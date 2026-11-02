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Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeniden piyasaya süren şebekeye operasyon: 22 gözaltı
Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeniden piyasaya süren şebekeye operasyon: 22 gözaltı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularını değiştirerek yeniden piyasaya sürdüğü tespit edilenlere yönelik soruşturmada... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
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Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeniden piyasaya süren şebekeye operasyon düzenlendi. Bakan Gürlek, hastaların hayatını tehlikeye atan, şifa umudunu haksız kazanç kapısına dönüştürenlere müsamaha göstermeyeceklerini kaydetti.İnsan hayatını tehlikeye atan, kanserle mücadele eden hastaların tedavi güvenliğini hiçe sayan ve usulsüzlüklerle haksız kazanç sağlamaya çalışan yapılanmalara karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Gürlek, şu bilgileri verdi:Bakan Gürlek, milletin sağlığını tehdit eden, insan hayatını haksız kazanç uğruna riske atan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceklerini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/bakan-isikhan-acikladi-6si-kanser-olmak-uzere-131-ilac-daha-geri-odeme-listesine-alindi-1109612458.html
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akın gürlek, türkiye, i̇laç, kanser, kanser ilacı
akın gürlek, türkiye, i̇laç, kanser, kanser ilacı

Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeniden piyasaya süren şebekeye operasyon: 22 gözaltı

10:42 02.11.2026 (güncellendi: 11:02 02.11.2026)
© Adalet BakanlığıTarihi geçmiş kanser ilaçları
Tarihi geçmiş kanser ilaçları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
© Adalet Bakanlığı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularını değiştirerek yeniden piyasaya sürdüğü tespit edilenlere yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, 22'sinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.
Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeniden piyasaya süren şebekeye operasyon düzenlendi. Bakan Gürlek, hastaların hayatını tehlikeye atan, şifa umudunu haksız kazanç kapısına dönüştürenlere müsamaha göstermeyeceklerini kaydetti.
İnsan hayatını tehlikeye atan, kanserle mücadele eden hastaların tedavi güvenliğini hiçe sayan ve usulsüzlüklerle haksız kazanç sağlamaya çalışan yapılanmalara karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Gürlek, şu bilgileri verdi:
© Adalet BakanlığıTarihi geçmiş kanser ilaçları
Tarihi geçmiş kanser ilaçları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
Tarihi geçmiş kanser ilaçları
© Adalet Bakanlığı
"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi, yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmasına yönelik suç faaliyetleri mercek altına alınmıştır. Soruşturma kapsamında yürütülen teknik takip, araştırma ve incelemeler sonucunda 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yeri tespit edilmiştir. Yapılan mali incelemelerde, şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon lira olduğu, söz konusu para hareketlerinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuzluk gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde, 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınmış, 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir. Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konulmuştur."
Bakan Gürlek, milletin sağlığını tehdit eden, insan hayatını haksız kazanç uğruna riske atan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceklerini sözlerine ekledi.
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