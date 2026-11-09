https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/iran-abd-arasinda-son-durum-cehennemi-uzerinize-yagdiririz-1110215896.html

İran-ABD arasında son durum: 'Cehennemi üzerinize yağdırırız'

İran-ABD arasında son durum: 'Cehennemi üzerinize yağdırırız'

Sputnik Türkiye

ABD ile İran arasında çatışmaların yeniden başlayabileceğine ilişkin endişeler artarken Katar Başbakanı Al Sani, Washington'da Trump ve JD Vance ile bir araya... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T15:13+0300

2026-11-09T15:13+0300

2026-11-09T15:13+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

tahran

abd

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ABD ile İran arasında diplomatik temaslar hız kazanırken Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, pazartesi günü Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile kapalı kapılar ardında görüşecek. Reuters'a konuşan ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de Katarlı yetkiliyle görüşmesinin planlandığını bildirdi.Washington ile Tahran arasında arabuluculuk rolü üstlenen Katar'ın yürüttüğü temaslar, Trump'ın İran'a yönelik geniş çaplı saldırıları yeniden başlatabileceği yönündeki açıklamalarının ardından yoğunlaştı. Hamaney yeni talimatlar verdiİran medyasına göre Pezeşkiyan, "Dini lider, ne savaş ne barış durumuna son vermemizi istedi" dedi. Pezeşkiyan, müzakerelerin onurlu bir şekilde yürütülerek meselenin yine onurlu bir şekilde sonuçlandırılabileceğini ifade etti.İran'ın yeni barış önerisinde ne var?İran, perşembe günü Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir nükleer ve barış önerisini ABD'ye iletti. Tahran, Washington'ın İran'ın yedi temel talebini karşılamasının ardından müzakerelerin ele alınabileceğini belirtti. ABD'nin öneriyi değerlendirdiği bildirildi.Arakçi'den ABD'ye saldırı uyarısıİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin saldırılarını yeniden başlatması halinde Tahran'ın karşılık vereceğini belirterek "ABD saldırıları yeniden başlatırsa cehennemi üzerlerine yağdırırız" uyarısında bulundu.Arakçi, İran'ın müzakereye kapalı olmadığını ancak Washington'ın önce verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğini savunuyor. Tahran yönetimi, ABD'nin deniz ablukasını ve yaptırımları sürdürdüğü bir ortamda barış görüşmelerinin ilerleyemeyeceği görüşünde.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/abd-ara-secimlerinde-son-durum-dengeler-degisiyor-cumhuriyetciler-koltuk-kaybediyor-1110090827.html

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