https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/nebenzya-kiev-krizin-cozumunun-yerini-gecici-ateskeslerle-doldurmaya-calisiyor-1110224225.html
Nebenzya: Kiev, krizin çözümünün yerini geçici ateşkeslerle doldurmaya çalışıyor
Nebenzya: Kiev, krizin çözümünün yerini geçici ateşkeslerle doldurmaya çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Kiev ve Batılı destekçilerinin kapsamlı çözümün yerini geçici ateşkeslerle doldurmaya çalıştıklarını, Rusya’nın böyle... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T20:31+0300
2026-11-09T20:31+0300
2026-11-09T20:31+0300
dünya
rusya
vasiliy nebenzya
kiev
bm güvenlik konseyi
vladimir zelenskiy
moskova
ab
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086215242_0:39:700:433_1920x0_80_0_0_340268760bfe6140a99f0946d341adfb.png
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında konuştu.Nebezya, Vladimir Zelenskiy rejimi ile Batılı destekçilerinin kapsamlı çözümün yerini geçici ateşkeslerle doldurmaya çalıştıklarını, Rusya’nın böyle bir düzenlemeyi kabul etmeyeceğini vurguladı.Rus diplomat, Moskova'nın çatışmanın dondurulması gibi bir seçeneği kabul etmeyeceğini, zira bu durumun güvenlik tehditlerinin sürmesine yol açıp yeni bir tırmanma tehdidi doğurabileceğini kaydetti.Moskova'nın Avrupa Birliği (AB) ile silahlı bir çatışma arayışında olmadığını vurgulayan Nebenzya, "Rusya ile savaşa hazırlanmak üzere kafa yoranlar, böyle bir rotanın sonuçlarını idrak etmelidir" ifadelerini kullandı.Nebenzya, Avrupa’nın 'militarizasyon çarkını' hızla döndürdüğünü, hayali bir Rus tehdidi üzerinden histeri yarattığını ve kendi halklarını Rusya ile savaşın kaçınılmaz olduğu fikrine sistematik bir şekilde alıştırdığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/nebenzya-starobelsk-saldirisi-alcakca-bir-teror-eylemi-1106092756.html
rusya
kiev
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086215242_37:0:664:470_1920x0_80_0_0_1f6fda7a9e5492b3783eb80489fa5d1a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, vasiliy nebenzya, kiev, bm güvenlik konseyi, vladimir zelenskiy, moskova, ab, avrupa birliği
rusya, vasiliy nebenzya, kiev, bm güvenlik konseyi, vladimir zelenskiy, moskova, ab, avrupa birliği
Nebenzya: Kiev, krizin çözümünün yerini geçici ateşkeslerle doldurmaya çalışıyor
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Kiev ve Batılı destekçilerinin kapsamlı çözümün yerini geçici ateşkeslerle doldurmaya çalıştıklarını, Rusya’nın böyle bir düzenlemeyi kabul etmeyeceğini belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında konuştu.
Nebezya, Vladimir Zelenskiy rejimi ile Batılı destekçilerinin kapsamlı çözümün yerini geçici ateşkeslerle doldurmaya çalıştıklarını, Rusya’nın böyle bir düzenlemeyi kabul etmeyeceğini vurguladı.
Bu girişimlerin ardında, Batı’nın Kiev’e kayıpları telafi etmek, güçleri yeniden düzenlemek, silahlanmayı tazelemek ve muharebe kabiliyetlerini geri kazandırmak için bir soluklanma imkanı verme arzusu ve buna bağlı olarak çatışmaların ilerleyen dönemde yeniden başlayacağı beklentisi görülüyor. Rusya böyle bir düzenlemeyi kabul etmeyecek.
Rus diplomat, Moskova'nın çatışmanın dondurulması gibi bir seçeneği kabul etmeyeceğini, zira bu durumun güvenlik tehditlerinin sürmesine yol açıp yeni bir tırmanma tehdidi doğurabileceğini kaydetti.
Moskova'nın Avrupa Birliği (AB) ile silahlı bir çatışma arayışında olmadığını vurgulayan Nebenzya, "Rusya ile savaşa hazırlanmak üzere kafa yoranlar, böyle bir rotanın sonuçlarını idrak etmelidir" ifadelerini kullandı.
Nebenzya, Avrupa’nın 'militarizasyon çarkını' hızla döndürdüğünü, hayali bir Rus tehdidi üzerinden histeri yarattığını ve kendi halklarını Rusya ile savaşın kaçınılmaz olduğu fikrine sistematik bir şekilde alıştırdığını vurguladı.