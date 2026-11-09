https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/cop31-antalyada-basliyor-dunya-liderleri-turkiyede-bulusuyor-1110203539.html
COP31 Antalya'da başlıyor: Dünya liderleri Türkiye'de buluşuyor
COP31 Antalya'da başlıyor: Dünya liderleri Türkiye'de buluşuyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, 9 Kasım'da Antalya'da başlıyor. 12 gün sürecek organizasyonda dünya liderleri, bakanlar ve binlerce... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T07:45+0300
2026-11-09T07:45+0300
2026-11-09T07:46+0300
dünya
murat kurum
antalya
yeşil bölge
dünya
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
avrupa birliği
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/18/1109018999_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_87cd7e0ab7534145ee9f8ada14e7cfde.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında düzenlenen 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirve, küresel iklim politikalarının geleceğini belirleyecek müzakerelere sahne olacak.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin katılımının öngörüldüğü organizasyon için hazırlıklar tamamlandı. Bugüne kadar 102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakanın katılım bildirdiği zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerji dönüşümü ve iklim finansmanı gibi başlıklar ele alınacak.Antalya'daki organizasyon için 25 bin 739 emniyet personeli görevlendirilirken, katılımcıların ulaşımında kullanılmak üzere 630 araçlık çevre dostu otobüs filosu hazırlandı.Erdoğan dünya liderlerini 11-12 Kasım'da ağırlayacakCOP31 kapsamında 11-12 Kasım tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi düzenlenecek.Zirveye Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), İslam İşbirliği Teşkilatı ve Uluslararası Enerji Ajansı gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerinin katılması planlanıyor.COP31 Başkanlığı'nı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yürütecek. Türkiye, konferansta ülkelerin iklim taahhütlerini somut politikalara dönüştürmeyi hedefleyen "Uygulama COP" yaklaşımını öne çıkaracak.COP31'de 1,1 milyon metrekarelik dev organizasyonAntalya'da konferans için toplam 1 milyon 100 bin metrekarelik alan hazırlandı. Organizasyon iki ana bölümden oluşacak.Mavi Bölge, Birleşmiş Milletler yetkisi altında yönetilen resmi müzakere alanı olarak kullanılacak. Devlet başkanları, bakanlar, ulusal delegasyonlar ve uluslararası kuruluşlar iklim politikalarına ilişkin görüşmelerini burada yürütecek.Yeşil Bölge ise özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, gençlik temsilcileri ve teknoloji girişimlerini buluşturacak. İklim çözümlerinin sergileneceği bu alanın 1,5 milyon kişi tarafından ziyaret edilmesi öngörülüyor.Organizasyon kapsamında 160 pavilyon ve 90 delegasyon ofisi başvurusunun onaylandığı, 154 ülkeden 45 binden fazla iklim gönüllüsünün de akreditasyon işlemlerini tamamladığı bildirildi.Türkiye'nin COP31 gündeminde 10 öncelik varTürkiye, COP31'de iklim değişikliğiyle mücadeleyi yalnızca uluslararası taahhütlerle sınırlı tutmayarak uygulamaya yönelik projeleri öne çıkarmayı hedefliyor.Bakan Murat Kurum tarafından açıklanan COP31 Eylem Gündemi, şu 10 öncelikten oluşuyor:Türkiye'nin bu başlıklarda uluslararası işbirliğini güçlendirmesi ve iklim hedeflerinin uygulanmasına yönelik yeni ortaklıkları teşvik etmesi bekleniyor.Sıfır Atık ve deprem konutları dünya vitrinindeTürkiye'nin COP31 kapsamında öne çıkaracağı projeler arasında Sıfır Atık hareketi ve 6 Şubat depremlerinin ardından gerçekleştirilen yeniden inşa çalışmaları