https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/binanceden-63-milyar-dolarlik-kripto-soygunu-ne-biliyoruz-bundan-sonra-ne-olacak-1110001456.html
Binance'den 6.3 milyar dolarlık kripto soygunu: Ne biliyoruz, bundan sonra ne olacak?
Binance'den 6.3 milyar dolarlık kripto soygunu: Ne biliyoruz, bundan sonra ne olacak?
Sputnik Türkiye
Yaklaşık 20 dakikada milyarlarca dolar buharlaştı. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, 6.3 milyar dolarlık bir saldırının hedefi oldu. Bilinen her şey...
2026-10-30T20:11+0300
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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 29 Ekim'de gerçekleşen ve yaklaşık 6.3 milyar dolarlık dijital varlığın ele geçirilmesiyle sonuçlanan saldırının ardından güvenlik incelemesi başlattı. Şirket, kullanıcıların zararlarını karşılayacağını ve olayın etkilerini gidermek için kendi kaynaklarını kullanacağını duyurdu.Yaklaşık 3 milyar dolarlık varlık ne oldu?Binance, blokzincir şirketleri ve diğer sektör ortaklarıyla işbirliği içinde yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu açıkladı. Ancak bu işlem, paranın doğrudan sahiplerine iade edildiği anlamına gelmiyor. Dondurulan varlıkların geri alınması için ilgili şirketlerin, kolluk kuvvetlerinin ve gerektiğinde mahkemelerin koordinasyon içinde hareket etmesi gerekiyor.Kripto varlıkların geri alınabilirliği, türlerine göre de değişiyor. Tether ve Circle gibi şirketlerin çıkardığı USDT ve USDC gibi sabit kripto paralar, ihraççıları tarafından belirli adreslerde dondurulabiliyor. Bitcoin ve Ether gibi varlıklarda ise böyle merkezi bir müdahale mekanizması bulunmuyor. Bu varlıkların izlenmesi ve ele geçirilmesi, işlemlerin takip edilmesine ve fonların işbirliği yapan borsalara ulaşmasına bağlı.Saldırının arkasında kim var?Blokzincir analiz şirketi TRM Labs, saldırıyı yüksek güven düzeyiyle Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubuna atfetti. Şirket, değerlendirmesini blokzincir üzerindeki işlemler ve zincir dışı istihbarat verilerine dayandırdı, ancak doğrulanmış bir veri henüz yok.Aynı grup, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Şubat 2025'te kripto para platformu Bybit'e düzenlenen ve yaklaşık 1.5 milyar dolarlık varlığın çalınmasıyla sonuçlanan saldırıyla da ilişkilendirilmişti. Ancak Binance saldırısına ilişkin soruşturma henüz tamamlanmadı.Binance kayıpları nasıl karşılayacak?Şirket, kullanıcı kayıplarının hem Kullanıcılar için Güvenli Varlık Fonu (SAFU) hem de kendi mali kaynakları aracılığıyla karşılanacağını açıkladı. Binance ayrıca zararların giderilmesinin ardından rezervlerini gösteren sistemini güncelleyeceğini ve soruşturma tamamlandığında teknik ayrıntıları kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.Saldırının borsanın mali durumuna etkisi de yakından izleniyor. Piyasa analistleri, kullanıcı varlıklarının karşılanması ve para çekme işlemlerinin düzenli biçimde yeniden başlamasının güven açısından önemli olacağını belirtiyor. Buna karşılık, müşteri varlıklarında karşılanamayan bir açık oluşması halinde şirketin rezervlerini satmak zorunda kalması, kripto para piyasalarında ek satış baskısı yaratabilir.Saldırının ardından Bitcoin 78 bin doların altında işlem gördü. Olay, kripto para piyasalarında siber güvenlik, varlık saklama sistemleri ve borsaların müşteri fonlarını koruma kapasitesine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/siber-saldiriya-ugrayan-kripto-para-borsasi-binance-kullanicilarin-zararlari-karsilanacak-1109989636.html
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Pınar Tarcan Solak
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Binance'den 6.3 milyar dolarlık kripto soygunu: Ne biliyoruz, bundan sonra ne olacak?
Sputnik Türkiye
Binance'den 6.3 milyar dolarlık kripto soygunu: Ne biliyoruz, bundan sonra ne olacak?
2026-10-30T20:11+0300
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binance, ether, haberler
Binance'den 6.3 milyar dolarlık kripto soygunu: Ne biliyoruz, bundan sonra ne olacak?
