https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/ankarada-10-kasimda-hangi-yollar-trafige-kapatilacak--1110224018.html

Ankara'da 10 Kasım'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Ankara'da 10 Kasım'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Sputnik Türkiye

Ankara'da 10 Kasım'da hangi yollar kapalı? Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programları... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T20:11+0300

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türki̇ye

türkiye

gazi mustafa kemal atatürk

türkiye cumhuriyeti

ankara

anıtkabir

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek resmi törenler nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları kullanması gerekiyor.Ankara'da yarın kapanacak yolların tam listesi Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10 Kasım Salı günü saat 01.00'den itibaren tören programı sona erene kadar şu yolların tamamen veya kısmen trafiğe kapatılacağını duyurdu:Kısmen kapatılacak ve varyant bağlantıları kesilecek yollar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/cumhurbaskani-erdogan-izmirde-16-kardesimiz-vefat-etti--1110221424.html

türki̇ye

türkiye cumhuriyeti

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türkiye, gazi mustafa kemal atatürk, türkiye cumhuriyeti, ankara, anıtkabir