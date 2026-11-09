https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/cinden-abdye-gumruk-vergisi-karari-ek-vergiler-2-ay-daha-askida-1110209822.html
Çin'den ABD'ye gümrük vergisi kararı: Ek vergiler 2 ay daha askıda
Çin'den ABD'ye gümrük vergisi kararı: Ek vergiler 2 ay daha askıda
Sputnik Türkiye
Çin, ABD'den ithal edilen ürünlere uyguladığı yüzde 24'lük ek gümrük vergisinin askıya alınma süresini iki ay daha uzattı. Pekin yönetimi, ABD bağlantılı... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T12:29+0300
2026-11-09T12:29+0300
2026-11-09T12:29+0300
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ticaret
anlaşma
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Çin, ABD ile ticari ilişkilerinde uyguladığı bazı kısıtlamaları askıda tutmaya devam etme kararı aldı. Pekin yönetimi, ABD menşeli ürünlere yönelik yüzde 24'lük ek gümrük vergisini iki ay daha uygulamayacağını duyurdu. Karar, iki ülke liderinin eylül ayında Washington'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yürütülen ticaret müzakereleriyle bağlantılı olarak açıklandı.Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre, karar Devlet Konseyi Gümrük Tarifeleri Komisyonu tarafından alındı. Yüzde 24'lük ek vergi askıda kalırken, mevcut yüzde 10'luk ek gümrük vergisi uygulanmaya devam edecek.Pekin yönetimi, düzenlemenin ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Washington'da varılan uzlaşmanın uygulanması amacıyla yapıldığını bildirdi.60 milyar dolarlık anlaşma henüz tamamlanmadıİki liderin eylül ayındaki görüşmesinin ardından, karşılıklı gümrük vergilerinde indirim yapılmasını öngören 60 milyar dolarlık bir paket gündeme gelmişti.Pakette, Çin'in 2024 yılında ABD'den ithal ettiği yaklaşık 17 milyar dolarlık tarım ürününü kapsayan düzenlemeler de bulunuyor. Ancak taraflar henüz plan üzerinde nihai anlaşmaya varmadı.Çin Devlet Konseyi, ABD'nin daha önce geçersiz sayılan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası kapsamındaki tarifelerin yerine, ABD ticaret mevzuatının 301. maddesine dayanan yeni tarifeler getirme niyetini defalarca dile getirdiğini belirtti.ABD bağlantılı gemilere liman ücreti alınmayacakÇin Ulaştırma Bakanlığı da ABD bağlantılı gemilerden alınan özel liman ücretlerinin tahsilatının 10 Ocak 2027'ye kadar askıda kalacağını açıkladı.Aynı tarihe kadar deniz taşımacılığı, lojistik ve gemi inşa sektörlerinin güvenliği ile gelişimine yönelik yürütülen soruşturma da durdurulacak.Pekin yönetimi, söz konusu liman ücretlerini ve soruşturmayı ilk olarak Kasım 2025'te bir yıllığına askıya almıştı. Bu karar, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde gerçekleştirilen Çin-ABD ekonomi ve ticaret görüşmelerinde varılan uzlaşmanın ardından alınmıştı.ABD de aynı süreçte Çin'in deniz taşımacılığı, lojistik ve gemi inşa sektörlerine yönelik soruşturmasının nihai önlemlerini askıya almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/yapay-zeka-yatirimlari-kuresel-piyasalari-sarsti-abd-borsalarindan-25-trilyon-dolar-silindi-1110172250.html
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abd, abd, vergi, gümrük vergisi, ticaret, anlaşma
abd, abd, vergi, gümrük vergisi, ticaret, anlaşma
Çin'den ABD'ye gümrük vergisi kararı: Ek vergiler 2 ay daha askıda
Çin, ABD'den ithal edilen ürünlere uyguladığı yüzde 24'lük ek gümrük vergisinin askıya alınma süresini iki ay daha uzattı. Pekin yönetimi, ABD bağlantılı gemilerden alınan özel liman ücretlerini de 10 Ocak 2027'ye kadar tahsil etmeyecek.
Çin, ABD ile ticari ilişkilerinde uyguladığı bazı kısıtlamaları askıda tutmaya devam etme kararı aldı. Pekin yönetimi, ABD menşeli ürünlere yönelik yüzde 24'lük ek gümrük vergisini iki ay daha uygulamayacağını duyurdu. Karar, iki ülke liderinin eylül ayında Washington'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yürütülen ticaret müzakereleriyle bağlantılı olarak açıklandı.
Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre, karar Devlet Konseyi Gümrük Tarifeleri Komisyonu tarafından alındı. Yüzde 24'lük ek vergi askıda kalırken, mevcut yüzde 10'luk ek gümrük vergisi uygulanmaya devam edecek.
Pekin yönetimi, düzenlemenin ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Washington'da varılan uzlaşmanın uygulanması amacıyla yapıldığını bildirdi.
60 milyar dolarlık anlaşma henüz tamamlanmadı
İki liderin eylül ayındaki görüşmesinin ardından, karşılıklı gümrük vergilerinde indirim yapılmasını öngören 60 milyar dolarlık bir paket gündeme gelmişti.
Pakette, Çin'in 2024 yılında ABD'den ithal ettiği yaklaşık 17 milyar dolarlık tarım ürününü kapsayan düzenlemeler de bulunuyor. Ancak taraflar henüz plan üzerinde nihai anlaşmaya varmadı.
Çin Devlet Konseyi, ABD'nin daha önce geçersiz sayılan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası kapsamındaki tarifelerin yerine, ABD ticaret mevzuatının 301. maddesine dayanan yeni tarifeler getirme niyetini defalarca dile getirdiğini belirtti.
Açıklamada, "Çin, ABD tarafının sonraki adımlarını yakından izlemeye ve ilgili gümrük vergisi karşı önlemlerini duruma göre ayarlamaya devam edecek"
ifadelerine yer verildi.
ABD bağlantılı gemilere liman ücreti alınmayacak
Çin Ulaştırma Bakanlığı da ABD bağlantılı gemilerden alınan özel liman ücretlerinin tahsilatının 10 Ocak 2027'ye kadar askıda kalacağını açıkladı.
Aynı tarihe kadar deniz taşımacılığı, lojistik ve gemi inşa sektörlerinin güvenliği ile gelişimine yönelik yürütülen soruşturma da durdurulacak.
Pekin yönetimi, söz konusu liman ücretlerini ve soruşturmayı ilk olarak Kasım 2025'te bir yıllığına askıya almıştı. Bu karar, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde gerçekleştirilen Çin-ABD ekonomi ve ticaret görüşmelerinde varılan uzlaşmanın ardından alınmıştı.
ABD de aynı süreçte Çin'in deniz taşımacılığı, lojistik ve gemi inşa sektörlerine yönelik soruşturmasının nihai önlemlerini askıya almıştı.