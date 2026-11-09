https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/abdde-secimi-kazanan-demokrat-partide-liderlik-krizi-basladi-1110203259.html

ABD'de seçimi kazanan Demokrat Parti'de liderlik krizi başladı

ABD'de seçimi kazanan Demokrat Parti'de liderlik krizi başladı

Sputnik Türkiye

ABD'de ara seçimlerden zaferle çıkan Demokrat Parti, bu kez kendi içinde liderlik tartışmasıyla karşı karşıya. İsrail'e askeri desteği nedeniyle eleştirilen... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T07:24+0300

2026-11-09T07:24+0300

2026-11-09T07:24+0300

dünya

hakeem jeffries

thomas massie

i̇srail

demokrat parti (dp)

abd

aipac

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083518037_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4010c702f990f9820ec1b9e270ca8d6c.jpg

ABD'de 3 Kasım ara seçimlerinin ardından Kongre'de çoğunluğu elde eden Demokrat Parti'de liderlik mücadelesi gündeme geldi. Temsilciler Meclisi Başkanı olması beklenen Hakeem Jeffries, İsrail'e yönelik askeri yardımlara verdiği destek ve Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) ile bağlantılı siyasi bağışlar nedeniyle parti içindeki ilerici kanadın eleştirilerinin hedefi oldu.Jeffries'in liderliğine karşı Change.org üzerinden başlatılan imza kampanyasının 1 milyonu aşkın destek topladığı bildirildi. Kampanyada, yeni Kongre üyelerine Jeffries'in liderliğine karşı oy kullanmaları ve alternatif adayların yarışabileceği bir seçim düzenlenmesi çağrısı yapılıyor.Parti içindeki anlaşmazlığın merkezinde ise ABD'nin İsrail'e askeri desteği, siyasi bağışların etkisi ve Demokratların yeni dönemde izleyeceği politikaların belirlenmesi bulunuyor.Jeffries'e karşı 1 milyonu aşan imza kampanyasıDemokrat Parti'nin ilerici kanadından yükselen itirazlar, internet üzerinden yürütülen kampanyayla birlikte Kongre üyeleri üzerinde baskıya dönüştü.Kampanyanın hedefinde, 120. Kongre'de Demokratların liderlik tercihini yeniden değerlendirmesi bulunuyor. İmzacılar, Jeffries'in liderliğinin otomatik olarak devam etmesine karşı çıkarak parti içinde alternatif isimlerin yarışmasını istiyor.Bazı Demokrat milletvekillerinin ofislerine yalnızca iki gün içerisinde 500'den fazla telefon geldiği belirtiliyor. Milletvekillerine gönderilen yüzlerce e-posta ve telefon mesajında Jeffries'in yeniden lider seçilmesine karşı çıkılması talep ediliyor.İsrail'e askeri yardım oylaması tartışmayı büyüttüJeffries'e yönelik eleştirilerin en önemli nedenlerinden biri, İsrail'e Amerikan askeri yardımlarının sürdürülmesini desteklemesi oldu.Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie tarafından sunulan ve İsrail'e yönelik askeri yardımların kesilmesini öngören değişiklik önerisinde Jeffries karşı oy kullandı.Aktarılan bilgilere göre Demokrat milletvekillerinin yaklaşık yüzde 48'i ise söz konusu değişiklikten yana tavır aldı. Bu ayrışma, İsrail politikasının Demokrat Parti içindeki en önemli görüş ayrılıklarından biri haline geldiğini ortaya koydu.İlerici Demokratlar, Jeffries'in tutumunun özellikle İsrail'in askeri operasyonlarına yönelik eleştirilerin arttığı parti tabanındaki değişimi yeterince yansıtmadığını savunuyor.AIPAC bağlantılı bağışlar da eleştirilerin odağındaJeffries'e yönelik tepkiler yalnızca İsrail'e askeri yardım konusundaki oy tercihleriyle sınırlı değil.ABD'deki en etkili İsrail yanlısı lobi kuruluşlarından biri olan AIPAC ile bağlantılı siyasi bağışlar da tartışmanın merkezinde bulunuyor.Partinin ilerici kanadı, İsrail yanlısı siyasi bağış ağlarının Demokrat Parti'nin politikaları üzerindeki etkisinin sınırlandırılmasını istiyor. Jeffries'e karşı yürütülen kampanya da bu taleplerin liderlik mücadelesine yansıdığı bir süreç olarak değerlendiriliyor.Demokrat Parti'de ilericiler ve ılımlılar karşı karşıyaDemokrat Parti içindeki liderlik tartışması, İsrail politikası dışında ekonomi ve sosyal politikalar konusundaki görüş ayrılıklarını da görünür hale getirdi.Partinin sosyalist ve ilerici kanadı, daha kapsamlı sosyal güvenlik programları, ekonomik eşitsizliklerle mücadele ve kamu hizmetlerine yönelik harcamaların artırılmasını savunuyor.Buna karşılık ılımlı Demokratlar, ekonomik büyüme, hayat pahalılığı ve seçmenlerin gündelik sorunlarına öncelik verilmesini istiyor.Bu farklılıklar, ara seçimlerde elde edilen başarının ardından Demokratların Kongre'deki yeni çoğunluklarını hangi siyasi öncelikler doğrultusunda kullanacakları sorusunu gündeme taşıyor.Kritik tarih 18-19 Kasım: Jeffries'in karşısına rakip çıkacak mı?Demokratların 18-19 Kasım'da yapılması planlanan liderlik seçimleri, parti içindeki anlaşmazlıkların ilk önemli sınavı olacak.Jeffries'in karşısına alternatif bir adayın çıkıp çıkmayacağı henüz netlik kazanmazken, ilerici kanadın yürüttüğü kampanya liderlik seçimi öncesindeki baskıyı artırıyor.Öte yandan Demokratların parti içi liderlik seçimi ile Temsilciler Meclisi Başkanlığı seçimi birbirinden farklı süreçler. Jeffries'in parti liderliğini koruması, Meclis Başkanlığı görevini otomatik olarak üstleneceği anlamına gelmiyor. Bu görev için yeni Kongre'de ayrıca oylama yapılması gerekiyor.Demokratların seçim zaferinin ardından başlayan tartışma, partinin önümüzdeki dönemde yalnızca Cumhuriyetçilerle değil, kendi içindeki siyasi ayrılıklarla da mücadele edeceğine işaret ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/cumhurbaskanligi-kabinesi-bugun-toplaniyor-masada-6-baslik-var-1110201695.html

i̇srail

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakeem jeffries, thomas massie, i̇srail, demokrat parti (dp), abd, aipac