https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/fon-sorusturmasinda-son-durumu-bakan-gurlek-acikladi-120-kisi-tutuklu-40-kisi-hakkinda-yakalama-1110211816.html

Fon soruşturmasında son durumu Bakan Gürlek açıkladı: 120 kişi tutuklu, 40 kişi hakkında yakalama kararı var

Fon soruşturmasında son durumu Bakan Gürlek açıkladı: 120 kişi tutuklu, 40 kişi hakkında yakalama kararı var

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında 464 şüphelinin bulunduğunu, 120 kişinin tutuklu olduğunu ve 40 kişi hakkında yakalama kararı olduğunu dile... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T12:56+0300

2026-11-09T12:56+0300

2026-11-09T12:56+0300

türki̇ye

fon soruşturması

akın gürlek

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TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgiler paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bu süreçte kimsenin makamı, unvanı, ekonomik gücü veya kurduğu ilişkiler kendisine hukukun üzerinde bir konum sağlayamaz. Asla hiçbir suç hiçbir suçlunun yanına kar kalmayacaktır" dedi. Bakan Gürlek, soruşturmada 464 şüpheli bulunduğunu, 120 kişinin tutuklu olduğunu, 262 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığını söyledi. 40 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkarıldığını da belirten Gürlek, "386 gerçek kişi ve 116 tüzel kişinin malvarlıklarına tedbir, banka hesaplarına bloke uygulanmıştır" bilgilerini verdi. Soruşturma kapsamında TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabına ilişkin bilgileri de paylaşan Gürlek, "Yine aynı tarih itibarıyla yaklaşık 31.5 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi, TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabı kapsamında iade edilmiştir" diye konuştu. Hiçbir suçlunun yanına kar kalmayacak Bakan Gürlek, para hareketleri, mali bağlantılar ve malvarlığı devirlerinin somut deliller üzerinden incelendiğini belirtirken, "Cumhuriyet başsavcılıklarımıza intikal eden ihbar ve şikayetler ile ilgili kurumların bildirimleri doğrultusunda para hareketleri, mali bağlantılar ve malvarlığı devirleri somut deliller üzerinden incelenmektedir. Soruşturma derinleştikçe piyasa aktörleriyle sınırlı kalmayan, denetim mekanizmalarına kadar uzanan bağlantılar da araştırılmaktadır.” dedii.Soruşturmanın kapsamının genişlediğine dikkati çeken Gürlek, piyasa aktörlerinin yanı sıra denetim mekanizmalarına uzanan bağlantıların da araştırıldığını ifade etti.Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Bu süreçte kimsenin makamı, unvanı, ekonomik gücü veya kurduğu ilişkiler kendisine hukukun üzerinde bir konum sağlayamaz. Asla hiçbir suç hiçbir suçlunun yanına kâr kalmayacaktır.”Firari 40 kişi aranıyor9 Kasım 2026 itibarıyla fon soruşturması kapsamında 464 şüphelinin bulunduğunu açıklayan Bakan Gürlek, soruşturmada 120 kişinin tutuklu olduğunu, 262 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtirken firari durumdaki 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını dile getirdi. Gürlek ayrıca, 386 gerçek kişi ile 116 tüzel kişinin malvarlığına tedbir konulduğunu ve banka hesaplarının bloke edildiğini kaydetti.31,5 milyar liralık gönüllü iadeSoruşturma kapsamında TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabına ilişkin bilgileri de paylaşan Gürlek, "Yine aynı tarih itibarıyla yaklaşık 31.5 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi, TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabı kapsamında iade edilmiştir. Tasfiye süreci tamamlanan fonlarda vatandaşlarımıza ödemeler yapılmış olup diğer fonlarda da işlemler ilerledikçe ödemelerin sürdürülmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadelerini kullandı.İade etmek hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmazGönüllü iadenin tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmadığını vurgulayan Gürlek, iadelerin kaynağının, miktarının ve gerçek hak sahiplerine ulaştırılmasının incelendiğini belirtti.Bakan Gürlek, iade işlemleri yapılırken ilgili kişiler ve işlemler hakkındaki soruşturmaların da kendi hukuki süreçleri içinde sürdürüldüğünü ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/tutuklanan-fatma-betul-sayan-kayanin-ifadesi-ortaya-cikti-bir-miktar-birikimimiz-vardi-1110207780.html

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fon soruşturması, akın gürlek