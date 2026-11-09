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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/rus-gucleri-ukrayna-ordusuna-malzeme-depolama-ve-dagitimi-icin-kullanilan-lojistik-merkezini-vurdu-1110223256.html
Rus güçleri, Ukrayna ordusuna malzeme depolama ve dağıtımı için kullanılan lojistik merkezini vurdu
Rus güçleri, Ukrayna ordusuna malzeme depolama ve dağıtımı için kullanılan lojistik merkezini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Odessa limanında Ukrayna ordusuna malzeme depolama ve dağıtımı için kullanılan lojistik merkezini vurduğunu... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T19:20+0300
2026-11-09T19:21+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye yönelik enerji altyapı tesislerine, lojistik merkezlerine ve askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlemeye devam ettiğini açıkladı.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre gün içinde:▪️ Odessa limanında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri çıkarları doğrultusunda kargo depolama ve dağıtımı için kullanılan Suhoy Port lojistik merkezi;▪️ Karadeniz'de, Odessa'nın 141 kilometre güneybatısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik silah ve askeri teçhizat taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/rus-gucleri-dobropolyede-kusatma-altindaki-ukrayna-ordu-birliklerini-etkisiz-hale-getiremye-devam-1109015974.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, odessa, karadeniz, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, odessa, karadeniz, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rus güçleri, Ukrayna ordusuna malzeme depolama ve dağıtımı için kullanılan lojistik merkezini vurdu

19:20 09.11.2026 (güncellendi: 19:21 09.11.2026)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya İnsansız Sistemler Kuvvetleri
Rusya İnsansız Sistemler Kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Odessa limanında Ukrayna ordusuna malzeme depolama ve dağıtımı için kullanılan lojistik merkezini vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gün içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye yönelik enerji altyapı tesislerine, lojistik merkezlerine ve askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlemeye devam ettiğini açıkladı.
Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre gün içinde:

▪️ Odessa limanında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri çıkarları doğrultusunda kargo depolama ve dağıtımı için kullanılan Suhoy Port lojistik merkezi;

▪️ Karadeniz'de, Odessa'nın 141 kilometre güneybatısında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik silah ve askeri teçhizat taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
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