https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/is-yerinde-olumlerin-yuzde-30u-kalp-krizinden-bakanlik-harekete-gecti-100den-fazla-calisan-olan-1110206720.html

İş yerinde ölümlerin yüzde 30’u kalp krizinden: Bakanlık harekete geçti, 100’den fazla çalışan olan işyerine şok cihazı

İş yerinde ölümlerin yüzde 30’u kalp krizinden: Bakanlık harekete geçti, 100’den fazla çalışan olan işyerine şok cihazı

Sputnik Türkiye

İş yerlerindeki ölümlerin yüzde 30’unun kalp krizinden kaynaklanması üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 100 ve üzeri çalışanı olan işletmelere ani... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T09:50+0300

2026-11-09T09:50+0300

2026-11-09T09:50+0300

türki̇ye

kalp krizi

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

tüi̇k

akut kalp krizi

şok cihazı

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ölüm istatistiklerine göre Türkiye genelinde meydana gelen tüm ölümler içinde dolaşım sistemi hastalıkları (kalp krizleri, koroner damar hastalıkları, beyin damar hastalıkları vb.) yüzde 33 ile yüzde 36 arasında bir oranla birinci sırada yer aldı. Bu durumun çalışma hayatı istatistiklerine yansımasına bakıldığında ise kalp krizlerinin 2025 yılında meydana gelen tüm ölümlü iş kazalarının yüzde 30.1’ine denk geldiği belirlendi.Bakanlık harekete geçti: OED zorunluluğuÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu tespitlerin ardından İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’te değişik hazırladı. Taslağa göre, taşınabilir otomatik Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) 100 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde bulundurulması ve acil durum planlarına dahil edilmesi zorunlu olacak. OED cihazı, 100 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerleri için 31 Aralık 2028 tarihinden, 200 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerleri için 31 Aralık 2027 tarihinden zorunlu olacak. OAD cihazı, ani kalp durması yaşayan hastalara ilk müdahaleyi yapmak için kullanılarak, hayat kurtarıcı bir rol üstlenebiliyor.Acil durum tatbikatıTaslağa göre ayrıca iş yerlerinde acil durumların önceliklendirilmesi, iş yeri dışından kaynaklanabilecek acil durumların dikkate alınması ve önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin güçlendirilmesi sağlanacak. Acil durum planlarının uygulanabilirliğinin artırılması amacıyla, tatbikatların iş yerinde belirlenen muhtemel acil durumları kapsayacak şekilde yapılması sağlanacak. Bu kapsamda, yıllık yangın tatbikatının yanı sıra belirlenen ve önceliklendirilen en az bir farklı acil duruma ilişkin tatbikat yapılması, tatbikatların ayrı ayrı veya bütünleşik şekilde gerçekleştirilebilmesi ve belirlenen planlama süresi içerisinde her bir acil duruma yönelik tatbikat yapılması temin edilecek. İş yerlerindeki acil durum planları, bir yıl içerisinde yeni yönetmeliğe göre revize edilecek.OED, ani kalp durmalarında sağlık ekipleri gelene kadar hızlı müdahale edilmesini sağlayan hayatı önemde bir cihaz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/kalabalik-alanlara-sok-cihazi-zorunlulugu-10-bin-kisi-kalp-soklamayi-ogrenecek-1101643660.html

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kalp krizi, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, akut kalp krizi, şok cihazı