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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/eski-paraguay-cumhurbaskaninin-malikanesinde-gizli-gecit-israil-yapimi-iz-bulundu-1110209214.html
Eski Paraguay Cumhurbaşkanı'nın malikanesinde gizli geçit: 'İsrail yapımı iz' bulundu
Eski Paraguay Cumhurbaşkanı'nın malikanesinde gizli geçit: 'İsrail yapımı iz' bulundu
Sputnik Türkiye
Paraguay'da bankacılık skandalı nedeniyle görevden alınarak tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Santiago Pena'nın lüks malikanesine baskın düzenlendi. Polis, dijital... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T12:20+0300
2026-11-09T12:20+0300
dünya
merkez bankası
paraguay
i̇srail
santiago pena
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Paraguay'da Ueno Bank'ın çöküşüyle başlayan siyasi kriz, görevden alınan eski Cumhurbaşkanı Santiago Pena'nın malikanesinde gerçekleştirilen aramayla yeni bir boyut kazandı. Savcılık ve polis ekipleri, 8 Kasım Pazar akşamı Pena'nın San Bernardino kentindeki lüks yazlık konutuna baskın düzenledi.Paraguay gazetesi ABC Color'un haberine göre, ekipler malikanenin odalarından birinde dijital şifre ve yüz tanıma sistemiyle korunan gizli bir kapı tespit etti. Operasyon sırasında açılamayan kapının arkasında ne bulunduğu henüz belirlenemedi.İlk bilgiler, malikanede İsrail menşeli gelişmiş bir güvenlik sistemiyle korunan özel bir kasa olabileceğine işaret ediyor. Ancak yetkililer, söz konusu kasanın gizli kapının ardında bulunduğunu henüz doğrulamadı.Gizli kapının ardında ne var?ABC Color'un yayımladığı görüntülerde, malikanenin içindeki bir koridorun yüksek güvenlikli kapıya açıldığı görülüyor. Savcılık ekipleri, elektronik erişim sistemi nedeniyle kapıyı açmayı başaramadı.Gizli bölmenin içeriği ve kullanım amacı henüz bilinmiyor. Soruşturma kapsamında kapının açılması ve olası delillerin incelenmesi bekleniyor.Baskın, Peña hakkında yürütülen güveni kötüye kullanma ve kişisel çıkar sağlama soruşturması kapsamında gerçekleştirildi. Operasyona savcılar Silvia Gonzalez, Cristhian Benítez ve Elena Fiore katıldı.Lüks malikanenin finansmanı mercek altındaSoruşturmanın önemli başlıklarından birini, Pena'nın San Bernardino'daki yazlık malikanesinin nasıl finanse edildiği oluşturuyor.ABC Color'un elde ettiği belgelere göre, malikanenin inşaat maliyeti yaklaşık 7,7 milyar Paraguay guaranisi olarak hesaplandı. Pena'nın, 13 Mayıs 2024 tarihinde Ueno Bank'tan toplam 3 milyar 548 milyon guarani tutarında iki ayrı kredi kullandığı belirlendi.Kredilerin aylık taksitleri ise dikkat çekici bir mali tablo ortaya koydu. Peña'nın cumhurbaşkanlığı maaşı yaklaşık 37,9 milyon guarani iken aylık kredi ödemeleri 239 milyon guaraniye ulaşıyordu.Böylece eski cumhurbaşkanının aylık kredi yükü, resmi maaşının yaklaşık 6,3 katına karşılık geliyordu.Ueno Bank'ın çöküşü milyonlarca kişiyi etkilediParaguay'daki siyasi krizin merkezinde, ülkenin en büyük dijital finans kuruluşlarından Ueno Bank bulunuyor.Paraguay Merkez Bankası, bankanın yasal ödeme gücü koşullarını karşılayamaması üzerine kasım ayı başında müdahale süreci başlattı. Bankanın faaliyetlerinin durdurulmasıyla yaklaşık 2,94 milyon müşterinin hesaplarına erişimi kısıtlandı.Yetkililer, bankanın sahipleriyle bağlantılı şirketlere kullandırılan kredileri ve kamu kurumlarının bankadaki mevduatlarını incelemeye aldı.Peña'nın geçmişte Ueno Holding'de hissedar olması ve bazı kamu kaynaklarının bankada değerlendirilmesine ilişkin kararlar, soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.Santiago Peña neden görevden alındı?Paraguay Kongresi, 6 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen azil sürecinin ardından Cumhurbaşkanı Santiago Peña'yı görevden aldı.Peña, görevden uzaklaştırılmasının ardından gözaltına alındı. Ertesi gün savcılık tarafından güveni kötüye kullanma ve kişisel çıkar sağlama suçlamalarıyla hakkında işlem başlatıldı.Eski cumhurbaşkanının yerine yardımcısı Pedro Alliana göreve başladı. Peña ise hakkındaki suçlamaları reddederek suçsuz olduğunu savundu.Soruşturmada yeni deliller aranıyorSavcılık, eski cumhurbaşkanının banka ile mali ilişkilerini, kamu kaynaklarının kullanımını ve malikanenin finansmanını araştırıyor.Gizli kapının ardında ne bulunduğu henüz açıklığa kavuşmazken, malikanedeki aramanın Ueno Bank soruşturmasına yeni deliller sağlayıp sağlamayacağı merak konusu.Peña hakkındaki suçlamalar henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla hükme bağlanmış değil.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/polonyada-6-kisiyi-olduren-saldirgan-hastanede-hayatini-kaybetti-1110208229.html
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merkez bankası, paraguay, i̇srail, santiago pena
merkez bankası, paraguay, i̇srail, santiago pena

