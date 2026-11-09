Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin ihmali olduğu ortaya çıkarılacaktır
19:08 09.11.2026 (güncellendi: 19:46 09.11.2026)
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'deki patlamada can kaybının 16'ya yükseldiğini duyurdu. Adli ve idari soruşturma başlatılan olayla ilgili Erdoğan, kimlerin ihmali olduğu, kimlerin sorumluluğu olduğunun ortaya çıkarılacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.
Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, İzmir’in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır, 13 kişinin yaralandığını açıkladı.
Erdoğan son duruma ilişkin şu bilgilendirmede bulundu:
"Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Milletçe yüreğimizi yakan bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin ihmali olduğu, kimlerin sorumluluğu olduğu ortaya çıkarılacaktır"
Erdoğan'ın açıklamalarından diğer bazı detaylar şöyle:
"Etrafımızı kuşatan istikrarsızlık sarmalına rağmen istikrar ve güven içinde kalkınma yolculuğumuzu kesintiye uğratmadan sürdürüyoruz"
"Nisanda başlattığımız konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz. Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislerimize verdiğimiz çalışan desteğini de 2028'e kadar uzatma kararı aldık"
"Terörün gölgesi tamamen çekildiğinde yıllardır göçün ve güvensizliğin baskısı altında ezilen şehirlerimiz yeniden şaha kalkacak. Türkiye olarak ekonomide asıl büyük şahlanışı o zaman yapacağız"
"Bir asayiş meselesinin çok ötesinde, büyük ve güçlü Türkiye ülkümüzün lokomotifi olan bu stratejik projeyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız"
"Kaynak ülke, güzergah ve form çeşitlendirme stratejimiz ve etkin enerji diplomasimizle krizlerin ülkemize etkisini asgariye indirmiş durumdayız"
"17 Eylül'den beri gündemimizde olan fon meselesini, açıkladığımız yol haritası çerçevesinde adım adım hal yoluna koyuyoruz. Meseleyi çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bunda en küçük bir taviz ve tavsama olmayacak"