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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/rutte-savas-bitince-zelenskiy-ile-zilzurna-sarhos-olana-kadar-icecegiz-1110188562.html
Rutte: Savaş bitince Zelenskiy ile ‘zilzurna sarhoş olana kadar’ içeceğiz
Rutte: Savaş bitince Zelenskiy ile ‘zilzurna sarhoş olana kadar’ içeceğiz
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesini Vladimir Zelenskiy ile İsviçre Alpleri’nde içki içerek kutlamayı planladığını söyledi. 07.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-07T23:26+0300
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “Pauw &amp; De Wit” televizyon programında, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesinin ardından Zelenskiy ile nasıl kutlama yapmayı düşündüklerini anlattı.Rutte, “İsviçre Alpleri’nde bir yerlerde zilzurna sarhoş olana kadar içeceğiz. Bir zirveye oturup kendimizden geçene kadar içeceğiz. Planımız bu” ifadelerini kullandı.Zelenskiy, 21 Ekim’de yaptığı açıklamada, mevcut durumu olduğu gibi dondurması ve ülke topraklarının en az yüzde 75’ini Ukrayna’da bırakması halinde Moskova ile bir anlaşmaya razı olduğunu belirtmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise 22 Ekim’de Zelenskiy’nin toprak bırakmaya hazır olduğuna ilişkin sözlerini değerlendirdiği açıklamasında, söz konusu bölgelerin Ukrayna’ya değil, “tarihsel olarak Rusya’ya” ait olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/rutte-ab-rusyadan-abdnin-dizel-yakit-alimindan-daha-fazla-lng-satin-aliyor-1110168764.html
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mark rutte, nato, vladimir zelenskiy, ukrayna, i̇sviçre, alp dağları
mark rutte, nato, vladimir zelenskiy, ukrayna, i̇sviçre, alp dağları

Rutte: Savaş bitince Zelenskiy ile ‘zilzurna sarhoş olana kadar’ içeceğiz

23:26 07.11.2026 (güncellendi: 23:29 07.11.2026)
© Ahmet Serdar EserMark Rutte
Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2026
© Ahmet Serdar Eser
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesini Vladimir Zelenskiy ile İsviçre Alpleri’nde içki içerek kutlamayı planladığını söyledi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “Pauw & De Wit” televizyon programında, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesinin ardından Zelenskiy ile nasıl kutlama yapmayı düşündüklerini anlattı.
Rutte, “İsviçre Alpleri’nde bir yerlerde zilzurna sarhoş olana kadar içeceğiz. Bir zirveye oturup kendimizden geçene kadar içeceğiz. Planımız bu” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, 21 Ekim’de yaptığı açıklamada, mevcut durumu olduğu gibi dondurması ve ülke topraklarının en az yüzde 75’ini Ukrayna’da bırakması halinde Moskova ile bir anlaşmaya razı olduğunu belirtmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise 22 Ekim’de Zelenskiy’nin toprak bırakmaya hazır olduğuna ilişkin sözlerini değerlendirdiği açıklamasında, söz konusu bölgelerin Ukrayna’ya değil, “tarihsel olarak Rusya’ya” ait olduğunu ifade etmişti.
Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2026
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