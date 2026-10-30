https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/patrusev-nato-ab-ve-ingiltere-avrupada-buyuk-bir-savas-cikarmaya-calisiyor-1109976305.html

Patruşev: NATO, AB ve İngiltere Avrupa'da büyük bir savaş çıkarmaya çalışıyor

Patruşev: NATO, AB ve İngiltere Avrupa'da büyük bir savaş çıkarmaya çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Nikolay Patruşev, NATO, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin Avrupa'da büyük bir savaş çıkarmak için çabaladığını, tehditlerin... 30.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-30T00:40+0300

2026-10-30T00:40+0300

2026-10-30T00:40+0300

dünya

nikolay patruşev

rusya

nato

avrupa birliği

ab

i̇ngiltere

avrupa

karadeniz

londra

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/01/1109202685_0:0:1136:639_1920x0_80_0_0_4a008a232b08076ff028945731636983.png

Rus basınına konuşan Patruşev, “NATO, Avrupa Birliği ve Londra, Avrupa'da büyük bir savaş çıkarmak için yoğun çaba gösteriyor. Tehditler özellikle deniz yönlerinden, Baltık ve Karadeniz'den geliyor” dedi.Avrupa elitlerinin bu deniz alanlarını ve çevre bölgelerini kasıtlı olarak ateşe atmaya çalıştığını belirten Patruşev, Batılı yöneticilerin kendi halklarının barış ve Rusya'yla yapıcı işbirliği ihtiyacını göz ardı ettiğini kaydetti. Patruşev, Batı'nın uluslararası deniz hukukunu da uzun süredir açıkça ihlal ettiğini, bu nedenle onlara seslenmenin faydasız olduğunu vurguladı.Rusya'nın önceliğinin sorunları barışçıl yollarla çözmek olduğunun altını çizen Patruşev, “Ancak bize karşı güç kullanmaya kalkarlarsa gerekli yanıtı alacaklardır” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/polyanskiy-nato-ile-dogrudan-askeri-catisma-riski-artiyor-1109972629.html

rusya

i̇ngiltere

karadeniz

londra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nikolay patruşev, rusya, nato, avrupa birliği, ab, i̇ngiltere, avrupa, karadeniz, londra