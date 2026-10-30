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Patruşev: NATO, AB ve İngiltere Avrupa'da büyük bir savaş çıkarmaya çalışıyor
Patruşev: NATO, AB ve İngiltere Avrupa'da büyük bir savaş çıkarmaya çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Nikolay Patruşev, NATO, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin Avrupa'da büyük bir savaş çıkarmak için çabaladığını, tehditlerin... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
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Rus basınına konuşan Patruşev, “NATO, Avrupa Birliği ve Londra, Avrupa'da büyük bir savaş çıkarmak için yoğun çaba gösteriyor. Tehditler özellikle deniz yönlerinden, Baltık ve Karadeniz'den geliyor” dedi.Avrupa elitlerinin bu deniz alanlarını ve çevre bölgelerini kasıtlı olarak ateşe atmaya çalıştığını belirten Patruşev, Batılı yöneticilerin kendi halklarının barış ve Rusya'yla yapıcı işbirliği ihtiyacını göz ardı ettiğini kaydetti. Patruşev, Batı'nın uluslararası deniz hukukunu da uzun süredir açıkça ihlal ettiğini, bu nedenle onlara seslenmenin faydasız olduğunu vurguladı.Rusya'nın önceliğinin sorunları barışçıl yollarla çözmek olduğunun altını çizen Patruşev, “Ancak bize karşı güç kullanmaya kalkarlarsa gerekli yanıtı alacaklardır” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/polyanskiy-nato-ile-dogrudan-askeri-catisma-riski-artiyor-1109972629.html
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nikolay patruşev, rusya, nato, avrupa birliği, ab, i̇ngiltere, avrupa, karadeniz, londra

Patruşev: NATO, AB ve İngiltere Avrupa'da büyük bir savaş çıkarmaya çalışıyor

00:40 30.10.2026
© Sputnik / Виктор ТолочкоRusya Devlet Başkan Yardımcısı Nikolay Patruşev
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Nikolay Patruşev, NATO, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin Avrupa'da büyük bir savaş çıkarmak için çabaladığını, tehditlerin özellikle Baltık ve Karadeniz'de yoğunlaştığını belirtti.
Rus basınına konuşan Patruşev, “NATO, Avrupa Birliği ve Londra, Avrupa'da büyük bir savaş çıkarmak için yoğun çaba gösteriyor. Tehditler özellikle deniz yönlerinden, Baltık ve Karadeniz'den geliyor” dedi.
Avrupa elitlerinin bu deniz alanlarını ve çevre bölgelerini kasıtlı olarak ateşe atmaya çalıştığını belirten Patruşev, Batılı yöneticilerin kendi halklarının barış ve Rusya'yla yapıcı işbirliği ihtiyacını göz ardı ettiğini kaydetti. Patruşev, Batı'nın uluslararası deniz hukukunu da uzun süredir açıkça ihlal ettiğini, bu nedenle onlara seslenmenin faydasız olduğunu vurguladı.
Rusya'nın önceliğinin sorunları barışçıl yollarla çözmek olduğunun altını çizen Patruşev, “Ancak bize karşı güç kullanmaya kalkarlarsa gerekli yanıtı alacaklardır” ifadelerini kullandı.
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
DÜNYA
Polyanskiy: NATO ile doğrudan askeri çatışma riski artıyor
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