https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/ankarada-10-kasimda-hangi-yollar-trafige-kapatilacak--1110224018.html
Ankara'da 10 Kasım'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?
Ankara'da 10 Kasım'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?
Sputnik Türkiye
Ankara'da 10 Kasım'da hangi yollar kapalı? Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programları... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T20:11+0300
2026-11-09T20:11+0300
2026-11-09T20:11+0300
türki̇ye
türkiye
gazi mustafa kemal atatürk
türkiye cumhuriyeti
ankara
anıtkabir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/02/1105442600_0:1:864:487_1920x0_80_0_0_bc9791d1bcbc20aececa1140b5e6ca3b.jpg
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek resmi törenler nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları kullanması gerekiyor.Ankara'da yarın kapanacak yolların tam listesi Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10 Kasım Salı günü saat 01.00'den itibaren tören programı sona erene kadar şu yolların tamamen veya kısmen trafiğe kapatılacağını duyurdu:Kısmen kapatılacak ve varyant bağlantıları kesilecek yollar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/cumhurbaskani-erdogan-izmirde-16-kardesimiz-vefat-etti--1110221424.html
türki̇ye
türkiye cumhuriyeti
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/02/1105442600_113:0:762:487_1920x0_80_0_0_f5acffb7bb751a85368f85781ba874fa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, gazi mustafa kemal atatürk, türkiye cumhuriyeti, ankara, anıtkabir
türkiye, gazi mustafa kemal atatürk, türkiye cumhuriyeti, ankara, anıtkabir
Ankara'da 10 Kasım'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?
Ankara'da 10 Kasım'da hangi yollar kapalı? Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programları kapsamında yarın saat 01.00'den itibaren Anıtkabir çevresindeki birçok ana cadde ve bulvar araç trafiğine kapatılacak.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek resmi törenler nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları kullanması gerekiyor.
Ankara'da yarın kapanacak yolların tam listesi
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10 Kasım Salı günü saat 01.00'den itibaren tören programı sona erene kadar şu yolların tamamen veya kısmen trafiğe kapatılacağını duyurdu:
GMK Bulvarı
(Gazi Mustafa Kemal Bulvarı - Tamamı)
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi
(Tamamı)
Sporpark Caddesi
(Tamamı)
Turgut Reis Caddesi
(Tamamı)
Kısmen kapatılacak ve varyant bağlantıları kesilecek yollar
Kazım Karabekir Caddesi:
Anadolu Meydanı (Tandoğan) ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü trafiğe kapatılacak.
Kazım Karabekir Caddesi ve Celal Bayar Bulvarı
'nı birbirine bağlayan yan varyantların tamamı araç geçişine kapatılacak.