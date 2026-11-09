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İzmir'deki demir çelik fabrikasındaki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildi
İzmir'deki demir çelik fabrikasındaki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildi
Sputnik Türkiye
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yayın yasağı kararı verildi. 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T20:48+0300
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türki̇ye
türkiye
i̇zmir
patlama
yayın yasağı
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Aliağa Sulh Ceza Hakimliği tarafından Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine alınan kararda, soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya kapsamındaki olayla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve yorum içeren yayınların yasaklanmasına hükmedildi.Kararda, söz konusu paylaşımların kamuoyunda yanlış bilgilendirmeye neden olduğu ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engellediği aktarıldı.Hakimlik kararını 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2. maddesi kapsamında aldı.
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türkiye, i̇zmir, patlama, yayın yasağı
türkiye, i̇zmir, patlama, yayın yasağı

İzmir'deki demir çelik fabrikasındaki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildi

20:48 09.11.2026
© Lokman İlhanİzmir patlama
İzmir patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
© Lokman İlhan
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İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yayın yasağı kararı verildi.
Aliağa Sulh Ceza Hakimliği tarafından Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine alınan kararda, soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya kapsamındaki olayla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve yorum içeren yayınların yasaklanmasına hükmedildi.
Kararda, söz konusu paylaşımların kamuoyunda yanlış bilgilendirmeye neden olduğu ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engellediği aktarıldı.
Hakimlik kararını 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2. maddesi kapsamında aldı.
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