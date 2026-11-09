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Ankara'da 10 Kasım'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?
Ankara'da 10 Kasım'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?
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Ankara'da 10 Kasım'da hangi yollar kapalı? Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programları... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek resmi törenler nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları kullanması gerekiyor.Ankara'da yarın kapanacak yolların tam listesi Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10 Kasım Salı günü saat 01.00'den itibaren tören programı sona erene kadar şu yolların tamamen veya kısmen trafiğe kapatılacağını duyurdu:Kısmen kapatılacak ve varyant bağlantıları kesilecek yollar
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türkiye cumhuriyeti
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türkiye, gazi mustafa kemal atatürk, türkiye cumhuriyeti, ankara, anıtkabir
türkiye, gazi mustafa kemal atatürk, türkiye cumhuriyeti, ankara, anıtkabir

Ankara'da 10 Kasım'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

20:11 09.11.2026
© AAAnkara trafik
Ankara trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
© AA
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Ankara'da 10 Kasım'da hangi yollar kapalı? Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programları kapsamında yarın saat 01.00'den itibaren Anıtkabir çevresindeki birçok ana cadde ve bulvar araç trafiğine kapatılacak.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek resmi törenler nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları kullanması gerekiyor.

Ankara'da yarın kapanacak yolların tam listesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10 Kasım Salı günü saat 01.00'den itibaren tören programı sona erene kadar şu yolların tamamen veya kısmen trafiğe kapatılacağını duyurdu:
GMK Bulvarı (Gazi Mustafa Kemal Bulvarı - Tamamı)
Anıt Caddesi (Tamamı)
Gençlik Caddesi (Tamamı)
Akdeniz Caddesi (Tamamı)
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi (Tamamı)
Dögol Caddesi (Tamamı)
Sporpark Caddesi (Tamamı)
Turgut Reis Caddesi (Tamamı)
Kısmen kapatılacak ve varyant bağlantıları kesilecek yollar
Kazım Karabekir Caddesi: Anadolu Meydanı (Tandoğan) ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü trafiğe kapatılacak.
Kazım Karabekir Caddesi ve Celal Bayar Bulvarı'nı birbirine bağlayan yan varyantların tamamı araç geçişine kapatılacak.
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