https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/nebenzya-kiev-krizin-cozumunun-yerini-gecici-ateskeslerle-doldurmaya-calisiyor-1110224225.html

Nebenzya: Kiev, krizin çözümünün yerini geçici ateşkeslerle doldurmaya çalışıyor

Nebenzya: Kiev, krizin çözümünün yerini geçici ateşkeslerle doldurmaya çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Kiev ve Batılı destekçilerinin kapsamlı çözümün yerini geçici ateşkeslerle doldurmaya çalıştıklarını, Rusya’nın böyle... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T20:31+0300

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vladimir zelenskiy

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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında konuştu.Nebezya, Vladimir Zelenskiy rejimi ile Batılı destekçilerinin kapsamlı çözümün yerini geçici ateşkeslerle doldurmaya çalıştıklarını, Rusya’nın böyle bir düzenlemeyi kabul etmeyeceğini vurguladı.Rus diplomat, Moskova'nın çatışmanın dondurulması gibi bir seçeneği kabul etmeyeceğini, zira bu durumun güvenlik tehditlerinin sürmesine yol açıp yeni bir tırmanma tehdidi doğurabileceğini kaydetti.Moskova'nın Avrupa Birliği (AB) ile silahlı bir çatışma arayışında olmadığını vurgulayan Nebenzya, "Rusya ile savaşa hazırlanmak üzere kafa yoranlar, böyle bir rotanın sonuçlarını idrak etmelidir" ifadelerini kullandı.Nebenzya, Avrupa’nın 'militarizasyon çarkını' hızla döndürdüğünü, hayali bir Rus tehdidi üzerinden histeri yarattığını ve kendi halklarını Rusya ile savaşın kaçınılmaz olduğu fikrine sistematik bir şekilde alıştırdığını vurguladı.

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rusya, vasiliy nebenzya, kiev, bm güvenlik konseyi, vladimir zelenskiy, moskova, ab, avrupa birliği