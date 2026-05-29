Nebenzya: Starobelsk saldırısı 'alçakca bir terör eylemi'
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Kiev'in Starobelsk'e düzenlediği saldırıyı "alçakca bir terör eylemi" olarak nitelendirerek, Batı'nın sessizliğine... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-29T00:01+0300
00:00 29.05.2026 (güncellendi: 00:01 29.05.2026)
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Kiev'in Starobelsk'e düzenlediği saldırıyı "alçakca bir terör eylemi" olarak nitelendirerek, Batı'nın sessizliğine tepki gösterdi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Starobelsk kentindeki koleje yönelik saldırısını kınayarak, saldırının "alçakca bir terör eylemi" olduğunu söyledi.
Nebenzya, saldırıda çocukların hedef alınmasının Nazilerin İkinci Dünya Savaşı'ndaki eylemlerine benzediğini belirterek, "Kiev rejiminin çocuklara karşı sergilediği acımasızlık, yalnızca Nazilerin ve işbirlikçilerinin İkinci Dünya Savaşı sırasında sivilleri acımasızca katletmesiyle karşılaştırılabilir" dedi.
Nebenzya, Kiev'in türlü bahanelerle kendini savunmaya çalıştığını ancak Starobelsk'e yönelik saldırının bir terör eylemi olduğunu vurguladı.
Kiev rejimi ne kadar bahaneler üretmeye çalışırsa çalışsın, sözde önde gelen Batılı medya kuruluşları yaşananları ne kadar görmezden gelirse gelsin, 22 Mayıs gecesi yaşananlar alçakça bir terör eylemidir.
Nebenzya, Batı ülkelerinin Starobelsk'teki trajediye gösterdiği tepkisizliğin kendilerini şaşırtmadığını belirterek, bu devletlerin uzun yıllardır Kiev rejimine para ve silah sağladığını kaydetti.
Genellikle siyasi olarak işlerine geldiğinde Rusya'yı suçlamakta tereddüt etmeyen Avrupalı devletlerin heyetlerinin ikiyüzlülüğü ve alaycı tutumu şaşırtıcı. Ancak Starobelsk'teki trajediyi görmezden gelmeyi ve sorumluluğu Moskova'ya yüklemeyi tercih ettiler. O zaman şaşırmamıştık, şimdi de şaşırmıyoruz.