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İzmir'deki demir çelik fabrikasında patlama ve yangın: Ölü ve yaralılar var
İzmir'deki demir çelik fabrikasında patlama ve yangın: Ölü ve yaralılar var
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İzmir'deki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sesinin duyulması üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ölü ve... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T12:42+0300
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İzmir'de fabrikada meydana gelen patlama sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.İzmir'de fabrikada patlamaAliağa ilçesi Yeni Foça yolu üzerindeki demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ölü ve yaralılar varÖlü ve yaralıların olduğu patlamanın ardından 11 yaralının hastanelere kaldırıldığı belirtildi.Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. "Çok şiddetliydi"Olay sırasında fabrika yakınlarında olduğunu belirten Nuri Ali Ülker, büyük bir patlama olduğunu söyledi.Patlamanın ardından toz bulutu ve duman çıktığını anlatan Ülker, "Sonra itfaiye, ambulanslar gelmeye başladı. Yer titredi. Çok şiddetliydi." dedi.İçişleri Bakanı Çiftçi'den açıklama: Kurtarma çalışmaları sürüyorİçişleri Bakanı Çiftçi patlamaya ilişkin, "İzmir Aliağa'da bir demir çelik fabrikasında patlama meydana gelmiş, akabinde yangın çıkmıştır. İlgili birimlerimiz koordineli şekilde sahada arama-kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.
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yangın, i̇zmir, aliağa
yangın, i̇zmir, aliağa

İzmir'deki demir çelik fabrikasında patlama ve yangın: Ölü ve yaralılar var

12:42 09.11.2026 (güncellendi: 13:48 09.11.2026)
İzmir'deki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında patlama
İzmir'deki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
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Ayrıntılar geliyor
İzmir'deki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sesinin duyulması üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ölü ve yaralıların olduğu patlamanın ardından 11 yaralı hastanelere kaldırıldı.
İzmir'de fabrikada meydana gelen patlama sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

İzmir'de fabrikada patlama

Aliağa ilçesi Yeni Foça yolu üzerindeki demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ölü ve yaralılar var

Ölü ve yaralıların olduğu patlamanın ardından 11 yaralının hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

"Çok şiddetliydi"

Olay sırasında fabrika yakınlarında olduğunu belirten Nuri Ali Ülker, büyük bir patlama olduğunu söyledi.
Patlamanın ardından toz bulutu ve duman çıktığını anlatan Ülker, "Sonra itfaiye, ambulanslar gelmeye başladı. Yer titredi. Çok şiddetliydi." dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi'den açıklama: Kurtarma çalışmaları sürüyor

İçişleri Bakanı Çiftçi patlamaya ilişkin, "İzmir Aliağa'da bir demir çelik fabrikasında patlama meydana gelmiş, akabinde yangın çıkmıştır. İlgili birimlerimiz koordineli şekilde sahada arama-kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.
İstanbul İtfaiyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
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