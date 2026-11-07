Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, YENİ Parti'den istifa etti

Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım.

Benim mücadelem hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesi olmadı.

Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda.

Son olarak benim hasta yatağında olduğum bir dönemde il kongresinde gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini ve bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum.

Burada mesele bir delege listesinde kimin olup olmaması değildir.

Mesele yıllarca birlikte mücadele etmiş insanlara gösterilmesi gereken saygıdır.

Mesele yol arkadaşlığı hukukudur.

Mesele seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanına gösterilmesi gereken siyasi nezakettir.

Mesele birlikte yürüdüğümüz insanların birbirine nasıl davrandığıdır. Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil.

Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum. Benim önceliğim de sorumluluğum da çok açık: Tekirdağ.