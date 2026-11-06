https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/iranli-vekil-abd-veya-israilin-yeniden-saldirmasi-halinde-fuzelerimiz-avrupaya-ulasacak-1110165290.html
İranlı vekil: ABD veya İsrail’in yeniden saldırması halinde füzelerimiz Avrupa'ya ulaşacak
İranlı vekil: ABD veya İsrail’in yeniden saldırması halinde füzelerimiz Avrupa'ya ulaşacak
Sputnik Türkiye
İran haber ajansı Tasnim’in aktardığına göre, bir İranlı milletvekili, ABD veya İsrail tarafından gerçekleştirilecek yeni bir saldırıya İran’ın vereceği... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T13:55+0300
2026-11-06T13:55+0300
2026-11-06T14:15+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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Shahin Shahr seçim bölgesi milletvekili Hosseinali Haji Deligani, Tasnim’e verdiği demeçte, “Yanıt olarak fırlatılacak füzelerin menzili Avrupa’yı da kapsayacak ve bu durum petrol fiyatlarının 150 dolar eşiğini aşmasına yol açacaktır” dedi.Ayrıca ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasını ülkeye karşı “bir savaş biçimi” olarak nitelendiren Haji Deligani, İran güçlerinin “uygun zamanda” saldırıya geçeceği uyarısında bulundu.ABD-İran hattında son durumABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki gelişmeleri ve gerilimi düşürme çabalarını görüşmek üzere Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ordusunun yardım ettiğini öne sürdüğü iki petrol tankerinin, Hürmüz Boğazı'ndan "izinsiz" rotalar üzerinden geçmeye çalışırken mayın saldırısına uğrayarak alev aldığını açıkladı.İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekremi Niya ise bölgeye yönelik yeni saldırıların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlamayacağını belirterek, böyle bir saldırıya "coğrafi sınırları aşan" bir karşılık verileceği uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/abdde-2028-ipuclarini-gulru-gezer-yorumladi-rubio-istifa-edebilir-cumhuriyetcilerde-kirilma-1110163246.html
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i̇ran, abd, abd, i̇srail, haberler, tasnim
İranlı vekil: ABD veya İsrail’in yeniden saldırması halinde füzelerimiz Avrupa'ya ulaşacak
13:55 06.11.2026 (güncellendi: 14:15 06.11.2026)
İran haber ajansı Tasnim’in aktardığına göre, bir İranlı milletvekili, ABD veya İsrail tarafından gerçekleştirilecek yeni bir saldırıya İran’ın vereceği yanıtın, Avrupa’ya kadar ulaşabilen füze saldırılarını içerebileceği uyarısında bulundu.
Shahin Shahr seçim bölgesi milletvekili Hosseinali Haji Deligani, Tasnim’e verdiği demeçte, “Yanıt olarak fırlatılacak füzelerin menzili Avrupa’yı da kapsayacak ve bu durum petrol fiyatlarının 150 dolar eşiğini aşmasına yol açacaktır” dedi.
Haji Deligani, İran’ın vereceği yanıtın, saldırının ölçeği veya yeriyle sınırlı kalmayacağını, aksine “devasa, katlanarak artan ve stratejik” bir nitelikte olacağını ve “coğrafi kısıtlamalar gözetilmeksizin” gerçekleştirileceğini belirtti.
Ayrıca ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasını ülkeye karşı “bir savaş biçimi” olarak nitelendiren Haji Deligani, İran güçlerinin “uygun zamanda” saldırıya geçeceği uyarısında bulundu.
ABD-İran hattında son durum
ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki gelişmeleri ve gerilimi düşürme çabalarını görüşmek üzere Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ordusunun yardım ettiğini öne sürdüğü iki petrol tankerinin, Hürmüz Boğazı'ndan "izinsiz" rotalar üzerinden geçmeye çalışırken mayın saldırısına uğrayarak alev aldığını açıkladı.
İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekremi Niya ise bölgeye yönelik yeni saldırıların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlamayacağını belirterek, böyle bir saldırıya "coğrafi sınırları aşan" bir karşılık verileceği uyarısında bulundu.