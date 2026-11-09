https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/grip-nedeniyle-cocuk-olumleri-basladi-bu-belirtiler-acil-mudahale-gerektiriyor-1110202748.html

Grip nedeniyle çocuk ölümleri başladı: Bu belirtiler acil müdahale gerektiriyor

Grip nedeniyle çocuk ölümleri başladı: Bu belirtiler acil müdahale gerektiriyor

Sputnik Türkiye

ABD'de 2026-2027 grip sezonunda çocuklarda gribe bağlı ölüm vakalarının bildirilmesi endişe yarattı. H1N1 virüsünün bu sezon daha tehlikeli olup olmadığı... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T07:20+0300

2026-11-09T07:20+0300

2026-11-09T07:20+0300

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından 2026-2027 grip sezonunda çocuklarda gribe bağlı ilk ölüm vakasının bildirilmesi, H1N1 virüsü ve mevsimsel gribin oluşturduğu riskleri yeniden gündeme taşıdı. Ekim 2026'da Colorado eyaletinde doğrulandığı aktarılan ilk vakanın ardından bir çocuk ölümünün daha bildirilmesi, özellikle aileler arasında endişeye neden oldu.Uzmanlar ise çocuklarda görülen ağır grip vakalarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini ancak sınırlı sayıdaki ölüm bildiriminden hareketle H1N1 virüsünün daha ölümcül hale geldiği sonucuna varılamayacağını belirtiyor.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel ile Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Songül Özer, gribin tehlikeli belirtilerini, antiviral tedavide kritik zaman aralığını ve grip aşısına ilişkin merak edilen soruları değerlendirdi.H1N1 virüsü bu yıl daha mı tehlikeli?Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Prof. Dr. Ahmet Güzel, H1N1'in yeni ortaya çıkan bir virüs olmadığını, uzun yıllardır mevsimsel gribe neden olan Influenza A alt tiplerinden biri olduğunu hatırlattı.Bir grip sezonunda H1N1'in baskın hale gelmesinin, virüsün mutlaka daha saldırgan veya ölümcül olduğu anlamına gelmediğini belirten Güzel, hastalığın ağırlığını belirleyen çok sayıda faktör bulunduğunu söyledi.Uzmanlara göre yaş, bağışıklık sistemi, kronik hastalıklar, aşılama durumu ve virüsün genetik özellikleri, enfeksiyonun seyrinde belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle erken dönemde bildirilen çocuk ölümleri ciddiye alınsa da yeni sezonun önceki yıllardan daha ağır geçeceğini söylemek için kapsamlı epidemiyolojik verilere ihtiyaç duyuluyor.Çocuklarda bu belirtiler varsa acile başvurunGribin çoğu çocukta kendiliğinden iyileşmesine rağmen bazı durumlarda zatürre, solunum yetmezliği ve nörolojik komplikasyonlar gibi ciddi sonuçlara yol açabileceği belirtiliyor.Prof. Dr. Güzel, ailelerin özellikle çocukların nefes alışını, bilinç durumunu ve sıvı tüketimini yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.Acil değerlendirme gerektiren belirtilerHızlı veya güçlükle nefes almaNefes alırken kaburgaların içeri çekilmesiDudaklarda veya yüzde morarmaOksijen yetersizliğine işaret edebilirBilinç değişikliğiUyandırılamama, belirgin dalgınlık veya nöbetCiddi sıvı kaybıSıvı alamama ve idrar miktarında belirgin azalmaAteş ve öksürüğün yeniden ağırlaşmasıİyileşmenin ardından solunum sıkıntısının başlamasıÖzellikle üç aydan küçük bebeklerde 38 derece ve üzerindeki ateş, başka bir belirti bulunmasa bile acil tıbbi değerlendirme gerektiriyor. Daha büyük çocuklarda ise ateşin derecesinin yanı sıra genel durum, solunum ve sıvı alımı önem taşıyor.İyileşirken yeniden kötüleşen çocuklara dikkatUzmanların dikkat çektiği önemli durumlardan biri de hastalığın başlangıçta hafifleyip ardından yeniden ağırlaşması.Ateş ve öksürük azaldıktan sonra belirtilerin yeniden ortaya çıkması, özellikle de nefes darlığı ve artan öksürük ile birlikte görülmesi, zatürre gibi komplikasyonların habercisi olabiliyor.Bu nedenle grip geçiren çocukların yalnızca ateşlerinin düşmesine bakılarak tamamen iyileştiğinin düşünülmemesi, genel sağlık durumlarının da takip edilmesi öneriliyor.Grip tedavisinde ilk 48 saat neden önemli?Gribe karşı kullanılan oseltamivir gibi antiviral ilaçların en yüksek yararı, belirtilerin başlamasından sonraki ilk 48 saat içinde tedaviye başlandığında sağlanıyor.Ancak Prof. Dr. Güzel, bu sürenin kesin bir sınır olmadığını belirtiyor. Hastaneye yatırılan, ağır hastalık geçiren veya komplikasyon riski yüksek olan çocuklarda, belirtilerin başlamasının üzerinden 48 saat geçse bile antiviral