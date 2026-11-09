https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/rus-gucleri-ukrayna-ordusuna-malzeme-depolama-ve-dagitimi-icin-kullanilan-lojistik-merkezini-vurdu-1110223256.html

Rus güçleri, Ukrayna ordusuna malzeme depolama ve dağıtımı için kullanılan lojistik merkezini vurdu

Rus güçleri, Ukrayna ordusuna malzeme depolama ve dağıtımı için kullanılan lojistik merkezini vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Odessa limanında Ukrayna ordusuna malzeme depolama ve dağıtımı için kullanılan lojistik merkezini vurduğunu... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T19:20+0300

2026-11-09T19:20+0300

2026-11-09T19:21+0300

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rus ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye yönelik enerji altyapı tesislerine, lojistik merkezlerine ve askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlemeye devam ettiğini açıkladı.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre gün içinde:▪️ Odessa limanında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri çıkarları doğrultusunda kargo depolama ve dağıtımı için kullanılan Suhoy Port lojistik merkezi;▪️ Karadeniz'de, Odessa'nın 141 kilometre güneybatısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik silah ve askeri teçhizat taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.

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