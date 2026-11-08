https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/turkiye-ve-iraktan-guvenlik-mutabakati-1110197942.html
Türkiye ve Irak'tan güvenlik mutabakatı
Türkiye ve Irak'tan güvenlik mutabakatı
Sputnik Türkiye
Türkiye ve Irak, Sincar'da devlet otoritesinin sağlanması ve PKK varlığının sona erdirilmesi konusunda mutabık kaldı. İki ülke, sürecin takibi için Ortak... 08.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-08T18:19+0300
2026-11-08T18:19+0300
2026-11-08T18:33+0300
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türkiye
irak
sincar
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Türkiye ve Irak'ın yayımladığı ortak açıklamada, Irak makamlarının Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve PKK unsurlarının varlığına son verilmesine yönelik attığı adımların sürdürülmesi konusundaki ortak irade teyit edildi.Türkiye, liderler düzeyinde varılan mutabakat uyarınca, Başika-Zilikan yerleşkesinin Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak devrine yönelik üzerine düşen adımları atmaya başlayacağını beyan etti.Türkiye ve Irak, PKK'nın mevcudiyetinin tamamen sonlandırılmasına yönelik Sincar'da başlayan sürecin ilerlemesinin müştereken teyit ve denetlenmesi amacıyla, Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesi'nin faaliyete geçirilmesi yönünde karar aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/turkiye-ve-irak-anlasti-pkk-sincardan-cikacak-1108983536.html
türki̇ye
irak
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türkiye, irak, sincar, pkk, asker
türkiye, irak, sincar, pkk, asker
Türkiye ve Irak'tan güvenlik mutabakatı
18:19 08.11.2026 (güncellendi: 18:33 08.11.2026)
Türkiye ve Irak, Sincar'da devlet otoritesinin sağlanması ve PKK varlığının sona erdirilmesi konusunda mutabık kaldı. İki ülke, sürecin takibi için Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesi'ni faaliyete geçirme kararı aldı.
Türkiye ve Irak'ın yayımladığı ortak açıklamada, Irak makamlarının Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve PKK unsurlarının varlığına son verilmesine yönelik attığı adımların sürdürülmesi konusundaki ortak irade teyit edildi.
Türkiye, liderler düzeyinde varılan mutabakat uyarınca, Başika-Zilikan yerleşkesinin Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak devrine yönelik üzerine düşen adımları atmaya başlayacağını beyan etti.
Türkiye ve Irak, PKK'nın mevcudiyetinin tamamen sonlandırılmasına yönelik Sincar'da başlayan sürecin ilerlemesinin müştereken teyit ve denetlenmesi amacıyla, Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesi'nin faaliyete geçirilmesi yönünde karar aldı.