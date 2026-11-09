https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/norvec-basbakanindan-avrupaya-rusya-tecrit-edilmedi-bu-gercegi-kabul-edelim-1110212475.html

Norveç Başbakanı'ndan Avrupa'ya: Rusya tecrit edilmedi, bu gerçeği kabul edelim

Norveç Başbakanı'ndan Avrupa'ya: Rusya tecrit edilmedi, bu gerçeği kabul edelim

Sputnik Türkiye

Avrupa’da Moskova politikasının geleceği tartışılırken, Norveç Başbakanı Store'den AB ülkelerine dikkat çeken bir uyarı geldi. Batılı ülkelerin tutumunu... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T13:04+0300

2026-11-09T13:04+0300

2026-11-09T13:04+0300

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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Avrupalı liderlere Rusya'nın tecrit edilmediği gerçeğini kabul etme çağrısında bulunarak Moskova ile doğrudan diyalog kanalının açık tutulması gerektiğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le doğrudan diyalog kurduğu gerekçesiyle diğer Avrupalı liderlerin tepkisiyle karşılaşan Store, uluslararası basına verdiği mülakatta gerçeklerin görülmesini istedi. Eleştirilere yanıt veren Norveç Başbakanı, "Bunu kabul edelim. Rusya tecrit edilmiş değil" ifadeleriyle durumun gerçekçi bir gözle değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.Avrupalı müttefikler arasında çatlakSöz konusu tartışma, Norveç Başbakanı Store ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından alevlenmişti.Finlandiya ve Norveç'in girişimiyle 27 Ekim'de yapılan bu görüşme, Avrupa içinde iletişim stratejisine ilişkin fikir ayrılıklarını da su yüzüne çıkarmıştı.Danimarka Başbaşkanı Mette Frederiksen, Fin ve Norveçli liderlerin Moskova ile yaptıkları bu teması diğer Avrupa ülkeleriyle koordine etmeden gerçekleştirmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.Yaşanan fikir ayrılıkları, Avrupa'nın Rusya ile temas noktalarını koruma konusunda kendi içinde birlik sağlayamadığını bir kez daha gösterdi.

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