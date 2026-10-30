https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/patrusev-nato-ab-ve-ingiltere-avrupada-buyuk-bir-savas-cikarmaya-calisiyor-1109976305.html
Patruşev: NATO, AB ve İngiltere Avrupa'da büyük bir savaş çıkarmaya çalışıyor
Patruşev: NATO, AB ve İngiltere Avrupa'da büyük bir savaş çıkarmaya çalışıyor
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Nikolay Patruşev, NATO, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin Avrupa'da büyük bir savaş çıkarmak için çabaladığını, tehditlerin... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
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Rus basınına konuşan Patruşev, “NATO, Avrupa Birliği ve Londra, Avrupa'da büyük bir savaş çıkarmak için yoğun çaba gösteriyor. Tehditler özellikle deniz yönlerinden, Baltık ve Karadeniz'den geliyor” dedi.Avrupa elitlerinin bu deniz alanlarını ve çevre bölgelerini kasıtlı olarak ateşe atmaya çalıştığını belirten Patruşev, Batılı yöneticilerin kendi halklarının barış ve Rusya'yla yapıcı işbirliği ihtiyacını göz ardı ettiğini kaydetti. Patruşev, Batı'nın uluslararası deniz hukukunu da uzun süredir açıkça ihlal ettiğini, bu nedenle onlara seslenmenin faydasız olduğunu vurguladı.Rusya'nın önceliğinin sorunları barışçıl yollarla çözmek olduğunun altını çizen Patruşev, “Ancak bize karşı güç kullanmaya kalkarlarsa gerekli yanıtı alacaklardır” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/polyanskiy-nato-ile-dogrudan-askeri-catisma-riski-artiyor-1109972629.html
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nikolay patruşev, rusya, nato, avrupa birliği, ab, i̇ngiltere, avrupa, karadeniz, londra
nikolay patruşev, rusya, nato, avrupa birliği, ab, i̇ngiltere, avrupa, karadeniz, londra
Patruşev: NATO, AB ve İngiltere Avrupa'da büyük bir savaş çıkarmaya çalışıyor
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Nikolay Patruşev, NATO, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin Avrupa'da büyük bir savaş çıkarmak için çabaladığını, tehditlerin özellikle Baltık ve Karadeniz'de yoğunlaştığını belirtti.
Rus basınına konuşan Patruşev, “NATO, Avrupa Birliği ve Londra, Avrupa'da büyük bir savaş çıkarmak için yoğun çaba gösteriyor. Tehditler özellikle deniz yönlerinden, Baltık ve Karadeniz'den geliyor” dedi.
Avrupa elitlerinin bu deniz alanlarını ve çevre bölgelerini kasıtlı olarak ateşe atmaya çalıştığını belirten Patruşev, Batılı yöneticilerin kendi halklarının barış ve Rusya'yla yapıcı işbirliği ihtiyacını göz ardı ettiğini kaydetti. Patruşev, Batı'nın uluslararası deniz hukukunu da uzun süredir açıkça ihlal ettiğini, bu nedenle onlara seslenmenin faydasız olduğunu vurguladı.
Rusya'nın önceliğinin sorunları barışçıl yollarla çözmek olduğunun altını çizen Patruşev, “Ancak bize karşı güç kullanmaya kalkarlarsa gerekli yanıtı alacaklardır” ifadelerini kullandı.