https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/bati-medyasi-trumpin-avrupanin-guvenligine-iliskin-sozleri-abde-endise-yaratti-1110215130.html
Batı medyası: Trump'ın Avrupa'nın güvenliğine ilişkin sözleri AB'de endişe yarattı
Batı medyası: Trump'ın Avrupa'nın güvenliğine ilişkin sözleri AB'de endişe yarattı
Sputnik Türkiye
Avrupalı vekiller, ABD'nin bu girişimi, Avrupa'daki Amerikan askeri varlığının gözden geçirilmesi süreciyle ilişkilendirebileceğini ifade ediyor. 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T14:47+0300
2026-11-09T14:47+0300
2026-11-09T14:48+0300
dünya
avrupa
abd
rusya
ukrayna
ab
donald trump
güvenlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101545187_0:37:1202:713_1920x0_80_0_0_5f937ca54d9d4dc8d0abacee70dc2382.png
Batı medyası, Avrupalı yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın da katılımıyla Avrupa'da olası güvenlik düzenlemelerine yönelik açıklamalarından endişe duyduğunu bildirdi.Daha önce Trump, ABD ve Rusya'nın yalnızca Ukrayna'daki krizin çözümünde değil, bir bütün olarak Avrupa'nın güvenliği konusunda da anlaşmalara varmaya yakın olduğuna olan inancını dile getirmişti.Avrupalı yetkililer, Washington yönetiminin bu girişimi, aralık ayında yapılması beklenen Avrupa'daki ABD silahlı kuvvetlerinin mevcudunun gözden geçirilmesi süreciyle bağdaştırabileceğinden endişe ediyor.NATO'dan konuya ilişkin yapılan değerlendirmelerde, Avrupa güvenlik mimarisinin Amerikan birliklerinin ‘olağan’konfigürasyonu üzerinden ele alınmasının ayrı bir durum olduğu, ancak "gelecekte alacağı biçim" üzerinden tartışılmasının çok daha farklı sonuçlar doğurabileceği ve bu konfigürasyonun şu an için belirsizliğini koruduğu vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/rusya-ve-abd-agitin-butce-artisina-karsi-1110214978.html
abd
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101545187_101:0:1101:750_1920x0_80_0_0_1ea162aa582d2e3561b746de43a666ab.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, abd, rusya, ukrayna, ab, donald trump, güvenlik
avrupa, abd, rusya, ukrayna, ab, donald trump, güvenlik
Batı medyası: Trump'ın Avrupa'nın güvenliğine ilişkin sözleri AB'de endişe yarattı
14:47 09.11.2026 (güncellendi: 14:48 09.11.2026)
Avrupalı vekiller, ABD'nin bu girişimi, Avrupa'daki Amerikan askeri varlığının gözden geçirilmesi süreciyle ilişkilendirebileceğini ifade ediyor.
Batı medyası, Avrupalı yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın da katılımıyla Avrupa'da olası güvenlik düzenlemelerine yönelik açıklamalarından endişe duyduğunu bildirdi.
Daha önce Trump, ABD ve Rusya'nın yalnızca Ukrayna'daki krizin çözümünde değil, bir bütün olarak Avrupa'nın güvenliği konusunda da anlaşmalara varmaya yakın olduğuna olan inancını dile getirmişti.
Avrupalı yetkililer, Washington yönetiminin bu girişimi, aralık ayında yapılması beklenen Avrupa'daki ABD silahlı kuvvetlerinin mevcudunun gözden geçirilmesi süreciyle bağdaştırabileceğinden endişe ediyor.
NATO'dan konuya ilişkin yapılan değerlendirmelerde, Avrupa güvenlik mimarisinin Amerikan birliklerinin ‘olağan’konfigürasyonu üzerinden ele alınmasının ayrı bir durum olduğu, ancak "gelecekte alacağı biçim" üzerinden tartışılmasının çok daha farklı sonuçlar doğurabileceği ve bu konfigürasyonun şu an için belirsizliğini koruduğu vurgulandı.