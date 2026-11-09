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ABD'de iki paraşütçü havada çarpıştı: İkisi de hayatını kaybetti
ABD'de iki paraşütçü havada çarpıştı: İkisi de hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD'nin California eyaletinde iki deneyimli paraşütçü, inişe yalnızca 46 metre kala havada çarpıştı. Paraşütleri birbirine dolanan 56 ve 29 yaşındaki iki kişi... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T07:58+0300
2026-11-09T07:58+0300
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yaşam
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abd federal havacılık i̇daresi (faa)
paraşüt
paraşüt kazası
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ABD'nin California eyaletinde paraşütle atlayış yapan iki kişi, inişe hazırlandıkları sırada havada çarpışarak hayatını kaybetti. Paraşütleri birbirine dolanan iki deneyimli paraşütçünün, yere düşmeden önce yaklaşık 46 metre yükseklikte olduğu belirlendi.Skydive Elsinore tesisinde cuma günü meydana gelen kazada, 56 yaşındaki Georgia Jean ile 29 yaşındaki Levi Pimentel ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan iki paraşütçü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.İni̇şe 46 metre kala faci̇a yaşandıYetkililerin açıklamasına göre, iki paraşütçünün atlayışı başlangıçta sorunsuz ilerledi. Serbest düşüş ve paraşütlerin açılması aşamalarında herhangi bir teknik sorun yaşanmadı.Ancak paraşütçüler, inişe hazırlandıkları sırada yerden yaklaşık 46 metre yükseklikte havada çarpıştı. Çarpışmanın ardından paraşütlerin birbirine dolanmasıyla kontrol kaybedildi ve iki kişi yere düştü.Hayatını kaybeden Jean ve Pimentel'in lisanslı ve deneyimli paraşütçüler olduğu öğrenildi.Paraşütler i̇ncelemeye alındıKazanın ardından ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) bilgilendirilirken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.Yetkililer, çarpışmanın nasıl meydana geldiğini ve kazada ekipman kaynaklı bir sorunun rol oynayıp oynamadığını belirlemek amacıyla paraşütçülerin kullandığı malzemeleri incelemeye aldı.ABD'de geçen yıl 16 ölümcül kaza yaşandıABD Paraşüt Derneği (USPA) verilerine göre, ülkede 2025 yılı boyunca yaklaşık 3,47 milyon paraşüt atlayışı gerçekleştirildi.Aynı dönemde 16 ölümcül paraşüt kazası kayıtlara geçti. Bu rakamlar, yaklaşık her 217 bin atlayışta bir ölümcül kaza yaşandığını ortaya koyuyor.California'daki son kazanın kesin nedeninin ise yürütülen incelemelerin ardından açıklığa kavuşması bekleniyor.
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abd, abd, abd federal havacılık i̇daresi (faa), paraşüt, paraşüt kazası
abd, abd, abd federal havacılık i̇daresi (faa), paraşüt, paraşüt kazası
ABD'de iki paraşütçü havada çarpıştı: İkisi de hayatını kaybetti
ABD'nin California eyaletinde iki deneyimli paraşütçü, inişe yalnızca 46 metre kala havada çarpıştı. Paraşütleri birbirine dolanan 56 ve 29 yaşındaki iki kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kazanın nedeni araştırılıyor.
ABD'nin California eyaletinde paraşütle atlayış yapan iki kişi, inişe hazırlandıkları sırada havada çarpışarak hayatını kaybetti. Paraşütleri birbirine dolanan iki deneyimli paraşütçünün, yere düşmeden önce yaklaşık 46 metre yükseklikte olduğu belirlendi.
Skydive Elsinore tesisinde cuma günü meydana gelen kazada, 56 yaşındaki Georgia Jean ile 29 yaşındaki Levi Pimentel ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan iki paraşütçü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
İni̇şe 46 metre kala faci̇a yaşandı
Yetkililerin açıklamasına göre, iki paraşütçünün atlayışı başlangıçta sorunsuz ilerledi. Serbest düşüş ve paraşütlerin açılması aşamalarında herhangi bir teknik sorun yaşanmadı.
Ancak paraşütçüler, inişe hazırlandıkları sırada yerden yaklaşık 46 metre yükseklikte havada çarpıştı. Çarpışmanın ardından paraşütlerin birbirine dolanmasıyla kontrol kaybedildi ve iki kişi yere düştü.
Hayatını kaybeden Jean ve Pimentel'in lisanslı ve deneyimli paraşütçüler olduğu öğrenildi.
Paraşütler i̇ncelemeye alındı
Kazanın ardından ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) bilgilendirilirken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Yetkililer, çarpışmanın nasıl meydana geldiğini ve kazada ekipman kaynaklı bir sorunun rol oynayıp oynamadığını belirlemek amacıyla paraşütçülerin kullandığı malzemeleri incelemeye aldı.
ABD'de geçen yıl 16 ölümcül kaza yaşandı
ABD Paraşüt Derneği (USPA) verilerine göre, ülkede 2025 yılı boyunca yaklaşık 3,47 milyon paraşüt atlayışı gerçekleştirildi.
Aynı dönemde 16 ölümcül paraşüt kazası kayıtlara geçti. Bu rakamlar, yaklaşık her 217 bin atlayışta bir ölümcül kaza yaşandığını ortaya koyuyor.
California'daki son kazanın kesin nedeninin ise yürütülen incelemelerin ardından açıklığa kavuşması bekleniyor.