https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/rus-askeri-uzman-ukraynanin-ikmal-hatlari-felc-olmanin-esiginde-1110220116.html

Rus askeri uzman: Ukrayna'nın ikmal hatları felç olmanın eşiğinde

Rus askeri uzman: Ukrayna'nın ikmal hatları felç olmanın eşiğinde

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Dinyeper Nehri üzerindeki kritik köprüleri hedef alan füze saldırıları, Ukrayna ordusunun asker, silah ve yakıt sevkiyatında büyük aksamalara yol... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T17:21+0300

2026-11-09T17:21+0300

2026-11-09T17:21+0300

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Rus ordusunun Ukrayna’nın lojistik altyapısına yönelik bombardımanları yeni bir boyut kazandı. Sputnik'e konuşan askeri uzman Aleksey Borzenko, Dinyeper Nehri üzerinde yer alan ve Kiev’in batısı ile doğusunu birbirine bağlayan stratejik köprüler balistik füzelerle hedef alındığına dikkat çekti.Borzenko, ikmal hatlarını felç etmeyi amaçlayan bu operasyonların Ukrayna ordusunun cephe hattındaki hareket kabiliyetini ciddi şekilde kısıtladığının altını çizdi.Saldırılardan etkilenen stratejik noktaların başında Çernigov ve Sumi istikametine asker ve mühimmat sevkiyatında kullanılan Kuzey Karayolu Köprüsü geldiğini, dört balistik füzenin isabet ettiği köprünün gövdesinde devasa hasar meydana geldiğini anlatan Borzenko, "Öte yandan Kiev’in iki yakası arasındaki trafiğin yüzde 90’ını taşıyan ve Odessa ile Harkov hatlarını bağlayan Güney Köprüsü de iki gün içinde beş kez vuruldu. Ağır hasar alan köprü tamamen trafiğe kapatılmak zorunda kaldı" dedi.Lojistikte büyük tıkanıklıkKiev’deki sekiz ana geçiş noktasından yarısının kullanılamaz hale gelmesinin cepheye giden yardımları tıkayacağını belirten Borzenko, Ukrayna ordusunun tüm operasyonel hatlarda büyük sorunlarla karşılaşacağını vurguladı.Hasar gören çelik ve beton yapıların tamiratının aylar süreceğine dikkat çeken Rus uzman, koruma ağlarının balistik füzeleri durduramadığını, alternatif ponton köprülerin ise taşıma kapasitesinin son derece sınırlı kaldığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/lavrov-abu-dabi-gorusmelerinde-rusya-ukrayna-ve-genel-olarak-bolgeyle-ilgili-guvenlik-konulari-ele-1110218589.html

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