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AKOM, İstanbulluları tarih vererek uyardı: 'Yalancı bahar' geliyor
AKOM, İstanbulluları tarih vererek uyardı: 'Yalancı bahar' geliyor
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İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak? Yağış var mı? Sıcaklıklar yükselecek mi yoksa düşecek mi? 09.11.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
i̇stanbul
akom
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
fırtına
sıcaklık
lodos
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İstanbul'da yeni haftanın hava tahmin raporunu yayımlayan AKOM uyardı. Çarşamba günü hava sıcaklığı 22 dereceye kadar yükselecek ama pazar günü kuvvetli sağanakla birlikte sıcaklıklar birden düşecek. Yarın sabah saatlerinde yağış beklenirken, çarşamba günü ise yağışın akşam saatlerinde etkili olması öngörülüyor., İstanbul'a lodos geliyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM),verilerine göre, megakentte çarşamba gününden itibaren lodosun kuvvetlenmesiyle sıcaklıkların 22 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. AKOM'un değerlendirmelerine göre, çarşamba gününden itibaren güneyli yönlerden esecek lodosun kuvvetlenerek zaman zaman fırtına şiddetine ulaşması bekleniyor.Rüzgarın hızına dikkatRüzgârın hızının 40 ila 75 kilometreye kadar çıkacağı tahmin edilirken, halihazırda 12-14 derece aralığında seyreden sıcaklıkların hızla artarak 20 derece ve üzerine yükseleceği öngörülüyor.Pazar günü sağanak geliyorAKOM'un haftalık raporuna göre; cumartesi günü 22 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar pazar günü 15 derece gerileyecek. Kent genelinde kuvvetli sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.
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i̇stanbul, akom, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, fırtına, sıcaklık, lodos
i̇stanbul, akom, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, fırtına, sıcaklık, lodos

AKOM, İstanbulluları tarih vererek uyardı: 'Yalancı bahar' geliyor

10:52 09.11.2026 (güncellendi: 11:43 09.11.2026)
© Adem Kutucuistanbul yağmur genel
istanbul yağmur genel - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
© Adem Kutucu
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İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak? Yağış var mı? Sıcaklıklar yükselecek mi yoksa düşecek mi?
İstanbul'da yeni haftanın hava tahmin raporunu yayımlayan AKOM uyardı. Çarşamba günü hava sıcaklığı 22 dereceye kadar yükselecek ama pazar günü kuvvetli sağanakla birlikte sıcaklıklar birden düşecek. Yarın sabah saatlerinde yağış beklenirken, çarşamba günü ise yağışın akşam saatlerinde etkili olması öngörülüyor.,

İstanbul'a lodos geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM),verilerine göre, megakentte çarşamba gününden itibaren lodosun kuvvetlenmesiyle sıcaklıkların 22 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. AKOM'un değerlendirmelerine göre, çarşamba gününden itibaren güneyli yönlerden esecek lodosun kuvvetlenerek zaman zaman fırtına şiddetine ulaşması bekleniyor.

Rüzgarın hızına dikkat

Rüzgârın hızının 40 ila 75 kilometreye kadar çıkacağı tahmin edilirken, halihazırda 12-14 derece aralığında seyreden sıcaklıkların hızla artarak 20 derece ve üzerine yükseleceği öngörülüyor.

Pazar günü sağanak geliyor

AKOM'un haftalık raporuna göre; cumartesi günü 22 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar pazar günü 15 derece gerileyecek. Kent genelinde kuvvetli sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.
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