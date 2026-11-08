https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/turkiye-ve-iraktan-guvenlik-mutabakati-1110197942.html

Türkiye ve Irak'tan güvenlik mutabakatı

Türkiye ve Irak'tan güvenlik mutabakatı

Sputnik Türkiye

Türkiye ve Irak, Sincar'da devlet otoritesinin sağlanması ve PKK varlığının sona erdirilmesi konusunda mutabık kaldı. İki ülke, sürecin takibi için Ortak... 08.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-08T18:19+0300

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türki̇ye

türkiye

irak

sincar

pkk

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Türkiye ve Irak'ın yayımladığı ortak açıklamada, Irak makamlarının Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve PKK unsurlarının varlığına son verilmesine yönelik attığı adımların sürdürülmesi konusundaki ortak irade teyit edildi.Türkiye, liderler düzeyinde varılan mutabakat uyarınca, Başika-Zilikan yerleşkesinin Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak devrine yönelik üzerine düşen adımları atmaya başlayacağını beyan etti.Türkiye ve Irak, PKK'nın mevcudiyetinin tamamen sonlandırılmasına yönelik Sincar'da başlayan sürecin ilerlemesinin müştereken teyit ve denetlenmesi amacıyla, Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesi'nin faaliyete geçirilmesi yönünde karar aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/turkiye-ve-irak-anlasti-pkk-sincardan-cikacak-1108983536.html

türki̇ye

irak

sincar

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