https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/iranli-vekil-abd-veya-israilin-yeniden-saldirmasi-halinde-fuzelerimiz-avrupaya-ulasacak-1110165290.html

İranlı vekil: ABD veya İsrail’in yeniden saldırması halinde füzelerimiz Avrupa'ya ulaşacak

İranlı vekil: ABD veya İsrail’in yeniden saldırması halinde füzelerimiz Avrupa'ya ulaşacak

Sputnik Türkiye

İran haber ajansı Tasnim’in aktardığına göre, bir İranlı milletvekili, ABD veya İsrail tarafından gerçekleştirilecek yeni bir saldırıya İran’ın vereceği... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T13:55+0300

2026-11-06T13:55+0300

2026-11-06T14:15+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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Shahin Shahr seçim bölgesi milletvekili Hosseinali Haji Deligani, Tasnim’e verdiği demeçte, “Yanıt olarak fırlatılacak füzelerin menzili Avrupa’yı da kapsayacak ve bu durum petrol fiyatlarının 150 dolar eşiğini aşmasına yol açacaktır” dedi.Ayrıca ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasını ülkeye karşı “bir savaş biçimi” olarak nitelendiren Haji Deligani, İran güçlerinin “uygun zamanda” saldırıya geçeceği uyarısında bulundu.ABD-İran hattında son durumABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki gelişmeleri ve gerilimi düşürme çabalarını görüşmek üzere Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ordusunun yardım ettiğini öne sürdüğü iki petrol tankerinin, Hürmüz Boğazı'ndan "izinsiz" rotalar üzerinden geçmeye çalışırken mayın saldırısına uğrayarak alev aldığını açıkladı.İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekremi Niya ise bölgeye yönelik yeni saldırıların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlamayacağını belirterek, böyle bir saldırıya "coğrafi sınırları aşan" bir karşılık verileceği uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/abdde-2028-ipuclarini-gulru-gezer-yorumladi-rubio-istifa-edebilir-cumhuriyetcilerde-kirilma-1110163246.html

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