Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/nebenzya-starobelsk-saldirisi-alcakca-bir-teror-eylemi-1106092756.html
Nebenzya: Starobelsk saldırısı 'alçakca bir terör eylemi'
Nebenzya: Starobelsk saldırısı 'alçakca bir terör eylemi'
Sputnik Türkiye
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Kiev'in Starobelsk'e düzenlediği saldırıyı "alçakca bir terör eylemi" olarak nitelendirerek, Batı'nın sessizliğine... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-29T00:00+0300
2026-05-29T00:01+0300
dünya
vasiliy nebenzya
bm güvenlik konseyi
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
ukrayna
kiev
terör eylemi
batı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094402825_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_a4968d9272b884a10102b5b958355666.png
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Starobelsk kentindeki koleje yönelik saldırısını kınayarak, saldırının "alçakca bir terör eylemi" olduğunu söyledi.Nebenzya, saldırıda çocukların hedef alınmasının Nazilerin İkinci Dünya Savaşı'ndaki eylemlerine benzediğini belirterek, "Kiev rejiminin çocuklara karşı sergilediği acımasızlık, yalnızca Nazilerin ve işbirlikçilerinin İkinci Dünya Savaşı sırasında sivilleri acımasızca katletmesiyle karşılaştırılabilir" dedi.Nebenzya, Kiev'in türlü bahanelerle kendini savunmaya çalıştığını ancak Starobelsk'e yönelik saldırının bir terör eylemi olduğunu vurguladı. Nebenzya, Batı ülkelerinin Starobelsk'teki trajediye gösterdiği tepkisizliğin kendilerini şaşırtmadığını belirterek, bu devletlerin uzun yıllardır Kiev rejimine para ve silah sağladığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/rusyadan-kiev-ve-batiya-suclama-zelenskiy-teror-emri-veriyor-bati-tesvik-ediyor-1106084015.html
ukrayna
kiev
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094402825_87:0:1131:783_1920x0_80_0_0_e105996cd00b56b65f762e1a044ebbb1.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna, kiev, terör eylemi, batı
vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna, kiev, terör eylemi, batı

Nebenzya: Starobelsk saldırısı 'alçakca bir terör eylemi'

00:00 29.05.2026 (güncellendi: 00:01 29.05.2026)
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezVasiliy Nebenzya
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Abone ol
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Kiev'in Starobelsk'e düzenlediği saldırıyı "alçakca bir terör eylemi" olarak nitelendirerek, Batı'nın sessizliğine tepki gösterdi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Starobelsk kentindeki koleje yönelik saldırısını kınayarak, saldırının "alçakca bir terör eylemi" olduğunu söyledi.
Nebenzya, saldırıda çocukların hedef alınmasının Nazilerin İkinci Dünya Savaşı'ndaki eylemlerine benzediğini belirterek, "Kiev rejiminin çocuklara karşı sergilediği acımasızlık, yalnızca Nazilerin ve işbirlikçilerinin İkinci Dünya Savaşı sırasında sivilleri acımasızca katletmesiyle karşılaştırılabilir" dedi.
Nebenzya, Kiev'in türlü bahanelerle kendini savunmaya çalıştığını ancak Starobelsk'e yönelik saldırının bir terör eylemi olduğunu vurguladı.
Kiev rejimi ne kadar bahaneler üretmeye çalışırsa çalışsın, sözde önde gelen Batılı medya kuruluşları yaşananları ne kadar görmezden gelirse gelsin, 22 Mayıs gecesi yaşananlar alçakça bir terör eylemidir.
Nebenzya, Batı ülkelerinin Starobelsk'teki trajediye gösterdiği tepkisizliğin kendilerini şaşırtmadığını belirterek, bu devletlerin uzun yıllardır Kiev rejimine para ve silah sağladığını kaydetti.

Genellikle siyasi olarak işlerine geldiğinde Rusya'yı suçlamakta tereddüt etmeyen Avrupalı devletlerin heyetlerinin ikiyüzlülüğü ve alaycı tutumu şaşırtıcı. Ancak Starobelsk'teki trajediyi görmezden gelmeyi ve sorumluluğu Moskova'ya yüklemeyi tercih ettiler. O zaman şaşırmamıştık, şimdi de şaşırmıyoruz.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya’dan Kiev ve Batı’ya suçlama: ‘Zelenskiy terör emri veriyor, Batı teşvik ediyor’
Dün, 14:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала