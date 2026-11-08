https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/sicakliklar-6-derece-daha-dusuyor-kar-saganak-ve-firtina-geliyor-1110188757.html

Sıcaklıklar 6 derece daha düşüyor: Kar, sağanak ve fırtına geliyor

Sıcaklıklar 6 derece daha düşüyor: Kar, sağanak ve fırtına geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 8 Kasım Pazar gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına... 08.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-08T09:41+0300

2026-11-08T09:41+0300

2026-11-08T09:41+0300

türki̇ye

doğu karadeniz

şırnak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini artırıyor. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı, ülke genelinde ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Malatya, Elazığ, Iğdır, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.Özellikle Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Hangi iller risk altında?Meteoroloji'nin tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağış etkili olacak.Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Özellikle eğimli arazilerde heyelan, dere yatakları ve alçak kesimlerde ise ani sel ve su baskını riski bulunuyor.Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak görülürken, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor.Kar yağışı hangi illerde etkili olacak?Soğuk hava dalgasıyla birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Sivas çevreleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.Erzurum'da gün boyunca aralıklı kar yağışı tahmin edilirken, sıcaklığın 1 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Kars'ta 3 derece, Bolu ve Kastamonu'da ise 4 derece ölçülmesi öngörülüyor.Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don görülebileceği belirtiliyor. İç Ege ve İç Anadolu'da ise sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabilir.Fırtına uyarısı: Rüzgarın hızı 70 kilometreye ulaşacakMeteoroloji, kuvvetli yağışların yanı sıra birçok bölge için fırtına uyarısında bulundu.Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.Kuvvetli rüzgarın ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine yol açabileceği değerlendiriliyor. Vatandaşların özellikle açık alanlarda ve kıyı bölgelerinde dikkatli olması gerekiyor.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?Üç büyükşehirde soğuk hava etkisini hissettirecek. Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir için gün boyunca yaygın yağış öngörülmüyor.İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, en yüksek sıcaklığın 12 derece olması tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bilecik çevrelerinde ise yağmur ve sağanak görülecek.Ankara'da hava sıcaklığının 6 dereceye kadar yükselmesi, gökyüzünün parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. İzmir'de ise parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklığın 14 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.Bölge bölge hava durumu: Nerelerde yağış bekleniyor?Marmara BölgesiBölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bilecik çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.Ege BölgesiBölge genelinde parçalı bulutlu hava beklenirken, kıyılarda kuzey yönlü rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus görülebilir.Akdeniz BölgesiDoğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde kuzey yönlü kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına etkili olabilir.İç Anadolu BölgesiBölgenin güneydoğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus beklenirken, doğu kesimlerde kuvvetli rüzgar görülebilir.Batı Karadeniz BölgesiBölge genelinde yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.Orta ve Doğu Karadeniz BölgesiGünün en kuvvetli yağışlarının beklendiği bölgelerin başında Orta ve Doğu Karadeniz geliyor. Kıyılarda kuvvetli sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek.Artvin'in kıyı kesimlerinde de şiddetli yağış beklenirken, rüzgarın saatte 50-70 kilometre hıza ulaşabileceği belirtiliyor.Doğu Anadolu BölgesiBölgenin kuzey ve doğusunda kar yağışı, Malatya, Elazığ, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde ise yağmur ve sağanak bekleniyor. Şırnak ve Hakkari'de yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu BölgesiBölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak görülecek. Siirt'te yağışların öğle saatlerinde kuvvetlenmesi bekleniyor.Denizlerde fırtına alarmı: Dalgalar 4 metreye ulaşabilirMeteoroloji'nin deniz tahminlerine göre Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına, Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de ise fırtına bekleniyor.Batı Akdeniz'de rüzgarın yer yer 9 kuvvetine ulaşabileceği, Akdeniz genelinde dalga yüksekliğinin bazı bölgelerde 4 metreyi bulabileceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz ve Güney Ege'de dalga yüksekliğinin 3,5 metreye kadar çıkması beklenirken, Van Gölü'nde de fırtınamsı rüzgar etkili olacak.Kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.Meteoroloji'den sel, heyelan ve buzlanmaya karşı uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Rize, Artvin, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.Kar yağışı beklenen iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bölgelerde ise ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.Yetkililer, vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmelerini ve olumsuz hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almalarını istedi.

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doğu karadeniz

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