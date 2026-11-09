https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/izmirdeki-demir-celik-fabrikasindaki-patlamaya-iliskin-yayin-yasagi-getirildi-1110224471.html

İzmir'deki demir çelik fabrikasındaki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildi

İzmir'deki demir çelik fabrikasındaki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildi

Sputnik Türkiye

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yayın yasağı kararı verildi. 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T20:48+0300

2026-11-09T20:48+0300

2026-11-09T20:48+0300

türki̇ye

türkiye

i̇zmir

patlama

yayın yasağı

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Aliağa Sulh Ceza Hakimliği tarafından Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine alınan kararda, soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya kapsamındaki olayla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve yorum içeren yayınların yasaklanmasına hükmedildi.Kararda, söz konusu paylaşımların kamuoyunda yanlış bilgilendirmeye neden olduğu ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engellediği aktarıldı.Hakimlik kararını 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2. maddesi kapsamında aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/cumhurbaskani-erdogan-izmirde-16-kardesimiz-vefat-etti--1110221424.html

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türkiye, i̇zmir, patlama, yayın yasağı