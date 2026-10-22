https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/kremlin-ukrayna-ve-avrupadan-diyaloga-gecis-iradesi-gormuyoruz-1109767774.html
Kremlin: Ukrayna ve Avrupa'dan diyaloğa geçiş iradesi görmüyoruz
Kremlin: Ukrayna ve Avrupa'dan diyaloğa geçiş iradesi görmüyoruz
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Avrupa ülkelerinden gerilimi tırmandırmak yerine diyaloğa geçmeye hazır olduklarını gösteren hiçbir resmi açıklama duymadıklarını belirten Peskov... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T13:47+0300
2026-10-22T13:47+0300
2026-10-22T13:52+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.Peskov, Rusya'nın güvenlik çıkarlarını dikkate alan koşullarda Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin gerilimi tırmanmadan gerçek bir diyaloğa geçmeye hazır olup olmadığına ilişkin bir soruya şunu dedi:Bazı Avrupa başkentlerinin durumun seyrini anlamaya dönük girişimlerinde artış gözlendiğini kaydeden Peskov, bu durumu nispeten olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi. Ancak Peskov, sürecin henüz somut açıklamalardan uzak bir noktada bulunduğunu belirtti.‘Megafon diplomasisi sürece zarar verir’Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında St. Petersburg'da gerçekleşen görüşmeye de temas etti.Hassas süreçlerde kamuoyuna açık tartışmaların olumsuz etkiyapacağını vurgulayan Peskov, “Takdir edersiniz ki, bu denli karmaşık bir müzakere sürecinde arabuluculuk hizmetleri sessizlik içinde yürütülür. Burada yapılacak her türlü 'megafon diplomasisi' ya da karşı tekliflerin kamuoyu önünde tartışılması sürece yalnızca zarar verir” dedi. Peskov, Witkoff'un Putin'e ilettiği yeni tekliflerin ayrıntılarını paylaşamayacağını ifade etti.Güncel temaslar ve G20 ZirvesiKremlin Sözcüsü günlük basın toplantısında şu hususlara da açıklık getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/rusya-savunma-bakanligi-zaporojyede-bir-yerlesim-merkezi-daha-kontrol-altina-alindi-1109765733.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd, steve witkoff, donald trump, vladimir putin, avrupa, ukrayna krizi
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd, steve witkoff, donald trump, vladimir putin, avrupa, ukrayna krizi
Kremlin: Ukrayna ve Avrupa'dan diyaloğa geçiş iradesi görmüyoruz
13:47 22.10.2026 (güncellendi: 13:52 22.10.2026)
Ukrayna ve Avrupa ülkelerinden gerilimi tırmandırmak yerine diyaloğa geçmeye hazır olduklarını gösteren hiçbir resmi açıklama duymadıklarını belirten Peskov, ABD ile müzakere sürecinin gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Peskov, Rusya'nın güvenlik çıkarlarını dikkate alan koşullarda Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin gerilimi tırmanmadan gerçek bir diyaloğa geçmeye hazır olup olmadığına ilişkin bir soruya şunu dedi:
“Bu hususta tek bir açıklama bile duymadık. Bunu nereden çıkardığınızı bilmiyorum ama buna işaret eden hiçbir beyana şahit olmadık.”
Bazı Avrupa başkentlerinin durumun seyrini anlamaya dönük girişimlerinde artış gözlendiğini kaydeden Peskov, bu durumu nispeten olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi. Ancak Peskov, sürecin henüz somut açıklamalardan uzak bir noktada bulunduğunu belirtti.
‘Megafon diplomasisi sürece zarar verir’
Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında St. Petersburg'da gerçekleşen görüşmeye de temas etti.
Hassas süreçlerde kamuoyuna açık tartışmaların olumsuz etkiyapacağını vurgulayan Peskov, “Takdir edersiniz ki, bu denli karmaşık bir müzakere sürecinde arabuluculuk hizmetleri sessizlik içinde yürütülür. Burada yapılacak her türlü 'megafon diplomasisi' ya da karşı tekliflerin kamuoyu önünde tartışılması sürece yalnızca zarar verir” dedi. Peskov, Witkoff'un Putin'e ilettiği yeni tekliflerin ayrıntılarını paylaşamayacağını ifade etti.
Güncel temaslar ve G20 Zirvesi
Kremlin Sözcüsü günlük basın toplantısında şu hususlara da açıklık getirdi:
Müzakere heyeti:
Devlet Başkanı Putin, Ukrayna konusundaki üçlü temasların yeni turu için Rus müzakere heyetinin kadrosuna ilişkin henüz nihai bir karar almadı.
Yazılı teklif unsuru:
Putin, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin Witkoff'a yazılı bir teklif sunmadı.
Trump ile temas ihtimali:
Putin'in programında şu an için Donald Trump ile yapılması planlanan bir telefon görüşmesi bulunmuyor; ancak tarafların istemesi halinde bu temas hızla organize edilebilir.
G20 Zirvesi:
ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne dair bir belge imzalayabileceği öngörülen G20 Zirvesi'ne Vladimir Putin'in katılımı konusunda henüz verilmiş bir karar yok.