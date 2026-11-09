https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-lydia-holding-yonetim-kurulu-baskani-enver-cevik-gozaltina-alindi-1110218458.html

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alındı

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Yürütülen fon soruşturması kapsamında Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alındı 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T16:27+0300

2026-11-09T16:27+0300

2026-11-09T16:27+0300

türki̇ye

fon soruşturması

türkiye

gözaltı

lydia holding yönetim kurulu başkanı enver çevik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7019322a576e5a56a2e46027155ba31a.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen fon soruşturması kapsamında Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alındı.23 Eylül'de gözaltına alınmıştıNefes'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında; Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik’in mal varlıkları ve finansal işlemleri hakkında daha önce kaldırılan tedbir kararı yeniden uygulamaya konulmuştu. İki isim arasındaki tedbir kararları daha önce 9 Ekim tarihinde kaldırılmıştı.23 EYLÜL’DE GÖZALTINA ALINMIŞTILydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik de 23 Eylül günü gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı. Çevik, savcılık ifadesinin ardından aynı gün serbest bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/fon-sorusturmasinda-son-durumu-bakan-gurlek-acikladi-120-kisi-tutuklu-40-kisi-hakkinda-yakalama-1110211816.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fon soruşturması, türkiye, gözaltı, lydia holding yönetim kurulu başkanı enver çevik