Eski Paraguay Cumhurbaşkanı'nın malikanesinde gizli geçit: 'İsrail yapımı iz' bulundu

12:20 09.11.2026
© AP PhotoParaguay Devlet Başkanı Santiago Pena
Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
© AP Photo
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Paraguay'da bankacılık skandalı nedeniyle görevden alınarak tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Santiago Pena'nın lüks malikanesine baskın düzenlendi. Polis, dijital şifre ve yüz tanıma sistemiyle korunan gizli bir kapı buldu. Kapının ardında İsrail menşeli güvenlik sistemiyle korunan bir kasa olabileceği belirtiliyor.
Paraguay'da Ueno Bank'ın çöküşüyle başlayan siyasi kriz, görevden alınan eski Cumhurbaşkanı Santiago Pena'nın malikanesinde gerçekleştirilen aramayla yeni bir boyut kazandı. Savcılık ve polis ekipleri, 8 Kasım Pazar akşamı Pena'nın San Bernardino kentindeki lüks yazlık konutuna baskın düzenledi.
Paraguay gazetesi ABC Color'un haberine göre, ekipler malikanenin odalarından birinde dijital şifre ve yüz tanıma sistemiyle korunan gizli bir kapı tespit etti. Operasyon sırasında açılamayan kapının arkasında ne bulunduğu henüz belirlenemedi.
İlk bilgiler, malikanede İsrail menşeli gelişmiş bir güvenlik sistemiyle korunan özel bir kasa olabileceğine işaret ediyor. Ancak yetkililer, söz konusu kasanın gizli kapının ardında bulunduğunu henüz doğrulamadı.

Gizli kapının ardında ne var?

ABC Color'un yayımladığı görüntülerde, malikanenin içindeki bir koridorun yüksek güvenlikli kapıya açıldığı görülüyor. Savcılık ekipleri, elektronik erişim sistemi nedeniyle kapıyı açmayı başaramadı.
Gizli bölmenin içeriği ve kullanım amacı henüz bilinmiyor. Soruşturma kapsamında kapının açılması ve olası delillerin incelenmesi bekleniyor.
Baskın, Peña hakkında yürütülen güveni kötüye kullanma ve kişisel çıkar sağlama soruşturması kapsamında gerçekleştirildi. Operasyona savcılar Silvia Gonzalez, Cristhian Benítez ve Elena Fiore katıldı.

Lüks malikanenin finansmanı mercek altında

Soruşturmanın önemli başlıklarından birini, Pena'nın San Bernardino'daki yazlık malikanesinin nasıl finanse edildiği oluşturuyor.
ABC Color'un elde ettiği belgelere göre, malikanenin inşaat maliyeti yaklaşık 7,7 milyar Paraguay guaranisi olarak hesaplandı. Pena'nın, 13 Mayıs 2024 tarihinde Ueno Bank'tan toplam 3 milyar 548 milyon guarani tutarında iki ayrı kredi kullandığı belirlendi.
Kredilerin aylık taksitleri ise dikkat çekici bir mali tablo ortaya koydu. Peña'nın cumhurbaşkanlığı maaşı yaklaşık 37,9 milyon guarani iken aylık kredi ödemeleri 239 milyon guaraniye ulaşıyordu.
Böylece eski cumhurbaşkanının aylık kredi yükü, resmi maaşının yaklaşık 6,3 katına karşılık geliyordu.

Ueno Bank'ın çöküşü milyonlarca kişiyi etkiledi

Paraguay'daki siyasi krizin merkezinde, ülkenin en büyük dijital finans kuruluşlarından Ueno Bank bulunuyor.
Paraguay Merkez Bankası, bankanın yasal ödeme gücü koşullarını karşılayamaması üzerine kasım ayı başında müdahale süreci başlattı. Bankanın faaliyetlerinin durdurulmasıyla yaklaşık 2,94 milyon müşterinin hesaplarına erişimi kısıtlandı.
Yetkililer, bankanın sahipleriyle bağlantılı şirketlere kullandırılan kredileri ve kamu kurumlarının bankadaki mevduatlarını incelemeye aldı.
Peña'nın geçmişte Ueno Holding'de hissedar olması ve bazı kamu kaynaklarının bankada değerlendirilmesine ilişkin kararlar, soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Santiago Peña neden görevden alındı?

Paraguay Kongresi, 6 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen azil sürecinin ardından Cumhurbaşkanı Santiago Peña'yı görevden aldı.
Peña, görevden uzaklaştırılmasının ardından gözaltına alındı. Ertesi gün savcılık tarafından güveni kötüye kullanma ve kişisel çıkar sağlama suçlamalarıyla hakkında işlem başlatıldı.
Eski cumhurbaşkanının yerine yardımcısı Pedro Alliana göreve başladı. Peña ise hakkındaki suçlamaları reddederek suçsuz olduğunu savundu.

Soruşturmada yeni deliller aranıyor

Savcılık, eski cumhurbaşkanının banka ile mali ilişkilerini, kamu kaynaklarının kullanımını ve malikanenin finansmanını araştırıyor.
Gizli kapının ardında ne bulunduğu henüz açıklığa kavuşmazken, malikanedeki aramanın Ueno Bank soruşturmasına yeni deliller sağlayıp sağlamayacağı merak konusu.
Peña hakkındaki suçlamalar henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla hükme bağlanmış değil.
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