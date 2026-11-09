https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/iran-abd-arasinda-son-durum-cehennemi-uzerinize-yagdiririz-1110215896.html
İran-ABD arasında son durum: 'Cehennemi üzerinize yağdırırız'
İran-ABD arasında son durum: 'Cehennemi üzerinize yağdırırız'
Sputnik Türkiye
ABD ile İran arasında çatışmaların yeniden başlayabileceğine ilişkin endişeler artarken Katar Başbakanı Al Sani, Washington'da Trump ve JD Vance ile bir araya... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T15:13+0300
2026-11-09T15:13+0300
2026-11-09T15:13+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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ABD ile İran arasında diplomatik temaslar hız kazanırken Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, pazartesi günü Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile kapalı kapılar ardında görüşecek. Reuters'a konuşan ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de Katarlı yetkiliyle görüşmesinin planlandığını bildirdi.Washington ile Tahran arasında arabuluculuk rolü üstlenen Katar'ın yürüttüğü temaslar, Trump'ın İran'a yönelik geniş çaplı saldırıları yeniden başlatabileceği yönündeki açıklamalarının ardından yoğunlaştı. Hamaney yeni talimatlar verdiİran medyasına göre Pezeşkiyan, "Dini lider, ne savaş ne barış durumuna son vermemizi istedi" dedi. Pezeşkiyan, müzakerelerin onurlu bir şekilde yürütülerek meselenin yine onurlu bir şekilde sonuçlandırılabileceğini ifade etti.İran'ın yeni barış önerisinde ne var?İran, perşembe günü Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir nükleer ve barış önerisini ABD'ye iletti. Tahran, Washington'ın İran'ın yedi temel talebini karşılamasının ardından müzakerelerin ele alınabileceğini belirtti. ABD'nin öneriyi değerlendirdiği bildirildi.Arakçi'den ABD'ye saldırı uyarısıİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin saldırılarını yeniden başlatması halinde Tahran'ın karşılık vereceğini belirterek "ABD saldırıları yeniden başlatırsa cehennemi üzerlerine yağdırırız" uyarısında bulundu.Arakçi, İran'ın müzakereye kapalı olmadığını ancak Washington'ın önce verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğini savunuyor. Tahran yönetimi, ABD'nin deniz ablukasını ve yaptırımları sürdürdüğü bir ortamda barış görüşmelerinin ilerleyemeyeceği görüşünde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/abd-ara-secimlerinde-son-durum-dengeler-degisiyor-cumhuriyetciler-koltuk-kaybediyor-1110090827.html
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İran-ABD arasında son durum: 'Cehennemi üzerinize yağdırırız'
ABD ile İran arasında çatışmaların yeniden başlayabileceğine ilişkin endişeler artarken Katar Başbakanı Al Sani, Washington'da Trump ve JD Vance ile bir araya gelecek. Tahran, iki günlük yeni bir barış önerisini Washington'a iletirken müzakerelerin başlaması için şartlarını koruyor. Arakçi’den ABD’ye saldırı uyarısı geldi.
ABD ile İran arasında diplomatik temaslar hız kazanırken Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, pazartesi günü Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile kapalı kapılar ardında görüşecek. Reuters'a konuşan ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de Katarlı yetkiliyle görüşmesinin planlandığını bildirdi.
Washington ile Tahran arasında arabuluculuk rolü üstlenen Katar'ın yürüttüğü temaslar, Trump'ın İran'a yönelik geniş çaplı saldırıları yeniden başlatabileceği yönündeki açıklamalarının ardından yoğunlaştı.
Hamaney yeni talimatlar verdi
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da ülkenin dini lideri Mücteba Hamaney'in ABD ile yaşanan "ne savaş ne barış" durumunun sona erdirilmesi
yönünde yeni talimatlar verdiğini açıkladı.
İran medyasına göre Pezeşkiyan, "Dini lider, ne savaş ne barış durumuna son vermemizi istedi" dedi. Pezeşkiyan, müzakerelerin onurlu bir şekilde yürütülerek meselenin yine onurlu bir şekilde sonuçlandırılabileceğini ifade etti.
İran'ın yeni barış önerisinde ne var?
İran, perşembe günü Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir nükleer ve barış önerisini ABD'ye iletti. Tahran, Washington'ın İran'ın yedi temel talebini karşılamasının ardından müzakerelerin ele alınabileceğini belirtti. ABD'nin öneriyi değerlendirdiği bildirildi.
Bunlar arasında ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, el konulan varlıkların serbest bırakılması
gibi başlıklar başı çekiyor. Tahran yönetimi, nükleer faaliyetlerine ilişkin müzakerelere başlamadan önce ateşkes anlaşmasının parçası olmasını istediği temel koşulların kabul edilmesini talep ediyor.
Arakçi'den ABD'ye saldırı uyarısı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin saldırılarını yeniden başlatması halinde Tahran'ın karşılık vereceğini belirterek "ABD saldırıları yeniden başlatırsa cehennemi üzerlerine yağdırırız" uyarısında bulundu.
Arakçi, İran'ın müzakereye kapalı olmadığını ancak Washington'ın önce verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğini savunuyor. Tahran yönetimi, ABD'nin deniz ablukasını ve yaptırımları sürdürdüğü bir ortamda barış görüşmelerinin ilerleyemeyeceği görüşünde.