bulunuyor.Bakanlığın açıklamasına göre, depremden etkilenen 11 ilde inşa edilen 455 bin iklim dirençli konut, Yeşil Bölge'de uluslararası katılımcılara tanıtılacak.Yeşil enerji kullanımı, atık yönetimi, sürdürülebilir gıda sistemleri ve iklim değişikliğine uyum uygulamaları, 12 tematik başlık altında ziyaretçilere sunulacak.COP31 etkinlik takvimi açıklandıAntalya'daki konferans boyunca her gün farklı bir iklim politikası alanına odaklanan etkinlikler düzenlenecek.COP31'de sanat, teknoloji ve iklim mücadelesi buluşacakAntalya'daki konferansta iklim değişikliğiyle mücadele yalnızca diplomatik müzakerelerle sınırlı kalmayacak. COPArt projesi kapsamında konferans alanı açık ve kapalı sanat galerilerine dönüştürülecek."COPArt: Hâlâ Mümkün / Still Possible" temasıyla düzenlenecek etkinliklerde sergiler, paneller ve açık hava sanat çalışmaları aracılığıyla iklim krizine dikkat çekilecek.Sıfır Atık Vakfı tarafından Mavi Bölge'de oluşturulan 10 bin metrekarelik Sıfır Atık Müzesi de ziyaretçilere atık yönetimi ve sürdürülebilir yaşam konusunda deneyimler sunacak.Çocuklar ve gençler için özel etkinlik alanlarıYeşil Bölge'de çocuklar, gençler ve kadınlar için özel uygulama alanları oluşturuldu.Kızılay'ın Çevre ve Çocuk Dostu Mobil TIR'ı, TÜÇA Çevre TIR'ı ve AFAD Çocuk Etkinlik Köyü aracılığıyla çevre bilinci ve afetlere hazırlık konusunda etkinlikler düzenlenecek.Ayrıca Antalya'daki Solak, Demirciler ve Ormana köyleri, Sıfır Atık Köyü uygulamaları kapsamında uluslararası katılımcılara tanıtılacak.Anadolu mutfağı COP31'de dünyaya tanıtılacakTürkiye'nin kültürel mirası da COP31 programında yer alacak. Yeşil Bölge'deki Anadolu Bahçesi, farklı medeniyetlerin doğayla ilişkisini ve sürdürülebilir yaşam anlayışını ziyaretçilere aktaracak."7 Bölge 7 Mutfak" yaklaşımı kapsamında Akdeniz, Gaziantep, Kayseri, Konya, Karadeniz, Türk Dünyası ve Sıfır Atık mutfaklarından örnekler sunulacak.Etkinlikte yerel üreticilerden temin edilen ürünlerin kullanılması ve gıda israfının azaltılması hedefleniyor.COP31'de çevre dostu ulaşım ve erişilebilirlik önlemleriOrganizasyonun ISO 20121 sürdürülebilir etkinlik yönetimi standartları doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.Bu kapsamda düşük emisyonlu ulaşım, enerji ve su verimliliği, atıkların azaltılması ve karbon dengeleme uygulamalarına öncelik verilecek.Konferansta engelli katılımcılar için erişilebilir alanlar, sesli yönlendirme sistemleri, gerçek zamanlı altyazı desteği ve 35 işaret dili tercümanı bulunacak.Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'in, 20 Kasım'da tamamlanması planlanan müzakereler sonucunda küresel iklim hedeflerinin uygulanması ve iklim finansmanı konularında yeni kararların alınmasına zemin hazırlaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/abdde-secimi-kazanan-demokrat-partide-liderlik-krizi-basladi-1110203259.html
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murat kurum, antalya, yeşil bölge, dünya, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, avrupa birliği, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
murat kurum, antalya, yeşil bölge, dünya, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, avrupa birliği, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
COP31 Antalya'da başlıyor: Dünya liderleri Türkiye'de buluşuyor
07:45 09.11.2026 (güncellendi: 07:46 09.11.2026)
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, 9 Kasım'da Antalya'da başlıyor. 12 gün sürecek organizasyonda dünya liderleri, bakanlar ve binlerce delege iklim krizine karşı atılacak adımları görüşecek. Zirve için 25 bin 739 emniyet personeli görevlendirilirken, 630 araçlık çevre dostu otobüs filosu hazırlandı.
Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında düzenlenen 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirve, küresel iklim politikalarının geleceğini belirleyecek müzakerelere sahne olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin katılımının öngörüldüğü organizasyon için hazırlıklar tamamlandı. Bugüne kadar 102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakanın katılım bildirdiği zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerji dönüşümü ve iklim finansmanı gibi başlıklar ele alınacak.
Antalya'daki organizasyon için 25 bin 739 emniyet personeli görevlendirilirken, katılımcıların ulaşımında kullanılmak üzere 630 araçlık çevre dostu otobüs filosu hazırlandı.
Erdoğan dünya liderlerini 11-12 Kasım'da ağırlayacak
COP31 kapsamında 11-12 Kasım tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi düzenlenecek.
Zirveye Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), İslam İşbirliği Teşkilatı ve Uluslararası Enerji Ajansı gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerinin katılması planlanıyor.
COP31 Başkanlığı'nı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yürütecek. Türkiye, konferansta ülkelerin iklim taahhütlerini somut politikalara dönüştürmeyi hedefleyen "Uygulama COP" yaklaşımını öne çıkaracak.
COP31'de 1,1 milyon metrekarelik dev organizasyon
Antalya'da konferans için toplam 1 milyon 100 bin metrekarelik alan hazırlandı. Organizasyon iki ana bölümden oluşacak.
Mavi Bölge, Birleşmiş Milletler yetkisi altında yönetilen resmi müzakere alanı olarak kullanılacak. Devlet başkanları, bakanlar, ulusal delegasyonlar ve uluslararası kuruluşlar iklim politikalarına ilişkin görüşmelerini burada yürütecek.
Yeşil Bölge ise özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, gençlik temsilcileri ve teknoloji girişimlerini buluşturacak. İklim çözümlerinin sergileneceği bu alanın 1,5 milyon kişi tarafından ziyaret edilmesi öngörülüyor.
Organizasyon kapsamında 160 pavilyon ve 90 delegasyon ofisi başvurusunun onaylandığı, 154 ülkeden 45 binden fazla iklim gönüllüsünün de akreditasyon işlemlerini tamamladığı bildirildi.
Türkiye'nin COP31 gündeminde 10 öncelik var
Türkiye, COP31'de iklim değişikliğiyle mücadeleyi yalnızca uluslararası taahhütlerle sınırlı tutmayarak uygulamaya yönelik projeleri öne çıkarmayı hedefliyor.
Bakan Murat Kurum tarafından açıklanan COP31 Eylem Gündemi, şu 10 öncelikten oluşuyor:
2.
Temiz enerji dönüşümü ve elektrifikasyon
4.
İklim dirençli şehirler
10.
Dinamik ve dayanıklı sağlık sistemleri
Türkiye'nin bu başlıklarda uluslararası işbirliğini güçlendirmesi ve iklim hedeflerinin uygulanmasına yönelik yeni ortaklıkları teşvik etmesi bekleniyor.
Sıfır Atık ve deprem konutları dünya vitrininde
Türkiye'nin COP31 kapsamında öne çıkaracağı projeler arasında Sıfır Atık hareketi ve 6 Şubat depremlerinin ardından gerçekleştirilen yeniden inşa çalışmaları bulunuyor.
Bakanlığın açıklamasına göre, depremden etkilenen 11 ilde inşa edilen 455 bin iklim dirençli konut, Yeşil Bölge'de uluslararası katılımcılara tanıtılacak.
Yeşil enerji kullanımı, atık yönetimi, sürdürülebilir gıda sistemleri ve iklim değişikliğine uyum uygulamaları, 12 tematik başlık altında ziyaretçilere sunulacak.
