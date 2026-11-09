https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/israilli-silah-ureticisi-hollandada-silah-uretimine-hazirlaniyor-1110217991.html

İsrailli silah üreticisi Hollanda'da silah üretimine hazırlanıyor

İsrailli silah üreticisi Hollanda'da silah üretimine hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

İsrailli silah üreticisi Israel Weapon Industries (IWI) ile Hollandalı savunma şirketi Artillerie Inrichtingen Armaments (AIA), Hollanda'da ortak silah üretimi ve montajı yapmak üzere anlaşmaya vardı.

2026-11-09T15:59+0300

2026-11-09T15:59+0300

2026-11-09T15:59+0300

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İsrailli silah üreticisi IWI ile Hollandalı savunma şirketi AIA, IWI tarafından geliştirilen silah sistemlerinin Hollanda'da üretilmesi ve monte edilmesi konusunda anlaşmaya vardı.Şirketlerin bugün yaptığı açıklamaya göre, üretim Hollanda'nın Tilburg kentindeki AIA tesislerinde başlayacak. İlerleyen dönemde üretimin başka bir tesise taşınması da değerlendiriliyor.Üretimin aşamalı olarak genişletilmesi planlanıyor. İlk etapta montaj yapılacak, ardından Hollanda'da kısmi üretime geçilecek ve nihayetinde tüm üretimin ülkede gerçekleştirilmesi hedeflenecek. Şirketler, bu aşamaların takvimine ve anlaşmanın mali büyüklüğüne ilişkin ayrıntı paylaşmadı.AIA Üst Yöneticisi Gerard Zondervan, anlaşmaya ilişkin açıklamasında, "Hollanda'nın güvenliğinin bağlı olduğu savunma sistemlerini üretme, bu alanda uzmanlık geliştirme ve destekleme kapasitesine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.AIA, anlaşmanın Hollanda hükümetinin katılımı olmadan yapıldığını bildirdi.Amsterdam'da İsrail karşıtı protestoAnlaşma, Hollanda'da İsrail'in Filistin topraklarındaki eylemlerine yönelik tepkilerin sürdüğü bir dönemde duyuruldu.Pazar günü Amsterdam'da düzenlenen 'Kırmızı Çizgi' isimli protestoda göstericiler, Hollanda hükümetine İsrail'e karşı daha sert bir tutum benimsemesi çağrısında bulundu. Eylemin organizatörleri, gösteriye 200 bin kişinin katıldığını açıkladı.IWI, İsrail ordusunun başlıca silah tedarikçilerindenSK Group bünyesinde faaliyet gösteren Israel Weapon Industries (IWI), İsrail ordusu ve İsrail polisinin başlıca silah tedarikçileri arasında yer alıyor.Şirketin Hollanda'daki üretim faaliyetleri kapsamında ARAD 5 piyade tüfeği ve NEGEV UX silah sistemlerinin imalatı ve montajı gerçekleştirilecek.

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