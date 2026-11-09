https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/irak-basbakanindan-gizli-tahran-ziyareti-trumpin-teklifini-iletti-1110221501.html
Irak Başbakanı'ndan gizli Tahran ziyareti: Trump'ın teklifini iletti
Irak Başbakanı'ndan gizli Tahran ziyareti: Trump'ın teklifini iletti
Sputnik Türkiye
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin İran'a gerçekleştirdiği gizli ziyarette, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirmeye yönelik teklifini Tahran yönetimine... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T18:46+0300
2026-11-09T18:46+0300
2026-11-09T18:46+0300
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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin, ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik temaslar kapsamında geçen cuma günü Tahran'a gittiği bildirildi. Birkaç saat süren ve önceden açıklanmayan ziyarette, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile görüşen Zeydi'nin Washington'dan bir teklif götürdüğü iddia edildi.İran'ın Fars Haber Ajansı ise görüşmelerin yalnızca Irak'ın İran ile ABD arasındaki savaşı bitirmeye yönelik girişimlerine odaklandığını aktardı. Ziyarette Zeydi'ye Haşdi Şabi Başkanı Falih el-Feyyad'ın da eşlik ettiği belirtildi.İran'dan ABD'ye müzakere şartıİran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın, Irak'ın diplomatik girişimlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği bildirildi.Kalibaf'ın, görüşmelerin ilerleyebilmesi için ABD'nin İran'ın haklarına saygı göstermesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Söz konusu önerinin ayrıntılarına ilişkin başka bilgi verilmedi.Irak'ın İran Büyükelçisi Yasir Abdülzehra el-Haccac da pazartesi günü yaptığı açıklamada ziyaretin özel nitelikte olduğunu ve önceden duyurulmadığını doğruladı. El-Haccac, temasların bölgedeki gerilimi azaltmayı ve savaşın genişlemesini önlemeyi amaçladığını belirtti.Büyükelçi, Irak'ın bölgesel gelişmelerin dışında kalmadığını, ulusal çıkarları doğrultusunda diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü ifade etti.Ziyaretten bir gün önce, perşembe günü Trump ile Zeydi arasında telefon görüşmesi gerçekleşmişti.
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abd, donald trump, tahran, irak, i̇ran, ali ez-zeydi
abd, donald trump, tahran, irak, i̇ran, ali ez-zeydi
Irak Başbakanı'ndan gizli Tahran ziyareti: Trump'ın teklifini iletti
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin İran'a gerçekleştirdiği gizli ziyarette, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirmeye yönelik teklifini Tahran yönetimine ilettiği iddia edildi. Görüşmede İran'ın müzakerelere ilişkin şartları da ele alındı.
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin, ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik temaslar kapsamında geçen cuma günü Tahran'a gittiği bildirildi. Birkaç saat süren ve önceden açıklanmayan ziyarette, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile görüşen Zeydi'nin Washington'dan bir teklif götürdüğü iddia edildi.
İran'ın Fars Haber Ajansı ise görüşmelerin yalnızca Irak'ın İran ile ABD arasındaki savaşı bitirmeye yönelik girişimlerine odaklandığını aktardı. Ziyarette Zeydi'ye Haşdi Şabi Başkanı Falih el-Feyyad'ın da eşlik ettiği belirtildi.
İran'dan ABD'ye müzakere şartı
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın, Irak'ın diplomatik girişimlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği bildirildi.
Kalibaf'ın, görüşmelerin ilerleyebilmesi için ABD'nin İran'ın haklarına saygı göstermesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Söz konusu önerinin ayrıntılarına ilişkin başka bilgi verilmedi.
Irak'ın İran Büyükelçisi Yasir Abdülzehra el-Haccac da pazartesi günü yaptığı açıklamada ziyaretin özel nitelikte olduğunu ve önceden duyurulmadığını doğruladı. El-Haccac, temasların bölgedeki gerilimi azaltmayı ve savaşın genişlemesini önlemeyi amaçladığını belirtti.
Büyükelçi, Irak'ın bölgesel gelişmelerin dışında kalmadığını, ulusal çıkarları doğrultusunda diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü ifade etti.
Ziyaretten bir gün önce, perşembe günü Trump ile Zeydi arasında telefon görüşmesi gerçekleşmişti.