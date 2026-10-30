https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/binanceden-63-milyar-dolarlik-kripto-soygunu-ne-biliyoruz-bundan-sonra-ne-olacak-1110001456.html

Binance'den 6.3 milyar dolarlık kripto soygunu: Ne biliyoruz, bundan sonra ne olacak?

Binance'den 6.3 milyar dolarlık kripto soygunu: Ne biliyoruz, bundan sonra ne olacak?

Sputnik Türkiye

Yaklaşık 20 dakikada milyarlarca dolar buharlaştı. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, 6.3 milyar dolarlık bir saldırının hedefi oldu. Bilinen her şey...

2026-10-30T20:11+0300

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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 29 Ekim'de gerçekleşen ve yaklaşık 6.3 milyar dolarlık dijital varlığın ele geçirilmesiyle sonuçlanan saldırının ardından güvenlik incelemesi başlattı. Şirket, kullanıcıların zararlarını karşılayacağını ve olayın etkilerini gidermek için kendi kaynaklarını kullanacağını duyurdu.Yaklaşık 3 milyar dolarlık varlık ne oldu?Binance, blokzincir şirketleri ve diğer sektör ortaklarıyla işbirliği içinde yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu açıkladı. Ancak bu işlem, paranın doğrudan sahiplerine iade edildiği anlamına gelmiyor. Dondurulan varlıkların geri alınması için ilgili şirketlerin, kolluk kuvvetlerinin ve gerektiğinde mahkemelerin koordinasyon içinde hareket etmesi gerekiyor.Kripto varlıkların geri alınabilirliği, türlerine göre de değişiyor. Tether ve Circle gibi şirketlerin çıkardığı USDT ve USDC gibi sabit kripto paralar, ihraççıları tarafından belirli adreslerde dondurulabiliyor. Bitcoin ve Ether gibi varlıklarda ise böyle merkezi bir müdahale mekanizması bulunmuyor. Bu varlıkların izlenmesi ve ele geçirilmesi, işlemlerin takip edilmesine ve fonların işbirliği yapan borsalara ulaşmasına bağlı.Saldırının arkasında kim var?Blokzincir analiz şirketi TRM Labs, saldırıyı yüksek güven düzeyiyle Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubuna atfetti. Şirket, değerlendirmesini blokzincir üzerindeki işlemler ve zincir dışı istihbarat verilerine dayandırdı, ancak doğrulanmış bir veri henüz yok.Aynı grup, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Şubat 2025'te kripto para platformu Bybit'e düzenlenen ve yaklaşık 1.5 milyar dolarlık varlığın çalınmasıyla sonuçlanan saldırıyla da ilişkilendirilmişti. Ancak Binance saldırısına ilişkin soruşturma henüz tamamlanmadı.Binance kayıpları nasıl karşılayacak?Şirket, kullanıcı kayıplarının hem Kullanıcılar için Güvenli Varlık Fonu (SAFU) hem de kendi mali kaynakları aracılığıyla karşılanacağını açıkladı. Binance ayrıca zararların giderilmesinin ardından rezervlerini gösteren sistemini güncelleyeceğini ve soruşturma tamamlandığında teknik ayrıntıları kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.Saldırının borsanın mali durumuna etkisi de yakından izleniyor. Piyasa analistleri, kullanıcı varlıklarının karşılanması ve para çekme işlemlerinin düzenli biçimde yeniden başlamasının güven açısından önemli olacağını belirtiyor. Buna karşılık, müşteri varlıklarında karşılanamayan bir açık oluşması halinde şirketin rezervlerini satmak zorunda kalması, kripto para piyasalarında ek satış baskısı yaratabilir.Saldırının ardından Bitcoin 78 bin doların altında işlem gördü. Olay, kripto para piyasalarında siber güvenlik, varlık saklama sistemleri ve borsaların müşteri fonlarını koruma kapasitesine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/siber-saldiriya-ugrayan-kripto-para-borsasi-binance-kullanicilarin-zararlari-karsilanacak-1109989636.html

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Binance'den 6.3 milyar dolarlık kripto soygunu: Ne biliyoruz, bundan sonra ne olacak? Sputnik Türkiye Binance'den 6.3 milyar dolarlık kripto soygunu: Ne biliyoruz, bundan sonra ne olacak? 2026-10-30T20:11+0300 true PT0M44S

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