tedavi yararlı olabiliyor.Uzmanlar, ağır veya ilerleyici hastalık şüphesinde tedavinin test sonuçlarını beklemek amacıyla geciktirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Bununla birlikte her hafif grip vakasında antiviral ilaç kullanılması gerekmiyor. Tedavi kararı, hastanın yaşı ve klinik durumuna göre hekim tarafından veriliyor.Grip aşısı çocukları ne kadar koruyor?Grip aşısı, enfeksiyona yakalanma riskini azaltmanın yanı sıra hastaneye yatış ve ağır hastalık ihtimalini düşürmede önemli rol oynuyor.Prof. Dr. Güzel, aşının koruyuculuğunun her sezon aynı olmadığını, dolaşımdaki virüslerle aşı içeriğinin ne ölçüde örtüştüğüne ve bireyin bağışıklık durumuna göre değişebildiğini belirtti.CDC'nin 6 Kasım 2026 tarihli raporunda, bu sezon incelenen ve alt tipi belirlenen Influenza A örneklerinin yüzde 97,7'sinin H1N1 olduğu bildirildi. Ancak kurum, aşının bu sezonki etkinliği hakkında kesin bir değerlendirme yapmak için henüz erken olduğunu açıkladı.Çocuklara grip aşısı kaç doz yapılmalı?Uzmanların paylaştığı genel aşılama takvimine göre 6 ay ve üzerindeki çocukların her grip sezonunda aşılanması öneriliyor.Uzmanlar, aşının yüzde 100 koruma sağlamadığını ancak ciddi komplikasyonların önlenmesine katkıda bulunduğunu hatırlatıyor.Grip aşısını SGK kimlere ücretsiz karşılıyor?Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Songül Özer, Türkiye'de belirli risk gruplarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında grip aşısından ücretsiz yararlanabildiğini belirtti.Bu kapsamda 65 yaş ve üzerindekiler, huzurevi ve bakımevi sakinleri, belirli koşulları sağlayan gebeler ve kronik hastalığı bulunan kişiler yer alabiliyor.Kalp ve akciğer hastalıkları, KOAH ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları bulunan kişilerin de ilgili geri ödeme koşullarını karşılamaları halinde aşı bedeli SGK tarafından karşılanabiliyor.Vatandaşlar, aşıya ilişkin risk durumlarını e-Nabız üzerinden kontrol edebiliyor. Ücretsiz aşı hakkı ise güncel SGK mevzuatı, rapor ve reçete koşullarına göre belirleniyor.Grip aşısı olmak için en uygun zaman ne?Dr. Özer, grip aşısı için ekim ve kasım aylarının uygun dönemler olduğunu belirterek, grip dolaşımının devam ettiği dönemlerde daha geç aşılanmanın da yarar sağlayabileceğini ifade etti.Aşıdan sonra bağışıklık yanıtının gelişmesi yaklaşık iki hafta sürdüğünden, uzmanlar grip vakalarının yaygınlaşmasını beklemeden aşılanmayı öneriyor.Grip aşısı hastalığa neden olur mu?Grip aşısına ilişkin en yaygın yanlış inanışlardan biri, aşının doğrudan gribe yol açtığı düşüncesi.Dr. Songül Özer, enjeksiyon yoluyla uygulanan inaktif grip aşılarının canlı ve çoğalabilen influenza virüsü içermediğini, dolayısıyla grip hastalığına neden olamayacağını belirtti.Aşı sonrasında enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık ve şişlik ile kısa süreli halsizlik, baş ağrısı veya kırgınlık görülebiliyor.Aşılanan kişilerin daha sonra grip geçirmesi ise aşının sağladığı korumanın henüz gelişmemesi, virüse daha önce maruz kalınması veya aşının tam koruma sağlamaması gibi nedenlerle açıklanabiliyor.Sağlıklı çocuklar da ağır grip geçirebilir mi?Grip komplikasyonları özellikle iki yaş altındaki çocuklar, ileri yaştaki yetişkinler, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler ve kronik hastalığı bulunanlarda daha sık görülüyor.Bununla birlikte Prof. Dr. Güzel, daha önce bilinen bir sağlık sorunu bulunmayan çocuklarda da ağır zatürre, solunum yetmezliği ve nadiren beyin tutulumu gelişebileceğini vurguladı.CDC'nin 6 Kasım'da yayımladığı güncel veriler, 2026-2027 sezonunda ABD'de griple ilişkili üç çocuk ölümünün bildirildiğini ortaya koyuyor. Kurum, grip faaliyetlerinin yılın bu dönemi için alışılmışın üzerinde seyrettiğini, ancak sezonun genel şiddetinin henüz düşük düzeyde değerlendirildiğini bildirdi.Uzmanlar, ABD'deki gelişmelerin Türkiye'de de aynı ölçüde ağır bir grip sezonu yaşanacağı anlamına gelmediğini belirterek aşılama, el hijyeni, hasta kişilerin evde kalması ve kapalı ortamların havalandırılması gibi koruyucu önlemlerin önemine dikkat çekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/turkiyede-kis-kendini-hissettiriyor-sicakliklar-sifirin-altinda-1110201919.html

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abd, ahmet güzel, sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), h1n1, grip, grip aşısı, grip salgını, grip ilacı