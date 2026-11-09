https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/rusya-savunma-bakanligi-zaporojye-bolgesinde-bir-yerlesim-daha-kurtarildi-1110214190.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye Bölgesi'nde bir yerleşim daha kurtarıldı
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye Bölgesi'nde bir yerleşim daha kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Rus güçlerin Zaporojye Bölgesi'ndeki Vasilkovoye yerleşimini ele geçirdiği, Ukrayna silahlı oluşumlarının bir günde 1170'ten fazla asker kaybettiği belirtildi. 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T13:41+0300
2026-11-09T13:41+0300
2026-11-09T13:43+0300
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zaporojye bölgesi
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Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Kasım 2026 tarihi itibarıyla özel askeri harekatın seyrine ilişkin günlük bilgilendirmesini yayımladı.Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamaya göre ‘Vostok’ (Doğu) Grup Birlikleri'ne bağlı güçler, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerledi ve Zaporojye Bölgesi'ndeki Vasilkovoye yerleşimini kurtardı.Ukrayna silahlı oluşumları bir günde 1170'ten fazla asker ve altı zırhlı muharebe aracı kaybetti.Rusya Silahlı Kuvvetleri grup birliklerinin operasyonel-taktik havacılık, taarruz insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu unsurlarıyla; Ukrayna ordusunun çıkarına kullanılan ulaşım altyapısı tesislerini, insansız hava aracı ve yer tabanlı robotik sistem üretim atölyelerini ve depolama noktalarını, ayrıca Ukrayna silahlı oluşumları ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını 137 bölgede vurduğu ifade edildi.Rus hava savunma sistemlerinin de ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemine ait iki füzeyi ve 680 uçak tipi İHA düşürdüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/rusya-merkez-bankasi-dondurulmus-varliklarin-onemli-bir-kismini-geri-almayi-basardik-1110212322.html
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rusya, ukrayna, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, himars, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, himars, özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye Bölgesi'nde bir yerleşim daha kurtarıldı
13:41 09.11.2026 (güncellendi: 13:43 09.11.2026)
Rus güçlerin Zaporojye Bölgesi'ndeki Vasilkovoye yerleşimini ele geçirdiği, Ukrayna silahlı oluşumlarının bir günde 1170'ten fazla asker kaybettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Kasım 2026 tarihi itibarıyla özel askeri harekatın seyrine ilişkin günlük bilgilendirmesini yayımladı.
Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamaya göre ‘Vostok’ (Doğu) Grup Birlikleri'ne bağlı güçler, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerledi ve Zaporojye Bölgesi'ndeki Vasilkovoye yerleşimini kurtardı.
Ukrayna silahlı oluşumları bir günde 1170'ten fazla asker ve altı zırhlı muharebe aracı kaybetti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri grup birliklerinin operasyonel-taktik havacılık, taarruz insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu unsurlarıyla; Ukrayna ordusunun çıkarına kullanılan ulaşım altyapısı tesislerini, insansız hava aracı ve yer tabanlı robotik sistem üretim atölyelerini ve depolama noktalarını, ayrıca Ukrayna silahlı oluşumları ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını 137 bölgede vurduğu ifade edildi.
Rus hava savunma sistemlerinin de ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemine ait iki füzeyi ve 680 uçak tipi İHA düşürdüğü kaydedildi.