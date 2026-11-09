https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/cumhurbaskani-erdogan-izmirde-16-kardesimiz-vefat-etti--1110221424.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin ihmali olduğu ortaya çıkarılacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin ihmali olduğu ortaya çıkarılacaktır

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'deki patlamada can kaybının... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T19:08+0300

2026-11-09T19:08+0300

2026-11-09T19:46+0300

türki̇ye

kabine toplantısı

recep tayyip erdoğan

son dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, İzmir’in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır, 13 kişinin yaralandığını açıkladı.Erdoğan son duruma ilişkin şu bilgilendirmede bulundu:Erdoğan'ın açıklamalarından diğer bazı detaylar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/adalet-bakani-gurlek-tutuklanan-fatma-betul-sayanla-ilgili-konustu-kimseyi-koruyup-kollamiyoruz-1110220229.html

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kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, son dakika