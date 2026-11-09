https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/russell-brande-tecavuz-ve-cinsel-saldiri-suclarindan-10-yil-6-ay-hapis-1110221107.html

Russell Brand'e tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından 10 yıl 6 ay hapis

Russell Brand'e tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından 10 yıl 6 ay hapis

Sputnik Türkiye

İngiliz oyuncu ve komedyen Russell Brand, Londra'da görülen davada bir kadına tecavüz, üç kadına cinsel saldırı suçlarından mahkum edilmesinin ardından 10 yıl... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T18:27+0300

2026-11-09T18:27+0300

2026-11-09T18:27+0300

yaşam

russell brand

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İngiliz oyuncu ve komedyen Russell Brand, Londra'da görülen davada bir kadına tecavüz ve üç kadına cinsel saldırı suçlarından mahkum edilmesinin ardından bugün 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.51 yaşındaki Brand, 2004-2009 yılları arasında işlediği belirtilen suçlar kapsamında bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan jüri tarafından suçlu bulundu. İki ayrı tecavüz suçlaması ile bir cinsel saldırı girişimi suçlamasından ise beraat etti.Altı kadın suçlamada bulunduBrand, 1999-2009 yılları arasında altı kadına yönelik cinsel saldırı ve tecavüz iddialarıyla yargılandı. Hakkındaki üç tecavüz, üç cinsel saldırı ve bir cinsel saldırı suçlamasını reddeden oyuncu, rızaya dayanmayan herhangi bir cinsel ilişki yaşamadığını savunmuştu.Dört hafta süren duruşmalarda savcılar Brand'i "cinsel bir yırtıcı" olarak nitelendirdi. Savcılığa göre Brand, artan şöhretini ve nüfuzunu kadınlarla cinsel ilişki kurmak için kullanıyor, kadınların isteklerini dikkate almıyordu.Kadınlar duruşmada yaşadıklarını anlatırken kimlikleri, İngiltere'de cinsel suç mağdurlarının kamuoyuna açıklanmasını yasaklayan mevzuat uyarınca gizli tutuldu.Brand: Şöhretimi cinsel ilişki için kullanmak yanlıştıDuruşmada ifade veren Brand, geçmişte kadınlarla ilişki kurarken "ikna edici, baştan çıkarıcı, yalvaran ve flörtöz" davrandığını, yaşamının büyük bölümünü bugün "sorumsuz çapkınlık ve aptallık" olarak değerlendirdiği davranışlarla geçirdiğini söyledi.Şöhretinin cinsel ilişkiye erişimini kolaylaştırmasına izin verdiğini kabul eden Brand, bunun yanlış olduğunu belirtti. Buna karşın cinsel ilişkilerinde rızanın her zaman temel unsur olduğunu savundu.Savunma avukatı Ian Winter ise kadınlara cinsel ilişkiden önce, ilişki sırasında veya sonrasında kötü davranmanın tek başına suç oluşturmadığını ve böyle bir suçun işlendiğini kanıtlamadığını ileri sürdü.Russell Brand kimdir?2000'li yılların başında stand-up gösterileri ve İngiliz televizyonundaki sunuculuk çalışmalarıyla tanınan Russell Brand, daha sonra Hollywood'da oyunculuk kariyerine yöneldi. "Forgetting Sarah Marshall", "Get Him to the Greek" ve "Rock of Ages" gibi filmlerde rol aldı.2010 yılında pop yıldızı Katy Perry ile kısa süreli bir evlilik yapan Brand, bu ilişkinin ABD'deki sinema kariyerini hızlandırdığını söylemişti.Cinsel ilişki ve uyuşturucu bağımlılığı geçmişi hakkında açık konuşan oyuncu, son yıllarda çevrimiçi yayıncılığa yöneldi. Hristiyanlık, sağlık ve yaşam tarzı konularında içerikler üretti ve çeşitli komplo teorilerini savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/casusluk-iddialariyla-gundemde-jensen-huang-kimdir-1110213992.html

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