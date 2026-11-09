https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-lydia-holding-yonetim-kurulu-baskani-enver-cevik-gozaltina-alindi-1110218458.html
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alındı
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Yürütülen fon soruşturması kapsamında Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alındı 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T16:27+0300
2026-11-09T16:27+0300
2026-11-09T16:27+0300
türki̇ye
fon soruşturması
türkiye
gözaltı
lydia holding yönetim kurulu başkanı enver çevik
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen fon soruşturması kapsamında Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alındı.23 Eylül'de gözaltına alınmıştıNefes'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında; Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik’in mal varlıkları ve finansal işlemleri hakkında daha önce kaldırılan tedbir kararı yeniden uygulamaya konulmuştu. İki isim arasındaki tedbir kararları daha önce 9 Ekim tarihinde kaldırılmıştı.23 EYLÜL’DE GÖZALTINA ALINMIŞTILydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik de 23 Eylül günü gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı. Çevik, savcılık ifadesinin ardından aynı gün serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/fon-sorusturmasinda-son-durumu-bakan-gurlek-acikladi-120-kisi-tutuklu-40-kisi-hakkinda-yakalama-1110211816.html
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fon soruşturması, türkiye, gözaltı, lydia holding yönetim kurulu başkanı enver çevik
fon soruşturması, türkiye, gözaltı, lydia holding yönetim kurulu başkanı enver çevik
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alındı
Ayrıntılar geliyor
Yürütülen fon soruşturması kapsamında Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen fon soruşturması kapsamında Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alındı.
23 Eylül'de gözaltına alınmıştı
Nefes'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında; Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik’in mal varlıkları ve finansal işlemleri hakkında daha önce kaldırılan tedbir kararı yeniden uygulamaya konulmuştu. İki isim arasındaki tedbir kararları daha önce 9 Ekim tarihinde kaldırılmıştı.
23 EYLÜL’DE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik de 23 Eylül günü gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı. Çevik, savcılık ifadesinin ardından aynı gün serbest bırakılmıştı.