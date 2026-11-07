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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, YENİ Parti'den istifa etti
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, YENİ Parti'den istifa etti
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, sosyal medya hesabından YENİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. 07.11.2026, Sputnik Türkiye
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tekirdağ
yeni parti
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Bugün itibarıyla üyesi olduğum Yeni Parti’den istifa ediyorum" ifadelerini kullandı. Siyasi mücadelesinin 'hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesi olmadığını' ifade eden Yüceer, paylaşımda şunları kaydetti:Yüceer, sosyal medya paylaşımında önceliğinin siyasi tartışmalar değil, kentin sorunlarını çözmek ve devam eden yatırımları tamamlamak olduğunu belirtti. Yüceer, 11 ilçede altyapı, yol, su ve sosyal destek hizmetlerine yönelik beklentileri karşılamak için çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/sancaktepe-belediyesinde-siyasi-dengeler-degisti-4-chpli-uye-dem-partiye-katildi-1110145290.html
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türkiye, tekirdağ, yeni parti, candan yüceer
türkiye, tekirdağ, yeni parti, candan yüceer

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, YENİ Parti'den istifa etti

17:00 07.11.2026
© Fotoğraf : Candan Yüceer sosyal medyaTekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2026
© Fotoğraf : Candan Yüceer sosyal medya
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, sosyal medya hesabından YENİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Bugün itibarıyla üyesi olduğum Yeni Parti’den istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
Siyasi mücadelesinin 'hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesi olmadığını' ifade eden Yüceer, paylaşımda şunları kaydetti:

Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım.

Benim mücadelem hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesi olmadı.

Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda.

Son olarak benim hasta yatağında olduğum bir dönemde il kongresinde gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini ve bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum.

Burada mesele bir delege listesinde kimin olup olmaması değildir.

Mesele yıllarca birlikte mücadele etmiş insanlara gösterilmesi gereken saygıdır.

Mesele yol arkadaşlığı hukukudur.

Mesele seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanına gösterilmesi gereken siyasi nezakettir.

Mesele birlikte yürüdüğümüz insanların birbirine nasıl davrandığıdır. Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil.

Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum. Benim önceliğim de sorumluluğum da çok açık: Tekirdağ.

Yüceer, sosyal medya paylaşımında önceliğinin siyasi tartışmalar değil, kentin sorunlarını çözmek ve devam eden yatırımları tamamlamak olduğunu belirtti. Yüceer, 11 ilçede altyapı, yol, su ve sosyal destek hizmetlerine yönelik beklentileri karşılamak için çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.
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