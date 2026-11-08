https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/besiktas-sahasinda-genclerbirligini-3-0-maglup-etti-1110200672.html
Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti
Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi. Böylece Beşiktaş milli araya 3 puanla girdi. 08.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-08T22:59+0300
2026-11-08T22:59+0300
2026-11-08T23:37+0300
spor
beşiktaş
gençlerbirliği futbol takımı
trendyol süper lig
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Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında siyah-beyazlılar, Leandro Trossard'ın iki kritik pasını gole çeviren Dusan Vlahovic'in 20 ve 45. dakikalardaki golleriyle devre arasına 2-0 üstünlükle girdi.Mücadelenin 22. dakikasında 10 kişi kalan rakibi karşısında üstün oyununu sürdüren Beşiktaş, 85. dakikada Ernest Poku'nun attığı golle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 22'ye yükselten Beşiktaş, ligde haftayı 4. basamakta tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/fenerbahce-corum-fkyi-deplasmanda-5-0-maglup-etti-1110197807.html
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beşiktaş, gençlerbirliği futbol takımı, trendyol süper lig
beşiktaş, gençlerbirliği futbol takımı, trendyol süper lig
Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti
22:59 08.11.2026 (güncellendi: 23:37 08.11.2026)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi. Böylece Beşiktaş milli araya 3 puanla girdi.
Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında siyah-beyazlılar, Leandro Trossard'ın iki kritik pasını gole çeviren Dusan Vlahovic'in 20 ve 45. dakikalardaki golleriyle devre arasına 2-0 üstünlükle girdi.
Mücadelenin 22. dakikasında 10 kişi kalan rakibi karşısında üstün oyununu sürdüren Beşiktaş, 85. dakikada Ernest Poku'nun attığı golle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 22'ye yükselten Beşiktaş, ligde haftayı 4. basamakta tamamladı.