sürdürdüğünü kaydeden Polyanskiy, bütçede uzlaşma sağlanamaması durumunda mekanizmanın önceki yılın finansal düzeyinde işlemeye devam edeceğini hatırlatarak, “Yani AGİT her halükarda bütçesiz kalmayacak” değerlendirmesinde bulundu.Gürcistan'ın adaylığıAGİT'in gelecek yılki dönem başkanlığını kimin üstleneceği konusundaki belirsizliğe de değinen Rus diplomat, şu aşamada Kıbrıs ve Gürcistan olmak üzere iki aday üzerinde duruluyor.Ancak Moskova'nın Gürcistan'ın adaylığı konusunda henüz net bir tutum belirleyemediğini aktaran Polyanskiy, Tiflis yönetiminin henüz gerekli istişareleri yürütmediğine dikkat çekti:Lavrov: AGİT çıkmazdaÖte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce yaptığı değerlendirmelerde, Batı ülkelerinin izlediği çatışmacı politikanedeniyle AGİT'in halihazırda çıkmazda ve zor bir süreçte olduğunu ifade etmişti.

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rusya, abd, agi̇t, dmitriy polyanskiy