https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/altin-fiyatlari-haftaya-yukselisle-basladi-gozler-abdde-1110204784.html

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: Gözler ABD'de

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: Gözler ABD'de

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, 9 Kasım Pazartesi gününe yükselişle başladı. Petrol fiyatlarındaki gerileme ve doların zayıflaması değerli metali desteklerken, ons altın 4... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T08:09+0300

2026-11-09T08:09+0300

2026-11-09T08:09+0300

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Altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. ABD ile İran arasındaki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarını aşağı çekerken, doların hafif gerilemesi ve enflasyon endişelerinin zayıflaması değerli metale destek verdi.Spot altın, 9 Kasım Pazartesi günü Türkiye saatiyle 07.20 itibarıyla yüzde 1,3 değer kazanarak ons başına 4 bin 120,69 dolara yükseldi. Piyasalarda gözler, ABD'den gelecek ekonomik verilere ve ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayındaki faiz kararına çevrildi.Altının yükselişinde enerji fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon üzerindeki olası etkileri belirleyici olurken, yatırımcılar hafta boyunca açıklanacak verilerin fiyatlarda yeni bir yön oluşturup oluşturmayacağını takip edecek.Petrol fiyatlarındaki̇ düşüş altını destekledi̇Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini düşük gördüğüne ilişkin açıklamalarının ardından geriledi. Çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik görüşmelerin sürmesi de enerji arzında yeni kesintiler yaşanabileceğine ilişkin endişeleri hafifletti.Enerji maliyetlerinin düşmesi, küresel enflasyon üzerindeki baskının azalabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişme, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin piyasa beklentilerini de etkiledi.Faiz getirisi bulunmayan altın, faizlerin düşeceği veya daha uzun süre artırılmayacağı beklentilerinin güçlendiği dönemlerde yatırımcılar açısından daha cazip hale gelebiliyor. Doların zayıflaması da diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını görece ucuzlatabiliyor.Uzmanlardan altın fiyatları için dolar uyarısıReuters'a konuşan KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, Trump'ın İran konusunda daha uzlaşmacı bir yaklaşım benimsemesinin petrol fiyatlarının kontrol altında tutulmasına yardımcı olduğunu belirtti.Waterer, doların hafif gerilemesinin ve enerji kaynaklı enflasyon baskılarının azalmasının altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.Ancak analist, ABD ekonomisinden gelecek güçlü verilerin doların yeniden değer kazanmasına ve Fed'in daha sıkı bir para politikası izleyeceğine yönelik beklentilerin güçlenmesine neden olabileceği uyarısında bulundu. Böyle bir gelişmenin altın fiyatları üzerinde satış baskısı yaratabileceğini kaydetti.ABD i̇sti̇hdam veri̇leri̇ Fed beklenti̇leri̇ni̇ etki̇ledi̇ABD'de ekim ayında istihdam artışının hızlanması ve işsizlik oranının yüzde 4,1'e gerilemesi, iş gücü piyasasının güçlü seyrini koruduğuna işaret etti.İstihdam piyasasındaki dirençli görünüm, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında faizleri yüksek seviyelerde tutabileceğine veya yeniden artırabileceğine ilişkin beklentileri gündeme taşıdı.Kaynak haberde aktarılan CME FedWatch verilerine göre, Fed'in aralık ayında faiz artırma olasılığı yüzde 71'den yüzde 79'a yükseldi. Bu oranların güncel piyasa fiyatlamalarıyla ayrıca karşılaştırılması gerekiyor.Altının yönünde ABD enflasyonu beli̇rleyi̇ci̇ olacakAltın yatırımcıları, bu hafta ABD'de açıklanması beklenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine odaklandı.Ekonomik veri takvimine göre, ekim ayına ilişkin TÜFE verisinin 10 Kasım Salı, ÜFE verisinin ise 13 Kasım Cuma günü açıklanması bekleniyor.Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'in sıkı para politikasını sürdürme ihtimalini güçlendirerek dolar ve ABD tahvil getirilerini yukarı çekebilir. Beklentilerin altında kalan veriler ise faiz baskısının hafifleyebileceği düşüncesiyle altına destek sağlayabilir.Bu nedenle altın fiyatlarının kısa vadeli yönünde, yalnızca jeopolitik gelişmelerin değil, ABD enflasyon verilerinin ve Fed'in aralık ayındaki faiz kararına ilişkin beklentilerin de etkili olması bekleniyor.

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