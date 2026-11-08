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Türkiye ve Irak'tan güvenlik mutabakatı
Türkiye ve Irak'tan güvenlik mutabakatı
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Türkiye ve Irak, Sincar'da devlet otoritesinin sağlanması ve PKK varlığının sona erdirilmesi konusunda mutabık kaldı. İki ülke, sürecin takibi için Ortak... 08.11.2026, Sputnik Türkiye
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Türkiye ve Irak'ın yayımladığı ortak açıklamada, Irak makamlarının Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve PKK unsurlarının varlığına son verilmesine yönelik attığı adımların sürdürülmesi konusundaki ortak irade teyit edildi.Türkiye, liderler düzeyinde varılan mutabakat uyarınca, Başika-Zilikan yerleşkesinin Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak devrine yönelik üzerine düşen adımları atmaya başlayacağını beyan etti.Türkiye ve Irak, PKK'nın mevcudiyetinin tamamen sonlandırılmasına yönelik Sincar'da başlayan sürecin ilerlemesinin müştereken teyit ve denetlenmesi amacıyla, Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesi'nin faaliyete geçirilmesi yönünde karar aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/turkiye-ve-irak-anlasti-pkk-sincardan-cikacak-1108983536.html
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türkiye, irak, sincar, pkk, asker
türkiye, irak, sincar, pkk, asker

Türkiye ve Irak'tan güvenlik mutabakatı

18:19 08.11.2026 (güncellendi: 18:33 08.11.2026)
© AATürkiye-Irak
Türkiye-Irak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2026
© AA
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Türkiye ve Irak, Sincar'da devlet otoritesinin sağlanması ve PKK varlığının sona erdirilmesi konusunda mutabık kaldı. İki ülke, sürecin takibi için Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesi'ni faaliyete geçirme kararı aldı.
Türkiye ve Irak'ın yayımladığı ortak açıklamada, Irak makamlarının Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve PKK unsurlarının varlığına son verilmesine yönelik attığı adımların sürdürülmesi konusundaki ortak irade teyit edildi.
Türkiye, liderler düzeyinde varılan mutabakat uyarınca, Başika-Zilikan yerleşkesinin Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak devrine yönelik üzerine düşen adımları atmaya başlayacağını beyan etti.
Türkiye ve Irak, PKK'nın mevcudiyetinin tamamen sonlandırılmasına yönelik Sincar'da başlayan sürecin ilerlemesinin müştereken teyit ve denetlenmesi amacıyla, Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesi'nin faaliyete geçirilmesi yönünde karar aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
TÜRKİYE
Türkiye ve Irak anlaştı: PKK Sincar'dan çıkacak
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