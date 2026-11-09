https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/cin-uzaya-9-uydu-daha-gonderdi-hedef-13-bin-uydu-1110222188.html

Çin uzaya 9 uydu daha gönderdi: Hedef 13 bin uydu

Çin uzaya 9 uydu daha gönderdi: Hedef 13 bin uydu

Sputnik Türkiye

Çin, dünya genelinde internet erişimi sağlamayı hedefleyen uydu ağı için 9 yeni uyduyu yörüngeye gönderdi. ABD'nin uydu internet sistemine rakip olarak... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T18:55+0300

2026-11-09T18:55+0300

2026-11-09T18:57+0300

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Çin, küresel uydu internet ağı kurma çalışmaları kapsamında yeni bir fırlatma gerçekleştirdi. Ülkenin 'Guovang' projesine ait 29. uydu grubu başarıyla yörüngeye yerleştirildi. Proje kapsamında dünyanın farklı bölgelerine uzaydan geniş bant internet hizmeti sunulması hedefleniyor.Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC), 9 internet uydusunun Long March-12 roketiyle pazartesi günü Pekin saatiyle 04.24'te Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Fırlatma Merkezi'nden gönderildiğini açıkladı.Uyduların planlanan alçak Dünya yörüngesine ulaştığı bildirildi. Bu fırlatma, Çin'in Long March roketleriyle gerçekleştirdiği 676. taşıma görevi olarak kayıtlara geçti.ABD'nin uydu ağına rakip projeÇincede 'ulusal ağ' anlamına gelen Guovang, ABD merkezli SpaceX şirketinin Starlink sistemine rakip bir küresel uydu internet ağı oluşturmak amacıyla geliştiriliyor. Projenin, internet erişiminin yanı sıra dijital ekonomi, ulusal güvenlik ve uluslararası iletişim alanlarında da kullanılması öngörülüyor.Proje kapsamında toplam 13 bin uydunun yörüngeye yerleştirilmesi planlanıyor.İlk uydu grubunun 16 Aralık 2024'te fırlatıldığı projede, 2025 yılı boyunca 16 grup uydu uzaya gönderildi. Son fırlatmayla birlikte 2026'da gönderilen grup sayısı 12'ye, toplam sayı ise 29'a ulaştı.Çin'in 2020 yılında Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine (ITU) yaptığı başvuruyla duyurulan proje için belirli tarihlere kadar uydu yerleştirme şartları da bulunuyor.Buna göre 2029 sonuna kadar bin 300, 2035'e kadar ise 6 bin 500 uydunun yörüngeye konuşlandırılması gerekiyor.

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çin, abd, çin havacılık malzemeleri (casc), spacex, uydu, roket