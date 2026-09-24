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Rus güçleri Dobropolye'de kuşatma altındaki Ukrayna ordu birliklerini etkisiz hale getiremye devam ediyor

Rus güçleri Dobropolye'de kuşatma altındaki Ukrayna ordu birliklerini etkisiz hale getiremye devam ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Donbass'ın Dobropolye ilçesinde kuşatma altındaki Ukrayna ordu birliklerini etkisiz hale getirmeyi... 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T18:33+0300

2026-09-24T18:33+0300

2026-09-24T18:33+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donbass

ukrayna silahlı kuvvetleri

rus ordusu

özel askeri harekat

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat çerçevesindeki eylemleri ile ilgili güncel bilgileri paylaştı.Bakanlık, Merkez Askeri Grubu’na bağlı güçlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Dobropolye ilçesinde kuşatma altındaki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerini etkisiz hale getirmeyi sürdürdüğünü, ayrıca Aleksandrovka yönünde ilerlediğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasına göre Dobropolye, Donbass'ı tamamen kontrol altına alma hedefine ulaşmak için kilit öneme sahip bir istikamet olup, buranın kontrol altına alınması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donbass'taki lojistik zincirinde mevcut ikmal sistemini sekteye uğratacak.Dobropolye, düşman tarafından Drujkovka istikametinde ilerleyen Güney Askeri Grubu’na saldırılar düzenlemek için kullanılan Ukrayna birliklerinin önemli bir tahkimatlı bölgesidir.Rus güçleri, Ukrayna birliklerinin Dobropolye'deki tüm saldırılarını ve kuşatmayı yarma girişimlerini püskürtüyor, düşman günlük olarak 30 ila 50 asker kayıp veriyor.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)