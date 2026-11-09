https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/akom-istanbullulari-tarih-vererek-uyardi-hava-bir-anda-degisecek-1110207634.html

AKOM, İstanbulluları tarih vererek uyardı: 'Yalancı bahar' geliyor

AKOM, İstanbulluları tarih vererek uyardı: 'Yalancı bahar' geliyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak? Yağış var mı? Sıcaklıklar yükselecek mi yoksa düşecek mi? 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T10:52+0300

2026-11-09T10:52+0300

2026-11-09T11:43+0300

türki̇ye

i̇stanbul

akom

sağanak yağış uyarısı

sağanak yağış

fırtına

sıcaklık

lodos

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İstanbul'da yeni haftanın hava tahmin raporunu yayımlayan AKOM uyardı. Çarşamba günü hava sıcaklığı 22 dereceye kadar yükselecek ama pazar günü kuvvetli sağanakla birlikte sıcaklıklar birden düşecek. Yarın sabah saatlerinde yağış beklenirken, çarşamba günü ise yağışın akşam saatlerinde etkili olması öngörülüyor., İstanbul'a lodos geliyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM),verilerine göre, megakentte çarşamba gününden itibaren lodosun kuvvetlenmesiyle sıcaklıkların 22 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. AKOM'un değerlendirmelerine göre, çarşamba gününden itibaren güneyli yönlerden esecek lodosun kuvvetlenerek zaman zaman fırtına şiddetine ulaşması bekleniyor.Rüzgarın hızına dikkatRüzgârın hızının 40 ila 75 kilometreye kadar çıkacağı tahmin edilirken, halihazırda 12-14 derece aralığında seyreden sıcaklıkların hızla artarak 20 derece ve üzerine yükseleceği öngörülüyor.Pazar günü sağanak geliyorAKOM'un haftalık raporuna göre; cumartesi günü 22 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar pazar günü 15 derece gerileyecek. Kent genelinde kuvvetli sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/turkiyede-kis-kendini-hissettiriyor-sicakliklar-sifirin-altinda-1110201919.html

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i̇stanbul, akom, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, fırtına, sıcaklık, lodos