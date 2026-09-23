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Türkiye ve Irak anlaştı: PKK Sincar'dan çıkacak
Türkiye ve Irak anlaştı: PKK Sincar'dan çıkacak
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Türkiye ve Irak arasında, Sincar'da devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yle Türkevi'nde görüştü.Görüşmede, Türkiye ve Irak arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra güvenlik alanında işbirliğinin derinleştirilmesi ele alındı. Taraflar, Sincar'da devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda mutabık kaldı. Irak'ın güvenlik uygulamalarındaki ilerlemeler doğrultusunda, kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi kapsamında Türk kuvvetlerinin Başika-Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak teslim etmesi kararlaştırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/cumhurbaskani-erdogan-ermenistan-basbakani-pasinyanla-gorustu-1108982341.html
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irak, sincar, türkiye, pkk, terör, terör örgütü, terör eylemi, terör suçu, terör örgütleri
irak, sincar, türkiye, pkk, terör, terör örgütü, terör eylemi, terör suçu, terör örgütleri

Türkiye ve Irak anlaştı: PKK Sincar'dan çıkacak

21:57 23.09.2026
© AA / TCCB/ Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© AA / TCCB/ Murat Çetinmühürdar
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Türkiye ve Irak arasında, Sincar'da devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda mutabakata varıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yle Türkevi'nde görüştü.
Görüşmede, Türkiye ve Irak arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra güvenlik alanında işbirliğinin derinleştirilmesi ele alındı. Taraflar, Sincar'da devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda mutabık kaldı.
Irak'ın güvenlik uygulamalarındaki ilerlemeler doğrultusunda, kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi kapsamında Türk kuvvetlerinin Başika-Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak teslim etmesi kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüştü
20:35
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