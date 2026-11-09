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Polonya'da 6 kişiyi öldüren saldırgan hastanede hayatını kaybetti
Polonya'da 6 kişiyi öldüren saldırgan hastanede hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Polonya'nın Krakow kentinde cumartesi günü düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişiyi öldüren ve 15 kişiyi yaralayan saldırgan, polisle girdiği çatışmanın ardından... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
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Polonya'nın Krakow kentinde cumartesi günü düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faili, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polonya polisi, saldırganın ölümünü pazartesi sabahı yaptığı açıklamayla duyurdu.Krakow'un tarihi şehir merkezindeki Ana Meydan'da (Rynek Glowny) sivillere rastgele ateş açtığı belirtilen saldırgan, olay yerine müdahale eden polis ekipleriyle girdiği çatışmada ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan saldırgan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Krakow'daki saldırıda 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandıPolonya makamlarının açıklamasına göre, cumartesi günü meydana gelen saldırıda 4'ü kadın 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.Krakow'un en önemli turistik noktalarından biri olan tarihi Ana Meydan'da gerçekleştiği bildirilen saldırı, ülke genelinde büyük endişeye yol açtı. Olay, Polonya'da son yıllarda yaşanan en ağır silahlı saldırılardan biri olarak nitelendirildi.Saldırganın ailesinin evinde 3 ceset bulunduSoruşturma kapsamında ortaya çıkan bir başka gelişme ise saldırganın ailesinin yaşadığı evde 3 kişinin cansız bedenine ulaşılması oldu.Yetkililer, evde bulunan cesetlerin meydandaki saldırıyla bağlantısını araştırırken, söz konusu kişilerin ölüm koşullarına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.Terör soruşturması başlatıldıPolonya makamları, Krakow'daki silahlı saldırıyla ilgili terör kapsamında soruşturma başlattı. Saldırganın motivasyonu ve olayın önceden planlanıp planlanmadığına ilişkin incelemeler sürüyor.Saldırganın hastanede hayatını kaybetmesiyle birlikte soruşturmanın, olayın arka planının ve olası bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yoğunlaşması bekleniyor.
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polonya, krakow, avrupa
Polonya'da 6 kişiyi öldüren saldırgan hastanede hayatını kaybetti
11:07 09.11.2026 (güncellendi: 11:08 09.11.2026)
Polonya'nın Krakow kentinde cumartesi günü düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişiyi öldüren ve 15 kişiyi yaralayan saldırgan, polisle girdiği çatışmanın ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırganın ailesinin evinde bulunan 3 cesetle ilgili soruşturma sürüyor.
Polonya'nın Krakow kentinde cumartesi günü düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faili, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polonya polisi, saldırganın ölümünü pazartesi sabahı yaptığı açıklamayla duyurdu.
Krakow'un tarihi şehir merkezindeki Ana Meydan'da (Rynek Glowny) sivillere rastgele ateş açtığı belirtilen saldırgan, olay yerine müdahale eden polis ekipleriyle girdiği çatışmada ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan saldırgan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Krakow'daki saldırıda 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Polonya
makamlarının açıklamasına göre, cumartesi günü meydana gelen saldırıda 4'ü kadın 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.
Krakow'un en önemli turistik noktalarından biri olan tarihi Ana Meydan'da gerçekleştiği bildirilen saldırı, ülke genelinde büyük endişeye yol açtı. Olay, Polonya'da son yıllarda yaşanan en ağır silahlı saldırılardan biri olarak nitelendirildi.
Saldırganın ailesinin evinde 3 ceset bulundu
Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bir başka gelişme ise saldırganın ailesinin yaşadığı evde 3 kişinin cansız bedenine ulaşılması oldu.
Yetkililer, evde bulunan cesetlerin meydandaki saldırıyla bağlantısını araştırırken, söz konusu kişilerin ölüm koşullarına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.
Terör soruşturması başlatıldı
Polonya makamları, Krakow'daki silahlı saldırıyla ilgili terör kapsamında soruşturma başlattı. Saldırganın motivasyonu ve olayın önceden planlanıp planlanmadığına ilişkin incelemeler sürüyor.
Saldırganın hastanede hayatını kaybetmesiyle birlikte soruşturmanın, olayın arka planının ve olası bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yoğunlaşması bekleniyor.