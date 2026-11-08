https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/suudi-arabistanda-3-kentte-tehlike-alarmi-halk-uyarildi-1110189489.html

Suudi Arabistan'da 3 kentte tehlike alarmı: Halk uyarıldı

Suudi Arabistan'da 3 kentte tehlike alarmı: Halk uyarıldı

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan'da Dammam, Ahsa ve Bukayk kentlerinde erken uyarı sistemi devreye girerek tehlike alarmı verdi. Sivil Savunma Müdürlüğü, halka evlerinden... 08.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-08T10:10+0300

2026-11-08T10:10+0300

2026-11-08T10:10+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

suudi arabistan

yemen

dammam

husiler

sana

arap koalisyonu

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Suudi Arabistan'ın doğusundaki Dammam, Ahsa ve Bukayk kentlerinde, Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu üzerinden tehlike alarmı verildi. Yetkililer, üç kentte yaşayan vatandaşlara güvenli alanlara geçmeleri ve resmi talimatları takip etmeleri çağrısında bulundu.Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, erken uyarı sisteminin devreye alındığını doğruladı. Alarmın ardından halka yönelik bir dizi güvenlik önlemi duyuruldu.Suudi Arabistan'da halka sığınak uyarısıSivil Savunma Müdürlüğü, Dammam, Ahsa ve Bukayk kentlerinde uyarı mesajı alan vatandaşlardan sakin olmalarını ve resmi makamların açıklamalarına uymalarını istedi.Açıklamada, tehlike ortadan kalkana kadar pencerelerden uzak, güvenli bir odaya geçilmesi ve bulunulan binadan dışarı çıkılmaması gerektiği belirtildi.Dışarıda bulunan vatandaşlara ise en yakın binaya sığınmaları veya korunaklı bir bariyerin arkasına geçmeleri tavsiye edildi.Tehlike alarmı kaldırıldı: Nedeni açıklanmadıİlk uyarının ardından Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından ikinci bir açıklama yapıldı.Yetkililer, üç kentte ilan edilen tehlikenin sona erdiğini duyurdu. Böylece kısa süreli güvenlik alarmı kaldırılmış oldu.Ancak erken uyarı sisteminin hangi tehdit nedeniyle devreye alındığına ilişkin resmi açıklamada ayrıntı paylaşılmadı. Alarmın bir füze veya insansız hava aracı saldırısıyla bağlantılı olup olmadığı da doğrulanmadı.Yemen'deki çatışmalar Suudi Arabistan için risk oluşturuyorSuudi Arabistan'daki güvenlik alarmı, komşu Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmaların arttığı bir dönemde gündeme geldi.Husiler, geçmişte kendilerine yönelik askeri operasyonlardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı.Özellikle Suudi Arabistan'ın askeri tesisleri ve kritik altyapısı, Yemen kaynaklı saldırılar nedeniyle zaman zaman güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kaldı.Bununla birlikte, son erken uyarı alarmının Yemen'deki çatışmalarla bağlantılı olduğuna ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor.Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışmanın geçmişiYemen'deki iç savaş, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve ülkenin bazı bölgelerini ele geçirmesiyle derinleşti.Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'te uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek amacıyla askeri müdahaleye başladı.Yıllar boyunca devam eden çatışmalar, Yemen'de ağır bir insani krize yol açarken Suudi Arabistan'ın sınır güvenliği ve enerji altyapısı açısından da önemli riskler oluşturdu.Son olarak Dammam, Ahsa ve Bukayk kentlerinde devreye giren erken uyarı sistemi, Körfez bölgesindeki güvenlik hassasiyetini yeniden gündeme taşıdı.

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