COP31 etkinlik takvimi açıklandı
Antalya'daki konferans boyunca her gün farklı bir iklim politikası alanına odaklanan etkinlikler düzenlenecek.
Tarih
Tematik gündem
9 Kasım
Gıda, tarım ve sağlık
10 Kasım
Enerji ve ulaştırma
11 Kasım
Sıfır Atık
12 Kasım
Dayanıklı şehirler ve yapılı çevre
13 Kasım
Finans ve ticaret
14 Kasım
Çocuklar, gençlik, eğitim ve beceriler
15 Kasım
Antalya'da Bir Nefes
16 Kasım
Sanayi, bilim ve teknoloji
17 Kasım
Okyanuslar, denizler, doğa ve Rio Sinerjisi
18 Kasım
İnsani ve sosyal kalkınma
19 Kasım
İmece: Uygulamanın güçlendirilmesi
20 Kasım
Nihai müzakereler, finansman ve teşvikler
COP31'de sanat, teknoloji ve iklim mücadelesi buluşacak
Antalya'daki konferansta iklim değişikliğiyle mücadele yalnızca diplomatik müzakerelerle sınırlı kalmayacak. COPArt projesi kapsamında konferans alanı açık ve kapalı sanat galerilerine dönüştürülecek.
"COPArt: Hâlâ Mümkün / Still Possible" temasıyla düzenlenecek etkinliklerde sergiler, paneller ve açık hava sanat çalışmaları aracılığıyla iklim krizine dikkat çekilecek.
Sıfır Atık Vakfı tarafından Mavi Bölge'de oluşturulan 10 bin metrekarelik Sıfır Atık Müzesi de ziyaretçilere atık yönetimi ve sürdürülebilir yaşam konusunda deneyimler sunacak.
Çocuklar ve gençler için özel etkinlik alanları
Yeşil Bölge'de çocuklar, gençler ve kadınlar için özel uygulama alanları oluşturuldu.
Kızılay'ın Çevre ve Çocuk Dostu Mobil TIR'ı, TÜÇA Çevre TIR'ı ve AFAD Çocuk Etkinlik Köyü aracılığıyla çevre bilinci ve afetlere hazırlık konusunda etkinlikler düzenlenecek.
Ayrıca Antalya'daki Solak, Demirciler ve Ormana köyleri, Sıfır Atık Köyü uygulamaları kapsamında uluslararası katılımcılara tanıtılacak.
Anadolu mutfağı COP31'de dünyaya tanıtılacak
Türkiye'nin kültürel mirası da COP31 programında yer alacak. Yeşil Bölge'deki Anadolu Bahçesi, farklı medeniyetlerin doğayla ilişkisini ve sürdürülebilir yaşam anlayışını ziyaretçilere aktaracak.
"7 Bölge 7 Mutfak" yaklaşımı kapsamında Akdeniz, Gaziantep, Kayseri, Konya, Karadeniz, Türk Dünyası ve Sıfır Atık mutfaklarından örnekler sunulacak.
Etkinlikte yerel üreticilerden temin edilen ürünlerin kullanılması ve gıda israfının azaltılması hedefleniyor.
COP31'de çevre dostu ulaşım ve erişilebilirlik önlemleri
Organizasyonun ISO 20121 sürdürülebilir etkinlik yönetimi standartları doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Bu kapsamda düşük emisyonlu ulaşım, enerji ve su verimliliği, atıkların azaltılması ve karbon dengeleme uygulamalarına öncelik verilecek.
Konferansta engelli katılımcılar için erişilebilir alanlar, sesli yönlendirme sistemleri, gerçek zamanlı altyazı desteği ve 35 işaret dili tercümanı bulunacak.
Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'in, 20 Kasım'da tamamlanması planlanan müzakereler sonucunda küresel iklim hedeflerinin uygulanması ve iklim finansmanı konularında yeni kararların alınmasına zemin hazırlaması bekleniyor.