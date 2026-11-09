https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/abdde-secimi-kazanan-demokrat-partide-liderlik-krizi-basladi-1110203259.html
ABD'de seçimi kazanan Demokrat Parti'de liderlik krizi başladı
ABD'de seçimi kazanan Demokrat Parti'de liderlik krizi başladı
Sputnik Türkiye
ABD'de ara seçimlerden zaferle çıkan Demokrat Parti, bu kez kendi içinde liderlik tartışmasıyla karşı karşıya. İsrail'e askeri desteği nedeniyle eleştirilen... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T07:24+0300
2026-11-09T07:24+0300
2026-11-09T07:24+0300
dünya
hakeem jeffries
thomas massie
i̇srail
demokrat parti (dp)
abd
aipac
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083518037_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4010c702f990f9820ec1b9e270ca8d6c.jpg
ABD'de 3 Kasım ara seçimlerinin ardından Kongre'de çoğunluğu elde eden Demokrat Parti'de liderlik mücadelesi gündeme geldi. Temsilciler Meclisi Başkanı olması beklenen Hakeem Jeffries, İsrail'e yönelik askeri yardımlara verdiği destek ve Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) ile bağlantılı siyasi bağışlar nedeniyle parti içindeki ilerici kanadın eleştirilerinin hedefi oldu.Jeffries'in liderliğine karşı Change.org üzerinden başlatılan imza kampanyasının 1 milyonu aşkın destek topladığı bildirildi. Kampanyada, yeni Kongre üyelerine Jeffries'in liderliğine karşı oy kullanmaları ve alternatif adayların yarışabileceği bir seçim düzenlenmesi çağrısı yapılıyor.Parti içindeki anlaşmazlığın merkezinde ise ABD'nin İsrail'e askeri desteği, siyasi bağışların etkisi ve Demokratların yeni dönemde izleyeceği politikaların belirlenmesi bulunuyor.Jeffries'e karşı 1 milyonu aşan imza kampanyasıDemokrat Parti'nin ilerici kanadından yükselen itirazlar, internet üzerinden yürütülen kampanyayla birlikte Kongre üyeleri üzerinde baskıya dönüştü.Kampanyanın hedefinde, 120. Kongre'de Demokratların liderlik tercihini yeniden değerlendirmesi bulunuyor. İmzacılar, Jeffries'in liderliğinin otomatik olarak devam etmesine karşı çıkarak parti içinde alternatif isimlerin yarışmasını istiyor.Bazı Demokrat milletvekillerinin ofislerine yalnızca iki gün içerisinde 500'den fazla telefon geldiği belirtiliyor. Milletvekillerine gönderilen yüzlerce e-posta ve telefon mesajında Jeffries'in yeniden lider seçilmesine karşı çıkılması talep ediliyor.İsrail'e askeri yardım oylaması tartışmayı büyüttüJeffries'e yönelik eleştirilerin en önemli nedenlerinden biri, İsrail'e Amerikan askeri yardımlarının sürdürülmesini desteklemesi oldu.Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie tarafından sunulan ve İsrail'e yönelik askeri yardımların kesilmesini öngören değişiklik önerisinde Jeffries karşı oy kullandı.Aktarılan bilgilere göre Demokrat milletvekillerinin yaklaşık yüzde 48'i ise söz konusu değişiklikten yana tavır aldı. Bu ayrışma, İsrail politikasının Demokrat Parti içindeki en önemli görüş ayrılıklarından biri haline geldiğini ortaya koydu.İlerici Demokratlar, Jeffries'in tutumunun özellikle İsrail'in askeri operasyonlarına yönelik eleştirilerin arttığı parti tabanındaki değişimi yeterince yansıtmadığını savunuyor.AIPAC bağlantılı bağışlar da eleştirilerin odağındaJeffries'e yönelik tepkiler yalnızca İsrail'e askeri yardım konusundaki oy tercihleriyle sınırlı değil.ABD'deki en etkili İsrail yanlısı lobi kuruluşlarından biri olan AIPAC ile bağlantılı siyasi bağışlar da tartışmanın merkezinde bulunuyor.Partinin ilerici kanadı, İsrail yanlısı siyasi bağış ağlarının Demokrat Parti'nin politikaları üzerindeki etkisinin sınırlandırılmasını istiyor. Jeffries'e karşı yürütülen kampanya da bu taleplerin liderlik mücadelesine yansıdığı bir süreç olarak değerlendiriliyor.Demokrat Parti'de ilericiler ve ılımlılar karşı karşıyaDemokrat Parti içindeki liderlik tartışması, İsrail politikası dışında ekonomi ve sosyal politikalar konusundaki görüş ayrılıklarını da görünür hale getirdi.Partinin sosyalist ve ilerici kanadı, daha kapsamlı sosyal güvenlik programları, ekonomik eşitsizliklerle mücadele ve kamu hizmetlerine yönelik harcamaların artırılmasını savunuyor.Buna karşılık ılımlı Demokratlar, ekonomik büyüme, hayat pahalılığı ve seçmenlerin gündelik sorunlarına öncelik verilmesini istiyor.Bu farklılıklar, ara seçimlerde elde edilen başarının ardından Demokratların Kongre'deki yeni çoğunluklarını hangi siyasi öncelikler doğrultusunda kullanacakları sorusunu gündeme taşıyor.Kritik tarih 18-19 Kasım: Jeffries'in karşısına rakip çıkacak mı?Demokratların 18-19 Kasım'da yapılması planlanan liderlik seçimleri, parti içindeki anlaşmazlıkların ilk önemli sınavı olacak.Jeffries'in karşısına alternatif bir adayın çıkıp çıkmayacağı henüz netlik kazanmazken, ilerici kanadın yürüttüğü kampanya liderlik seçimi öncesindeki baskıyı artırıyor.Öte yandan Demokratların parti içi liderlik seçimi ile Temsilciler Meclisi Başkanlığı seçimi birbirinden farklı süreçler. Jeffries'in parti liderliğini koruması, Meclis Başkanlığı görevini otomatik olarak üstleneceği anlamına gelmiyor. Bu görev için yeni Kongre'de ayrıca oylama yapılması gerekiyor.Demokratların seçim zaferinin ardından başlayan tartışma, partinin önümüzdeki dönemde yalnızca Cumhuriyetçilerle değil, kendi içindeki siyasi ayrılıklarla da mücadele edeceğine işaret ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/cumhurbaskanligi-kabinesi-bugun-toplaniyor-masada-6-baslik-var-1110201695.html
i̇srail
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083518037_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_5ecceb9f07bc21362e947eca4bef398c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakeem jeffries, thomas massie, i̇srail, demokrat parti (dp), abd, aipac
hakeem jeffries, thomas massie, i̇srail, demokrat parti (dp), abd, aipac
ABD'de seçimi kazanan Demokrat Parti'de liderlik krizi başladı
ABD'de ara seçimlerden zaferle çıkan Demokrat Parti, bu kez kendi içinde liderlik tartışmasıyla karşı karşıya. İsrail'e askeri desteği nedeniyle eleştirilen Hakeem Jeffries'e karşı başlatılan imza kampanyasında 1 milyon eşiği aşıldı. Parti içindeki ilerici kanat, 18-19 Kasım'daki liderlik seçimleri öncesinde değişim talep ediyor.
ABD'de 3 Kasım ara seçimlerinin ardından Kongre'de çoğunluğu elde eden Demokrat Parti'de liderlik mücadelesi gündeme geldi. Temsilciler Meclisi Başkanı olması beklenen Hakeem Jeffries, İsrail'e yönelik askeri yardımlara verdiği destek ve Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) ile bağlantılı siyasi bağışlar nedeniyle parti içindeki ilerici kanadın eleştirilerinin hedefi oldu.
Jeffries'in liderliğine karşı Change.org üzerinden başlatılan imza kampanyasının 1 milyonu aşkın destek topladığı bildirildi. Kampanyada, yeni Kongre üyelerine Jeffries'in liderliğine karşı oy kullanmaları ve alternatif adayların yarışabileceği bir seçim düzenlenmesi çağrısı yapılıyor.
Parti içindeki anlaşmazlığın merkezinde ise ABD'nin İsrail'e askeri desteği, siyasi bağışların etkisi ve Demokratların yeni dönemde izleyeceği politikaların belirlenmesi bulunuyor.
Jeffries'e karşı 1 milyonu aşan imza kampanyası
Demokrat Parti'nin ilerici kanadından yükselen itirazlar, internet üzerinden yürütülen kampanyayla birlikte Kongre üyeleri üzerinde baskıya dönüştü.
Kampanyanın hedefinde, 120. Kongre'de Demokratların liderlik tercihini yeniden değerlendirmesi bulunuyor. İmzacılar, Jeffries'in liderliğinin otomatik olarak devam etmesine karşı çıkarak parti içinde alternatif isimlerin yarışmasını istiyor.
Bazı Demokrat milletvekillerinin ofislerine yalnızca iki gün içerisinde 500'den fazla telefon geldiği belirtiliyor. Milletvekillerine gönderilen yüzlerce e-posta ve telefon mesajında Jeffries'in yeniden lider seçilmesine karşı çıkılması talep ediliyor.
İsrail'e askeri yardım oylaması tartışmayı büyüttü
Jeffries'e yönelik eleştirilerin en önemli nedenlerinden biri, İsrail'e Amerikan askeri yardımlarının sürdürülmesini desteklemesi oldu.
Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie tarafından sunulan ve İsrail'e yönelik askeri yardımların kesilmesini öngören değişiklik önerisinde Jeffries karşı oy kullandı.
Aktarılan bilgilere göre Demokrat milletvekillerinin yaklaşık yüzde 48'i ise söz konusu değişiklikten yana tavır aldı. Bu ayrışma, İsrail politikasının Demokrat Parti içindeki en önemli görüş ayrılıklarından biri haline geldiğini ortaya koydu.
İlerici Demokratlar, Jeffries'in tutumunun özellikle İsrail'in askeri operasyonlarına yönelik eleştirilerin arttığı parti tabanındaki değişimi yeterince yansıtmadığını savunuyor.
AIPAC bağlantılı bağışlar da eleştirilerin odağında
Jeffries'e yönelik tepkiler yalnızca İsrail'e askeri yardım konusundaki oy tercihleriyle sınırlı değil.
ABD'deki en etkili İsrail yanlısı lobi kuruluşlarından biri olan AIPAC ile bağlantılı siyasi bağışlar da tartışmanın merkezinde bulunuyor.
Partinin ilerici kanadı, İsrail yanlısı siyasi bağış ağlarının Demokrat Parti'nin politikaları üzerindeki etkisinin sınırlandırılmasını istiyor. Jeffries'e karşı yürütülen kampanya da bu taleplerin liderlik mücadelesine yansıdığı bir süreç olarak değerlendiriliyor.
Demokrat Parti'de ilericiler ve ılımlılar karşı karşıya
Demokrat Parti içindeki liderlik tartışması, İsrail politikası dışında ekonomi ve sosyal politikalar konusundaki görüş ayrılıklarını da görünür hale getirdi.
Partinin sosyalist ve ilerici kanadı, daha kapsamlı sosyal güvenlik programları, ekonomik eşitsizliklerle mücadele ve kamu hizmetlerine yönelik harcamaların artırılmasını savunuyor.
Buna karşılık ılımlı Demokratlar, ekonomik büyüme, hayat pahalılığı ve seçmenlerin gündelik sorunlarına öncelik verilmesini istiyor.
Bu farklılıklar, ara seçimlerde elde edilen başarının ardından Demokratların Kongre'deki yeni çoğunluklarını hangi siyasi öncelikler doğrultusunda kullanacakları sorusunu gündeme taşıyor.
Kritik tarih 18-19 Kasım: Jeffries'in karşısına rakip çıkacak mı?
Demokratların 18-19 Kasım'da yapılması planlanan liderlik seçimleri, parti içindeki anlaşmazlıkların ilk önemli sınavı olacak.
Jeffries'in karşısına alternatif bir adayın çıkıp çıkmayacağı henüz netlik kazanmazken, ilerici kanadın yürüttüğü kampanya liderlik seçimi öncesindeki baskıyı artırıyor.
Öte yandan Demokratların parti içi liderlik seçimi ile Temsilciler Meclisi Başkanlığı seçimi birbirinden farklı süreçler. Jeffries'in parti liderliğini koruması, Meclis Başkanlığı görevini otomatik olarak üstleneceği anlamına gelmiyor. Bu görev için yeni Kongre'de ayrıca oylama yapılması gerekiyor.
Demokratların seçim zaferinin ardından başlayan tartışma, partinin önümüzdeki dönemde yalnızca Cumhuriyetçilerle değil, kendi içindeki siyasi ayrılıklarla da mücadele edeceğine işaret ediyor.