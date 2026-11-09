https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/-ryabkov-natonun-baltik-denizindeki-provokatif-faaliyetleri-artiyor-1110221314.html
Ryabkov: NATO’nun Baltık Denizi’ndeki provokatif faaliyetleri artıyor
Ryabkov: NATO’nun Baltık Denizi’ndeki provokatif faaliyetleri artıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, NATO’nun Baltık Denizi’ndeki kötü niyetli faaliyetlerinde artış gözlemlediklerini belirtti. 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T18:29+0300
2026-11-09T18:29+0300
2026-11-09T18:29+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey ryabkov
nato
baltık denizi
moskova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0a/1098481325_0:0:753:423_1920x0_80_0_0_23bba87b781893a0443ee5e3caed227a.png
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın NATO’nun Baltık Denizi’ndeki kötü niyetli faaliyetlerinde artış gözlemlediğini ifade etti.Ryabkov, uluslararası hukuk kuralları ihlal edilerek Rus gemilerinin seyrüseferine engeller çıkarıldığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/patrusev-nato-ab-ve-ingiltere-avrupada-buyuk-bir-savas-cikarmaya-calisiyor-1109976305.html
rusya
baltık denizi
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0a/1098481325_59:0:687:471_1920x0_80_0_0_573752b409f24a5ba395c4404da0e7d6.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, nato, baltık denizi, moskova
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, nato, baltık denizi, moskova
Ryabkov: NATO’nun Baltık Denizi’ndeki provokatif faaliyetleri artıyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, NATO’nun Baltık Denizi’ndeki kötü niyetli faaliyetlerinde artış gözlemlediklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın NATO’nun Baltık Denizi’ndeki kötü niyetli faaliyetlerinde artış gözlemlediğini ifade etti.
Ryabkov, uluslararası hukuk kuralları ihlal edilerek Rus gemilerinin seyrüseferine engeller çıkarıldığını vurguladı.