https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/korfezde-tarihi-anlasma-6-ulke-demiryoluyla-birlesiyor-1110204557.html

Körfez'de tarihi anlaşma: 6 ülke demiryoluyla birleşiyor

Körfez'de tarihi anlaşma: 6 ülke demiryoluyla birleşiyor

Sputnik Türkiye

Körfez İşbirliği Konseyi üyesi 6 ülke, ortak demiryolu ağı kurulmasını öngören tarihi bir anlaşmaya imza attı. Bahreyn'de imzalanan anlaşmayla Suudi Arabistan... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T08:03+0300

2026-11-09T08:03+0300

2026-11-09T08:03+0300

dünya

el vefak partisi (bahreyn)

körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k)

suudi arabistan

katar

körfez

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/13/1069908247_179:0:3820:2048_1920x0_80_0_0_47f0a2f4f52b6ca9d2fd5424380f0004.jpg

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi altı ülkeyi ortak bir demiryolu ağıyla birbirine bağlamayı hedefleyen Körfez Demiryolu Bağlantısı Genel Anlaşması, Bahreyn'in başkenti Manama'da imzalandı. Anlaşma, bölgenin ulaşım altyapısını bütünleştirmeyi ve ülkeler arasındaki ticari bağlantıları güçlendirmeyi amaçlıyor.Manama'da düzenlenen 31. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlar Komitesi Toplantısı kapsamında imzalanan anlaşma, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn'i kapsıyor.Projenin hayata geçirilmesiyle Körfez ülkeleri arasında hem yolcu hem de yük taşımacılığının kolaylaştırılması, ticaret maliyetlerinin azaltılması ve bölgesel ekonomik entegrasyonun hızlandırılması hedefleniyor.Altı Körfez ülkesi̇ demiryoluyla birbirine bağlanacakYerel basında yer alan haberlere göre, Bahreyn Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Abdullah bin Ahmed Al Halife, anlaşmanın imzalanmasını Körfez ülkeleri arasındaki ulaşım entegrasyonu açısından stratejik bir gelişme olarak değerlendirdi.Al Halife, Körfez Demiryolu Bağlantısı Genel Anlaşması'nın, projenin yasal ve düzenleyici altyapısının tamamlanması yolunda önemli bir aşama olduğunu belirtti.Anlaşmanın uygulama sürecinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini vurgulayan Bahreynli Bakan, üye ülkelerin teknik ve idari hazırlıklarının da bu süreçte hız kazanacağını ifade etti.Körfez'de ticaret ve ekonomik entegrasyon hedefi̇Körfez demiryolu projesinin, bölge ülkeleri arasındaki ticari faaliyetleri kolaylaştırması ve malların pazarlara ulaştırılmasında verimliliği artırması bekleniyor.Al Halife, demiryolu bağlantısının yalnızca ulaşım altyapısını geliştirmekle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda yatırım, turizm ve istihdam olanaklarını da destekleyeceğini söyledi.Projenin vatandaşlar, bölgede yaşayan yabancılar ve turistler için daha güvenli ve sürdürülebilir ulaşım seçenekleri sunması hedefleniyor.Limanlar, havalimanları ve demiryolları entegre edi̇lecekBahreynli Bakan, küresel ve bölgesel gelişmelerin ulaştırma sektöründe yarattığı zorluklara dikkat çekerek, ulaşım ağlarının bütünleştirilmesinin Körfez ülkelerinin ekonomik güvenliği açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.Al Halife'ye göre, limanlar, kara yolları, demiryolları ve havalimanları arasında kurulacak bağlantılar, ticaretin kesintisiz sürdürülmesine ve bölgesel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak.Ortak demiryolu ağının, farklı ulaşım sistemlerini birbirine bağlayarak yük ve yolcu taşımacılığında alternatif güzergâhlar oluşturması da amaçlanıyor.Bahreyn, Suudi̇ Arabi̇stan ve Katar i̇le i̇ki̇ anlaşma daha imzaladıToplantı kapsamında Bahreyn, demiryolu alanındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla Suudi Arabistan ve Katar ile iki ayrı mutabakat zaptı imzaladı.Söz konusu mutabakatların teknik koordinasyonu güçlendirmesi, düzenleyici süreçlerde uyumu artırması ve ülkeler arasında bilgi ile deneyim paylaşımını kolaylaştırması hedefleniyor.Toplantıda ayrıca Körfez demiryolu projesindeki son gelişmeler, Uluslararası Kara Taşımacılığı Yeknesak Sistemi, bu sistemin uygulama yönetmeliği ve deniz taşımacılığına ilişkin düzenlemeler ele alındı.İmzalanan genel anlaşma, altı ülkeyi birbirine bağlayacak demiryolu ağının hayata geçirilmesi için önemli bir hukuki adım oluştururken, projenin tamamlanması için teknik çalışmaların ve ulusal altyapı yatırımlarının sürdürülmesi gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/cop31-antalyada-basliyor-dunya-liderleri-turkiyede-bulusuyor-1110203539.html

suudi arabistan

katar

körfez

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

el vefak partisi (bahreyn), körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k), suudi arabistan, katar, körfez