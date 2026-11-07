https://anlatilaninotesi.com.tr/20261107/rutte-savas-bitince-zelenskiy-ile-zilzurna-sarhos-olana-kadar-icecegiz-1110188562.html

Rutte: Savaş bitince Zelenskiy ile ‘zilzurna sarhoş olana kadar’ içeceğiz

Rutte: Savaş bitince Zelenskiy ile ‘zilzurna sarhoş olana kadar’ içeceğiz

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesini Vladimir Zelenskiy ile İsviçre Alpleri’nde içki içerek kutlamayı planladığını söyledi. 07.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-07T23:26+0300

2026-11-07T23:26+0300

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ukrayna kri̇zi̇

mark rutte

nato

vladimir zelenskiy

ukrayna

i̇sviçre

alp dağları

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “Pauw & De Wit” televizyon programında, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesinin ardından Zelenskiy ile nasıl kutlama yapmayı düşündüklerini anlattı.Rutte, “İsviçre Alpleri’nde bir yerlerde zilzurna sarhoş olana kadar içeceğiz. Bir zirveye oturup kendimizden geçene kadar içeceğiz. Planımız bu” ifadelerini kullandı.Zelenskiy, 21 Ekim’de yaptığı açıklamada, mevcut durumu olduğu gibi dondurması ve ülke topraklarının en az yüzde 75’ini Ukrayna’da bırakması halinde Moskova ile bir anlaşmaya razı olduğunu belirtmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise 22 Ekim’de Zelenskiy’nin toprak bırakmaya hazır olduğuna ilişkin sözlerini değerlendirdiği açıklamasında, söz konusu bölgelerin Ukrayna’ya değil, “tarihsel olarak Rusya’ya” ait olduğunu ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/rutte-ab-rusyadan-abdnin-dizel-yakit-alimindan-daha-fazla-lng-satin-aliyor-1110168764.html

ukrayna

i̇sviçre

alp dağları

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mark rutte, nato, vladimir zelenskiy, ukrayna, i̇sviçre, alp dağları