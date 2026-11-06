https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/yapay-zeka-yatirimlari-kuresel-piyasalari-sarsti-abd-borsalarindan-25-trilyon-dolar-silindi-1110172250.html

Yapay zeka yatırımları küresel piyasaları sarstı: ABD borsalarından 2.5 trilyon dolar silindi

Yapay zeka yatırımları küresel piyasaları sarstı: ABD borsalarından 2.5 trilyon dolar silindi

Sputnik Türkiye

ABD'de Demokratların çoğunluğu kazanmasının ardından yapay zeka yatırımları endişesi piyasalarda satış dalgasına yol açtı. Wall Street'te 2.5 trilyon dolarlık piyasa değeri silinirken Asya borsalarında sert düşüşler yaşandı.

2026-11-06T17:22+0300

2026-11-06T17:22+0300

2026-11-06T17:22+0300

ekonomi̇

wall street

abd

asya

amazon

google

yapay zeka

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/12/1108857111_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ad45772f142c6cad9f568faeee25097d.jpg

ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan sert satış dalgası, bugün Asya ve Avrupa piyasalarına yayıldı. Yatırımcılar, ara seçimlerde Demokratların Kongre'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadında çoğunluğu elde etmesinin ardından yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların sekteye uğrayabileceği ihtimalini fiyatlamaya başladı.Wall Street'te perşembe günü yaşanan satışlarda yaklaşık 2.5 trilyon dolarlık piyasa değeri silindi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 5.5 gerileyerek Nisan 2025'ten bu yana en kötü günlük performansını kaydetti. Asya'daki teknoloji şirketleri etkilendiSatış dalgası özellikle Asya'daki teknoloji şirketlerini etkiledi. Güney Kore'nin Kospi endeksi ve Japonya'nın Nikkei 225 endeksi günü yüzde 6 kayıpla tamamlarken Tayvan'ın Taiex endeksindeki düşüş yüzde 4.5 oldu.Demokratların zaferi yapay zeka yatırımlarını neden endişelendiriyor?ABD'de Meta, Amazon ve Google gibi teknoloji devleri, yapay zeka sistemlerini çalıştırmak için büyük veri merkezlerine milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Bu şirketler, yüksek miktarda işlem gücü ve enerji gerektiren altyapı yatırımları nedeniyle "hiper ölçekleyiciler" olarak adlandırılıyor.Columbia Business School tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlar, geçen yılın sonuna gelindiğinde ABD'de gözlemlenen ekonomik büyümenin neredeyse tamamını açıklayan başlıca etken haline geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/abdde-2028-ipuclarini-gulru-gezer-yorumladi-rubio-istifa-edebilir-cumhuriyetcilerde-kirilma-1110163246.html

abd

asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

wall street, abd, asya, amazon, google, yapay zeka