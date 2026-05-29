Nebenzya: Starobelsk saldırısı 'alçakca bir terör eylemi'

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Kiev'in Starobelsk'e düzenlediği saldırıyı "alçakca bir terör eylemi" olarak nitelendirerek, Batı'nın sessizliğine... 29.05.2026, Sputnik Türkiye

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Starobelsk kentindeki koleje yönelik saldırısını kınayarak, saldırının "alçakca bir terör eylemi" olduğunu söyledi.Nebenzya, saldırıda çocukların hedef alınmasının Nazilerin İkinci Dünya Savaşı'ndaki eylemlerine benzediğini belirterek, "Kiev rejiminin çocuklara karşı sergilediği acımasızlık, yalnızca Nazilerin ve işbirlikçilerinin İkinci Dünya Savaşı sırasında sivilleri acımasızca katletmesiyle karşılaştırılabilir" dedi.Nebenzya, Kiev'in türlü bahanelerle kendini savunmaya çalıştığını ancak Starobelsk'e yönelik saldırının bir terör eylemi olduğunu vurguladı. Nebenzya, Batı ülkelerinin Starobelsk'teki trajediye gösterdiği tepkisizliğin kendilerini şaşırtmadığını belirterek, bu devletlerin uzun yıllardır Kiev rejimine para ve silah sağladığını kaydetti.

