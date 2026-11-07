https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/rutte-savas-bitince-zelenskiy-ile-zilzurna-sarhos-olana-kadar-icecegiz-1110188562.html
Rutte: Savaş bitince Zelenskiy ile ‘zilzurna sarhoş olana kadar’ içeceğiz
Rutte: Savaş bitince Zelenskiy ile ‘zilzurna sarhoş olana kadar’ içeceğiz
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesini Vladimir Zelenskiy ile İsviçre Alpleri’nde içki içerek kutlamayı planladığını söyledi. 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T23:26+0300
2026-11-07T23:26+0300
2026-11-07T23:29+0300
ukrayna kri̇zi̇
mark rutte
nato
vladimir zelenskiy
ukrayna
i̇sviçre
alp dağları
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “Pauw & De Wit” televizyon programında, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesinin ardından Zelenskiy ile nasıl kutlama yapmayı düşündüklerini anlattı.Rutte, “İsviçre Alpleri’nde bir yerlerde zilzurna sarhoş olana kadar içeceğiz. Bir zirveye oturup kendimizden geçene kadar içeceğiz. Planımız bu” ifadelerini kullandı.Zelenskiy, 21 Ekim’de yaptığı açıklamada, mevcut durumu olduğu gibi dondurması ve ülke topraklarının en az yüzde 75’ini Ukrayna’da bırakması halinde Moskova ile bir anlaşmaya razı olduğunu belirtmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise 22 Ekim’de Zelenskiy’nin toprak bırakmaya hazır olduğuna ilişkin sözlerini değerlendirdiği açıklamasında, söz konusu bölgelerin Ukrayna’ya değil, “tarihsel olarak Rusya’ya” ait olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/rutte-ab-rusyadan-abdnin-dizel-yakit-alimindan-daha-fazla-lng-satin-aliyor-1110168764.html
ukrayna
i̇sviçre
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mark rutte, nato, vladimir zelenskiy, ukrayna, i̇sviçre, alp dağları
mark rutte, nato, vladimir zelenskiy, ukrayna, i̇sviçre, alp dağları
Rutte: Savaş bitince Zelenskiy ile ‘zilzurna sarhoş olana kadar’ içeceğiz
23:26 07.11.2026 (güncellendi: 23:29 07.11.2026)
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesini Vladimir Zelenskiy ile İsviçre Alpleri’nde içki içerek kutlamayı planladığını söyledi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “Pauw & De Wit” televizyon programında, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesinin ardından Zelenskiy ile nasıl kutlama yapmayı düşündüklerini anlattı.
Rutte, “İsviçre Alpleri’nde bir yerlerde zilzurna sarhoş olana kadar içeceğiz. Bir zirveye oturup kendimizden geçene kadar içeceğiz. Planımız bu” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, 21 Ekim’de yaptığı açıklamada, mevcut durumu olduğu gibi dondurması ve ülke topraklarının en az yüzde 75’ini Ukrayna’da bırakması halinde Moskova ile bir anlaşmaya razı olduğunu belirtmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise 22 Ekim’de Zelenskiy’nin toprak bırakmaya hazır olduğuna ilişkin sözlerini değerlendirdiği açıklamasında, söz konusu bölgelerin Ukrayna’ya değil, “tarihsel olarak Rusya’ya” ait olduğunu ifade etmişti.