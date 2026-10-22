https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/kremlin-ukrayna-ve-avrupadan-diyaloga-gecis-iradesi-gormuyoruz-1109767774.html

Kremlin: Ukrayna ve Avrupa'dan diyaloğa geçiş iradesi görmüyoruz

Kremlin: Ukrayna ve Avrupa'dan diyaloğa geçiş iradesi görmüyoruz

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Avrupa ülkelerinden gerilimi tırmandırmak yerine diyaloğa geçmeye hazır olduklarını gösteren hiçbir resmi açıklama duymadıklarını belirten Peskov... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T13:47+0300

2026-10-22T13:47+0300

2026-10-22T13:52+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

abd

steve witkoff

donald trump

vladimir putin

avrupa

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.Peskov, Rusya'nın güvenlik çıkarlarını dikkate alan koşullarda Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin gerilimi tırmanmadan gerçek bir diyaloğa geçmeye hazır olup olmadığına ilişkin bir soruya şunu dedi:Bazı Avrupa başkentlerinin durumun seyrini anlamaya dönük girişimlerinde artış gözlendiğini kaydeden Peskov, bu durumu nispeten olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi. Ancak Peskov, sürecin henüz somut açıklamalardan uzak bir noktada bulunduğunu belirtti.‘Megafon diplomasisi sürece zarar verir’Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında St. Petersburg'da gerçekleşen görüşmeye de temas etti.Hassas süreçlerde kamuoyuna açık tartışmaların olumsuz etkiyapacağını vurgulayan Peskov, “Takdir edersiniz ki, bu denli karmaşık bir müzakere sürecinde arabuluculuk hizmetleri sessizlik içinde yürütülür. Burada yapılacak her türlü 'megafon diplomasisi' ya da karşı tekliflerin kamuoyu önünde tartışılması sürece yalnızca zarar verir” dedi. Peskov, Witkoff'un Putin'e ilettiği yeni tekliflerin ayrıntılarını paylaşamayacağını ifade etti.Güncel temaslar ve G20 ZirvesiKremlin Sözcüsü günlük basın toplantısında şu hususlara da açıklık getirdi:

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd, steve witkoff, donald trump, vladimir putin, avrupa, ukrayna krizi