20:11 30.10.2026 (güncellendi: 20:27 30.10.2026)
Özel
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, yaklaşık 6.3 milyar dolarlık siber saldırının ardından tüm kayıpları karşılayacağını açıkladı. Şimdiye kadar yaklaşık 3 milyar dolarlık varlık dondurulurken, saldırının TraderTraitor adlı hacker grubu tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 29 Ekim'de gerçekleşen ve yaklaşık 6.3 milyar dolarlık dijital varlığın ele geçirilmesiyle sonuçlanan saldırının ardından güvenlik incelemesi başlattı. Şirket, kullanıcıların zararlarını karşılayacağını ve olayın etkilerini gidermek için kendi kaynaklarını kullanacağını duyurdu.
Binance'in açıklamasına göre saldırı, ilk incelemelerde bir yazılım ve operasyon
ekibi çalışanının dizüstü bilgisayarının ele geçirilmesiyle bağlantılı olabilir. Saldırganın buradan bir hizmet konteynerine erişerek yetkisiz para çekme
işlemleri gerçekleştirdiği değerlendiriliyor. Şirket, cüzdanların özel anahtarlarının sızdırıldığına ilişkin bir bulguya ulaşılmadığını bildirdi. Bununla birlikte soruşturma sürüyor.
Yaklaşık 3 milyar dolarlık varlık ne oldu?
Binance, blokzincir şirketleri ve diğer sektör ortaklarıyla işbirliği içinde yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu açıkladı. Ancak bu işlem, paranın doğrudan sahiplerine iade edildiği anlamına gelmiyor. Dondurulan varlıkların geri alınması için ilgili şirketlerin, kolluk kuvvetlerinin ve gerektiğinde mahkemelerin koordinasyon içinde hareket etmesi gerekiyor.
Kripto varlıkların geri alınabilirliği, türlerine göre de değişiyor. Tether ve Circle gibi şirketlerin çıkardığı USDT ve USDC gibi sabit kripto paralar, ihraççıları tarafından belirli adreslerde dondurulabiliyor. Bitcoin ve Ether gibi varlıklarda ise böyle merkezi bir müdahale mekanizması bulunmuyor. Bu varlıkların izlenmesi ve ele geçirilmesi, işlemlerin takip edilmesine ve fonların işbirliği yapan borsalara ulaşmasına bağlı.
Binance, güvenlik kontrolleri sırasında para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurduğunu da bildirdi.
Saldırının arkasında kim var?
Blokzincir analiz şirketi TRM Labs, saldırıyı yüksek güven düzeyiyle Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubuna atfetti. Şirket, değerlendirmesini blokzincir üzerindeki işlemler ve zincir dışı istihbarat verilerine dayandırdı, ancak doğrulanmış bir veri henüz yok.
TRM Labs'a göre saldırganlar, 10 farklı blokzincirdeki Binance cüzdanlarından yaklaşık 6.36 milyar dolar değerinde varlık
aktardı. Transferlerin büyük bölümü yaklaşık 20 dakika içinde
gerçekleşti. Saldırı öncesinde hazırlık yapıldığına ve işlemlerin önceden planlandığına işaret eden bulgular da tespit edildi.
Aynı grup, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Şubat 2025'te kripto para platformu Bybit'e düzenlenen ve yaklaşık 1.5 milyar dolarlık varlığın çalınmasıyla sonuçlanan saldırıyla da ilişkilendirilmişti. Ancak Binance saldırısına ilişkin soruşturma henüz tamamlanmadı.
Binance kayıpları nasıl karşılayacak?
Şirket, kullanıcı kayıplarının hem Kullanıcılar için Güvenli Varlık Fonu (SAFU) hem de kendi mali kaynakları aracılığıyla karşılanacağını açıkladı. Binance ayrıca zararların giderilmesinin ardından rezervlerini gösteren sistemini güncelleyeceğini ve soruşturma tamamlandığında teknik ayrıntıları kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.
Saldırının borsanın mali durumuna etkisi de yakından izleniyor. Piyasa analistleri, kullanıcı varlıklarının karşılanması ve para çekme işlemlerinin düzenli biçimde yeniden başlamasının güven açısından önemli olacağını belirtiyor. Buna karşılık, müşteri varlıklarında karşılanamayan bir açık oluşması halinde şirketin rezervlerini satmak zorunda kalması, kripto para piyasalarında ek satış baskısı yaratabilir.
Saldırının ardından Bitcoin 78 bin doların altında işlem gördü. Olay, kripto para piyasalarında siber güvenlik, varlık saklama sistemleri ve borsaların müşteri fonlarını koruma kapasitesine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.