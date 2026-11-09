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Nebenzya: Kiev, krizin çözümünün yerini geçici ateşkeslerle doldurmaya çalışıyor
Nebenzya: Kiev, krizin çözümünün yerini geçici ateşkeslerle doldurmaya çalışıyor
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Kiev ve Batılı destekçilerinin kapsamlı çözümün yerini geçici ateşkeslerle doldurmaya çalıştıklarını, Rusya’nın böyle... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T20:31+0300
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında konuştu.Nebezya, Vladimir Zelenskiy rejimi ile Batılı destekçilerinin kapsamlı çözümün yerini geçici ateşkeslerle doldurmaya çalıştıklarını, Rusya’nın böyle bir düzenlemeyi kabul etmeyeceğini vurguladı.Rus diplomat, Moskova'nın çatışmanın dondurulması gibi bir seçeneği kabul etmeyeceğini, zira bu durumun güvenlik tehditlerinin sürmesine yol açıp yeni bir tırmanma tehdidi doğurabileceğini kaydetti.Moskova'nın Avrupa Birliği (AB) ile silahlı bir çatışma arayışında olmadığını vurgulayan Nebenzya, "Rusya ile savaşa hazırlanmak üzere kafa yoranlar, böyle bir rotanın sonuçlarını idrak etmelidir" ifadelerini kullandı.Nebenzya, Avrupa’nın 'militarizasyon çarkını' hızla döndürdüğünü, hayali bir Rus tehdidi üzerinden histeri yarattığını ve kendi halklarını Rusya ile savaşın kaçınılmaz olduğu fikrine sistematik bir şekilde alıştırdığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/nebenzya-starobelsk-saldirisi-alcakca-bir-teror-eylemi-1106092756.html
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rusya, vasiliy nebenzya, kiev, bm güvenlik konseyi, vladimir zelenskiy, moskova, ab, avrupa birliği
rusya, vasiliy nebenzya, kiev, bm güvenlik konseyi, vladimir zelenskiy, moskova, ab, avrupa birliği

Nebenzya: Kiev, krizin çözümünün yerini geçici ateşkeslerle doldurmaya çalışıyor

20:31 09.11.2026
Vasiliy Nebenzya
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Kiev ve Batılı destekçilerinin kapsamlı çözümün yerini geçici ateşkeslerle doldurmaya çalıştıklarını, Rusya’nın böyle bir düzenlemeyi kabul etmeyeceğini belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında konuştu.
Nebezya, Vladimir Zelenskiy rejimi ile Batılı destekçilerinin kapsamlı çözümün yerini geçici ateşkeslerle doldurmaya çalıştıklarını, Rusya’nın böyle bir düzenlemeyi kabul etmeyeceğini vurguladı.

Bu girişimlerin ardında, Batı’nın Kiev’e kayıpları telafi etmek, güçleri yeniden düzenlemek, silahlanmayı tazelemek ve muharebe kabiliyetlerini geri kazandırmak için bir soluklanma imkanı verme arzusu ve buna bağlı olarak çatışmaların ilerleyen dönemde yeniden başlayacağı beklentisi görülüyor. Rusya böyle bir düzenlemeyi kabul etmeyecek.

Rus diplomat, Moskova'nın çatışmanın dondurulması gibi bir seçeneği kabul etmeyeceğini, zira bu durumun güvenlik tehditlerinin sürmesine yol açıp yeni bir tırmanma tehdidi doğurabileceğini kaydetti.
Moskova'nın Avrupa Birliği (AB) ile silahlı bir çatışma arayışında olmadığını vurgulayan Nebenzya, "Rusya ile savaşa hazırlanmak üzere kafa yoranlar, böyle bir rotanın sonuçlarını idrak etmelidir" ifadelerini kullandı.
Nebenzya, Avrupa’nın 'militarizasyon çarkını' hızla döndürdüğünü, hayali bir Rus tehdidi üzerinden histeri yarattığını ve kendi halklarını Rusya ile savaşın kaçınılmaz olduğu fikrine sistematik bir şekilde alıştırdığını vurguladı.
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