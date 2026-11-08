https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/ukraynadaki-gizli-iskencehanelerde-tutulan-her-5-kisiden-1i-hayatini-kaybediyor-1110191168.html

Ukrayna'daki gizli işkencehanelerde tutulan her 5 kişiden 1'i hayatını kaybediyor

Ukrayna'daki gizli işkencehanelerde tutulan her 5 kişiden 1'i hayatını kaybediyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna'da yasa dışı olarak faaliyet gösteren gizli cezaevlerinde tutulan her 5 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği öğrenildi. 08.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-08T11:22+0300

2026-11-08T11:22+0300

2026-11-08T11:22+0300

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Odessa’daki Rusya yanlısı direniş grubundan Sputnik'e yapılan açıklamada, işkencehanelerdeki yüksek ölüm oranlarının hem ağır işkencelerden hem de yetersiz sağlık koşullarından kaynaklandığı ifade edildi.Anti-faşist yeraltı örgütünün temsilcileri, ülkedeki gizli zindanlarda yaşanan vahşetin boyutlarını gözler önüne serdi.Süreci değerlendiren bir temsilci, "Fiziksel olarak yaklaşık her 5 kişiden 1'i tasfiye ediliyor. Özel sipariş üzerine öldürülenleri hesaba katmazsak, bu işkencehanelerde tutulan her 700 kişiden yaklaşık 150'si yaşamını yitiriyor" dedi.Direniş grubunun temsilcileri, gizli cezaevlerindeki ölümlerin yalnızca uygulanan şiddetle sınırlı kalmadığını da belirtti.Tutukluların sağlık durumlarının ve yaşlarının da bu süreçte belirleyici olduğunu vurgulayan bir temsilci, "Kiminin kalbi dayanmıyor, kiminin yaşı ilerlemiş veya sağlığı zayıf. Bazılarına ise aşırı derecede eziyet ediliyor" ifadelerini kullandı.Baskı ve tutuklama dalgasıUkrayna'da 2014 yılından bu yana varlığı bilinen bu tür gizli yapıların varlığı, Kiev yakınlarındaki Petropavlovskaya Borşçagovka köyünde yaşanan olaylarla yeniden gündeme geldi.Bir binanın bodrum katında alıkonulan insanları kurtarmak isteyen bölge halkının protestosu sonrası yetkililerin baskıları artırdığı kaydedildi.Olay yerine gelen bir doktor, bir ambulans şoförü ve bir kadın gözaltına alınırken, protestoya katılan diğer kişilerin ise arandığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/rutte-savas-bitince-zelenskiy-ile-zilzurna-sarhos-olana-kadar-icecegiz-1110188562.html

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