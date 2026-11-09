https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/cop31-antalyada-basliyor-dunya-liderleri-turkiyede-bulusuyor-1110203539.html

COP31 Antalya'da başlıyor: Dünya liderleri Türkiye'de buluşuyor

COP31 Antalya'da başlıyor: Dünya liderleri Türkiye'de buluşuyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, 9 Kasım'da Antalya'da başlıyor. 12 gün sürecek organizasyonda dünya liderleri, bakanlar ve binlerce... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T07:45+0300

2026-11-09T07:45+0300

2026-11-09T07:46+0300

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murat kurum

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yeşil bölge

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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

avrupa birliği

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

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Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında düzenlenen 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirve, küresel iklim politikalarının geleceğini belirleyecek müzakerelere sahne olacak.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin katılımının öngörüldüğü organizasyon için hazırlıklar tamamlandı. Bugüne kadar 102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakanın katılım bildirdiği zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerji dönüşümü ve iklim finansmanı gibi başlıklar ele alınacak.Antalya'daki organizasyon için 25 bin 739 emniyet personeli görevlendirilirken, katılımcıların ulaşımında kullanılmak üzere 630 araçlık çevre dostu otobüs filosu hazırlandı.Erdoğan dünya liderlerini 11-12 Kasım'da ağırlayacakCOP31 kapsamında 11-12 Kasım tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi düzenlenecek.Zirveye Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), İslam İşbirliği Teşkilatı ve Uluslararası Enerji Ajansı gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerinin katılması planlanıyor.COP31 Başkanlığı'nı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yürütecek. Türkiye, konferansta ülkelerin iklim taahhütlerini somut politikalara dönüştürmeyi hedefleyen "Uygulama COP" yaklaşımını öne çıkaracak.COP31'de 1,1 milyon metrekarelik dev organizasyonAntalya'da konferans için toplam 1 milyon 100 bin metrekarelik alan hazırlandı. Organizasyon iki ana bölümden oluşacak.Mavi Bölge, Birleşmiş Milletler yetkisi altında yönetilen resmi müzakere alanı olarak kullanılacak. Devlet başkanları, bakanlar, ulusal delegasyonlar ve uluslararası kuruluşlar iklim politikalarına ilişkin görüşmelerini burada yürütecek.Yeşil Bölge ise özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, gençlik temsilcileri ve teknoloji girişimlerini buluşturacak. İklim çözümlerinin sergileneceği bu alanın 1,5 milyon kişi tarafından ziyaret edilmesi öngörülüyor.Organizasyon kapsamında 160 pavilyon ve 90 delegasyon ofisi başvurusunun onaylandığı, 154 ülkeden 45 binden fazla iklim gönüllüsünün de akreditasyon işlemlerini tamamladığı bildirildi.Türkiye'nin COP31 gündeminde 10 öncelik varTürkiye, COP31'de iklim değişikliğiyle mücadeleyi yalnızca uluslararası taahhütlerle sınırlı tutmayarak uygulamaya yönelik projeleri öne çıkarmayı hedefliyor.Bakan Murat Kurum tarafından açıklanan COP31 Eylem Gündemi, şu 10 öncelikten oluşuyor:Türkiye'nin bu başlıklarda uluslararası işbirliğini güçlendirmesi ve iklim hedeflerinin uygulanmasına yönelik yeni ortaklıkları teşvik etmesi bekleniyor.Sıfır Atık ve deprem konutları dünya vitrinindeTürkiye'nin COP31 kapsamında öne çıkaracağı projeler arasında Sıfır Atık hareketi ve 6 Şubat depremlerinin ardından gerçekleştirilen yeniden inşa çalışmaları bulunuyor.Bakanlığın açıklamasına göre, depremden etkilenen 11 ilde inşa edilen 455 bin iklim dirençli konut, Yeşil Bölge'de uluslararası katılımcılara tanıtılacak.Yeşil enerji kullanımı, atık yönetimi, sürdürülebilir gıda sistemleri ve iklim değişikliğine uyum uygulamaları, 12 tematik başlık altında ziyaretçilere sunulacak.COP31 etkinlik takvimi açıklandıAntalya'daki konferans boyunca her gün farklı bir iklim politikası alanına odaklanan etkinlikler düzenlenecek.COP31'de sanat, teknoloji ve iklim mücadelesi buluşacakAntalya'daki konferansta iklim değişikliğiyle mücadele yalnızca diplomatik müzakerelerle sınırlı kalmayacak. COPArt projesi kapsamında konferans alanı açık ve kapalı sanat galerilerine dönüştürülecek."COPArt: Hâlâ Mümkün / Still Possible" temasıyla düzenlenecek etkinliklerde sergiler, paneller ve açık hava sanat çalışmaları aracılığıyla iklim krizine dikkat çekilecek.Sıfır Atık Vakfı tarafından Mavi Bölge'de oluşturulan 10 bin metrekarelik Sıfır Atık Müzesi de ziyaretçilere atık yönetimi ve sürdürülebilir yaşam konusunda deneyimler sunacak.Çocuklar ve gençler için özel etkinlik alanlarıYeşil Bölge'de çocuklar, gençler ve kadınlar için özel uygulama alanları oluşturuldu.Kızılay'ın Çevre ve Çocuk Dostu Mobil TIR'ı, TÜÇA Çevre TIR'ı ve AFAD Çocuk Etkinlik Köyü aracılığıyla çevre bilinci ve afetlere hazırlık konusunda etkinlikler düzenlenecek.Ayrıca Antalya'daki Solak, Demirciler ve Ormana köyleri, Sıfır Atık Köyü uygulamaları kapsamında uluslararası katılımcılara tanıtılacak.Anadolu mutfağı COP31'de dünyaya tanıtılacakTürkiye'nin kültürel mirası da COP31 programında yer alacak. Yeşil Bölge'deki Anadolu Bahçesi, farklı medeniyetlerin doğayla ilişkisini ve sürdürülebilir yaşam anlayışını ziyaretçilere aktaracak."7 Bölge 7 Mutfak" yaklaşımı kapsamında Akdeniz, Gaziantep, Kayseri, Konya, Karadeniz, Türk Dünyası ve Sıfır Atık mutfaklarından örnekler sunulacak.Etkinlikte yerel üreticilerden temin edilen ürünlerin kullanılması ve gıda israfının azaltılması hedefleniyor.COP31'de çevre dostu ulaşım ve erişilebilirlik önlemleriOrganizasyonun ISO 20121 sürdürülebilir etkinlik yönetimi standartları doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.Bu kapsamda düşük emisyonlu ulaşım, enerji ve su verimliliği, atıkların azaltılması ve karbon dengeleme uygulamalarına öncelik verilecek.Konferansta engelli katılımcılar için erişilebilir alanlar, sesli yönlendirme sistemleri, gerçek zamanlı altyazı desteği ve 35 işaret dili tercümanı bulunacak.Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'in, 20 Kasım'da tamamlanması planlanan müzakereler sonucunda küresel iklim hedeflerinin uygulanması ve iklim finansmanı konularında yeni kararların alınmasına zemin hazırlaması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/abdde-secimi-kazanan-demokrat-partide-liderlik-krizi-basladi-1110203259.html

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murat kurum, antalya, yeşil bölge, dünya, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, avrupa birliği, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi