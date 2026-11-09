https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/izmirdeki-demir-celik-fabrikasindaki-patlamaya-iliskin-yayin-yasagi-getirildi-1110224471.html
İzmir'deki demir çelik fabrikasındaki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildi
İzmir'deki demir çelik fabrikasındaki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildi
Sputnik Türkiye
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yayın yasağı kararı verildi. 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T20:48+0300
2026-11-09T20:48+0300
2026-11-09T20:48+0300
türki̇ye
türkiye
i̇zmir
patlama
yayın yasağı
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Aliağa Sulh Ceza Hakimliği tarafından Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine alınan kararda, soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya kapsamındaki olayla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve yorum içeren yayınların yasaklanmasına hükmedildi.Kararda, söz konusu paylaşımların kamuoyunda yanlış bilgilendirmeye neden olduğu ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engellediği aktarıldı.Hakimlik kararını 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2. maddesi kapsamında aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/cumhurbaskani-erdogan-izmirde-16-kardesimiz-vefat-etti--1110221424.html
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türkiye, i̇zmir, patlama, yayın yasağı
türkiye, i̇zmir, patlama, yayın yasağı
İzmir'deki demir çelik fabrikasındaki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildi
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yayın yasağı kararı verildi.
Aliağa Sulh Ceza Hakimliği tarafından Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine alınan kararda, soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya kapsamındaki olayla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve yorum içeren yayınların yasaklanmasına hükmedildi.
Kararda, söz konusu paylaşımların kamuoyunda yanlış bilgilendirmeye neden olduğu ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engellediği aktarıldı.
Hakimlik kararını 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2. maddesi kapsamında aldı.