https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/yapay-zeka-yatirimlari-kuresel-piyasalari-sarsti-abd-borsalarindan-25-trilyon-dolar-silindi-1110172250.html
Yapay zeka yatırımları küresel piyasaları sarstı: ABD borsalarından 2.5 trilyon dolar silindi
Yapay zeka yatırımları küresel piyasaları sarstı: ABD borsalarından 2.5 trilyon dolar silindi
Sputnik Türkiye
ABD'de Demokratların çoğunluğu kazanmasının ardından yapay zeka yatırımları endişesi piyasalarda satış dalgasına yol açtı. Wall Street'te 2.5 trilyon dolarlık piyasa değeri silinirken Asya borsalarında sert düşüşler yaşandı.
2026-11-06T17:22+0300
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ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan sert satış dalgası, bugün Asya ve Avrupa piyasalarına yayıldı. Yatırımcılar, ara seçimlerde Demokratların Kongre'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadında çoğunluğu elde etmesinin ardından yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların sekteye uğrayabileceği ihtimalini fiyatlamaya başladı.Wall Street'te perşembe günü yaşanan satışlarda yaklaşık 2.5 trilyon dolarlık piyasa değeri silindi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 5.5 gerileyerek Nisan 2025'ten bu yana en kötü günlük performansını kaydetti. Asya'daki teknoloji şirketleri etkilendiSatış dalgası özellikle Asya'daki teknoloji şirketlerini etkiledi. Güney Kore'nin Kospi endeksi ve Japonya'nın Nikkei 225 endeksi günü yüzde 6 kayıpla tamamlarken Tayvan'ın Taiex endeksindeki düşüş yüzde 4.5 oldu.Demokratların zaferi yapay zeka yatırımlarını neden endişelendiriyor?ABD'de Meta, Amazon ve Google gibi teknoloji devleri, yapay zeka sistemlerini çalıştırmak için büyük veri merkezlerine milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Bu şirketler, yüksek miktarda işlem gücü ve enerji gerektiren altyapı yatırımları nedeniyle "hiper ölçekleyiciler" olarak adlandırılıyor.Columbia Business School tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlar, geçen yılın sonuna gelindiğinde ABD'de gözlemlenen ekonomik büyümenin neredeyse tamamını açıklayan başlıca etken haline geldi.
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wall street, abd, asya, amazon, google, yapay zeka
wall street, abd, asya, amazon, google, yapay zeka
Yapay zeka yatırımları küresel piyasaları sarstı: ABD borsalarından 2.5 trilyon dolar silindi
ABD'de Demokratların Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu kazanmasının ardından yapay zeka yatırımlarının yavaşlayabileceği endişesi küresel piyasalarda satış dalgasına yol açtı. Wall Street'te 2.5 trilyon dolarlık piyasa değeri silinirken Asya borsalarında sert düşüşler yaşandı. Avrupa piyasaları da kayıplarla açıldı.
ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan sert satış dalgası, bugün Asya ve Avrupa piyasalarına yayıldı. Yatırımcılar, ara seçimlerde Demokratların Kongre'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadında çoğunluğu elde etmesinin ardından yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların sekteye uğrayabileceği ihtimalini fiyatlamaya başladı.
Wall Street'te perşembe günü yaşanan satışlarda yaklaşık 2.5 trilyon dolarlık piyasa değeri silindi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 5.5 gerileyerek Nisan 2025'ten bu yana en kötü günlük performansını kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın geniş kapsamlı gümrük tarifelerini açıkladığı Nisan 2025'ten bu yana endekste bu ölçekte bir günlük düşüş görülmemişti.
Asya'daki teknoloji şirketleri etkilendi
Satış dalgası özellikle Asya'daki teknoloji şirketlerini etkiledi. Güney Kore'nin Kospi endeksi ve Japonya'nın Nikkei 225 endeksi günü yüzde 6 kayıpla tamamlarken Tayvan'ın Taiex endeksindeki düşüş yüzde 4.5 oldu.
Avrupa piyasalarında da negatif seyir izlendi. Bölgenin gösterge endeksi Stoxx 600
yüzde 1.1 gerilerken Fransa'nın CAC 40
endeksi yüzde 1.4, Almanya'nın DAX endeksi
yüzde 1.3 düştü.
Demokratların zaferi yapay zeka yatırımlarını neden endişelendiriyor?
ABD'de Meta, Amazon ve Google gibi teknoloji devleri, yapay zeka sistemlerini çalıştırmak için büyük veri merkezlerine milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Bu şirketler, yüksek miktarda işlem gücü ve enerji gerektiren altyapı yatırımları nedeniyle "hiper ölçekleyiciler" olarak adlandırılıyor.
Columbia Business School tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlar, geçen yılın sonuna gelindiğinde ABD'de gözlemlenen ekonomik büyümenin neredeyse tamamını açıklayan başlıca etken haline geldi.