https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/rusya-merkez-bankasi-dondurulmus-varliklarin-onemli-bir-kismini-geri-almayi-basardik-1110212322.html

Rusya Merkez Bankası: Dondurulmuş varlıkların önemli bir kısmını geri almayı başardık

Rusya Merkez Bankası: Dondurulmuş varlıkların önemli bir kısmını geri almayı başardık

Sputnik Türkiye

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, Batılı ülkeler tarafından dondurulan Rus vatandaşlarına ait varlıkların önemli bir bölümünün, uygulanan alternatif... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T12:57+0300

2026-11-09T12:57+0300

2026-11-09T13:03+0300

ekonomi̇

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avrupa birliği

ab

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elvira nabiullina

dondurulmuş rus varlıkları

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ukrayna krizi

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nda, 2027 yılı ile 2028-2029 dönemini kapsayan ‘Tek Devlet Para Politikası Temel İlkeleri’ taslağının ele alındığı ortak komite toplantısında konuşan Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, dondurulmuş varlıklar dosyasının öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını vurguladı.‘Çalışmalarımız kararlılıkla sürecek’Yatırımcıların mağduriyetini gidermek amacıyla ikame tahviller ve çeşitli finansal araçların devreye alındığını belirten Nabiullina, "Dondurulmuş varlıklar meselesi yakından takip ettiğimiz konuların başında geliyor. İkame tahviller ve diğer çeşitli yöntemler aracılığıyla dondurulmuş varlıkların önemli bir kısmını yatırımcılarımıza geri kazandırmayı başardık. Bu yöndeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.Euroclear ile hukuki süreçUkrayna’da 2022 yılında özel askeri harekatın başlamasının ardından Batılı ülkelerin yaptırımları kapsamında Rusya Merkez Bankasının yurt dışındaki rezervleri dondurulmuştu. Rusya Merkez Bankası verilerine göre, mahrum kalınan kazançlar da dahil olmak üzere yaklaşık 200 milyar euro tutarındaki rezervin ana bölümü, Avrupa’nın en büyük menkul kıymet saklama kuruluşu olan Belçika merkezli Euroclear bünyesinde tutuluyor.Söz konusu varlıklara yönelik tasarruflara karşı hukuki mücadele başlatan Rusya Merkez Bankası, geçen yılın aralık ayında "yasadışı eylemlerde bulunduğu" gerekçesiyle Euroclear aleyhine Moskova Tahkim Mahkemesinde dava açmıştı. Mahkeme, 15 Mayıs tarihinde verdiği kararla Belçikalı saklama kuruluşunun 18 trilyon 170 milyar ruble (yaklaşık 200 milyar euro) tazminat ödemesine hükmetmişti. Ancak Euroclear yönetimi, 18 Mayıs’ta yaptığı açıklamayla uluslararası yaptırımlar uyarınca Rus Merkez Bankası varlıklarının dondurulmuş kalmaya devam edeceğini duyurmuştu.AB Genel Mahkemesine itiraz başvurusuBu gelişmenin ardından Rusya Merkez Bankası, 22 Mayıs tarihinde Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesine başvurarak, Rus varlıklarının Ukrayna’ya mali destek unsuru olarak değerlendirilmesine olanak tanıyan AB düzenlemesinin iptalini talep etti. Rus düzenleyici kurum, Avrupa Birliği'nin Kiev yönetimine Rus Merkez Bankası varlıkları üzerinden finansman sağlamasının "hukuka aykırı olduğunu ve egemen devlet varlıklarına el konulmasının örtülü biçimde yasallaştırılması anlamına geldiğini" bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/kremlin-abu-dabideki-ukrayna-konulu-muzakerelere-avrupali-temsilciler-katilmayacak-1110210289.html

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rusya, batı, avrupa birliği, ab, rusya merkez bankası, elvira nabiullina, dondurulmuş rus varlıkları, ukrayna, ukrayna krizi, belçika