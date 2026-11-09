İran’dan İngiltere’ye ‘hodri meydan’ mesajı: İngiliz üsleri Tahran için neden tehdit?

İran’ın İngiltere Kraliyet Donanması ve Kraliyet Hava Kuvvetlerini ‘terör örgütü’, MI6’yı ise ‘düşman grup’ ilan etmesi, uluslararası ilişkilerde mütekabiliyet ilkesinin ve asimetrik diplomatik misillemenin somut bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada, Tahran’ın söz konusu hamlesi, Londra’nın İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu “Devlet Tehditleri Yasası” kapsamına almasına karşı doğrudan bir egemenlik savunması ve statü eşitleme çabası olarak değerlendirilebilir.

Hiç kuşkusuz bu karşılıklı 'terör' ve 'tehdit' ilanları, Orta Doğu’daki gerilimi vekil güçlerin ötesine taşıyarak doğrudan devletler arası yasal bir tırmanma zeminine oturtmaktadır. İngiliz askeri unsurlarının 'terör örgütü' statüsüne alınması, Körfez ve Hürmüz hattındaki İngiliz deniz ve hava unsurlarını İran hukuku açısından potansiyel olarak 'meşru hedef' haline getirmekte, bölgedeki seyrüsefer güvenliğini ve küresel enerji jeopolitiğini de doğrudan krize sokmaktadır.