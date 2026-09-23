https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/turkiye-ve-irak-anlasti-pkk-sincardan-cikacak-1108983536.html

Türkiye ve Irak anlaştı: PKK Sincar'dan çıkacak

Türkiye ve Irak anlaştı: PKK Sincar'dan çıkacak

Sputnik Türkiye

Türkiye ve Irak arasında, Sincar'da devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T21:57+0300

2026-09-23T21:57+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yle Türkevi'nde görüştü.Görüşmede, Türkiye ve Irak arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra güvenlik alanında işbirliğinin derinleştirilmesi ele alındı. Taraflar, Sincar'da devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda mutabık kaldı. Irak'ın güvenlik uygulamalarındaki ilerlemeler doğrultusunda, kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi kapsamında Türk kuvvetlerinin Başika-Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak teslim etmesi kararlaştırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/cumhurbaskani-erdogan-ermenistan-basbakani-pasinyanla-gorustu-1108982341.html

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irak, sincar, türkiye, pkk, terör, terör örgütü, terör eylemi, terör suçu, terör örgütleri