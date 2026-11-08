https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/senegalde-gocmen-teknesi-batti-34-kisi-hayatini-kaybetti-1110198269.html
Senegal'de göçmen teknesi battı: 34 kişi hayatını kaybetti
Senegal'de göçmen teknesi battı: 34 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Senegal açıklarında Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 34 kişi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmaları... 08.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-08T18:44+0300
2026-11-08T18:44+0300
2026-11-08T18:44+0300
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Senegal'in kuzeybatısındaki Kebemer kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Avrupa'ya ulaşmak amacıyla denize açıldığı belirtilen teknede hayatını kaybedenlerin sayısı, yeni cansız bedenlerin bulunmasıyla 34'e yükseldi. Yetkililer, bölgede arama çalışmalarını sürdürürken kurbanların kimliklerinin belirlenmesi için de harekete geçti.Yeni cesetlere ulaşıldı, aramalar sürüyorSenegal Haber Ajansı'nın (APS) resmi kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, Louga bölgesindeki Kebemer açıklarında meydana gelen facianın ardından denizden yeni cansız bedenler çıkarıldı.Louga Valisi Ndeye Ngenar Mbodj, pazar günü hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespiti ve cenazelerin muhafaza edildiği alanlardaki çalışmaları incelemek üzere bölgeyi ziyaret etti.Senegal İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek Cumhurbaşkanı ve hükümet adına hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.Bakanlık, olası kurtulanlara ulaşmak ve mağdur ailelere destek sağlamak amacıyla ilgili devlet kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.İçişleri Bakanı Mouhamadou Makhtar Cisse'nin de pazartesi günü bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.Hükümet ayrıca komşu ülkelerle işbirliğini güçlendirerek insan kaçakçılığı şebekeleriyle mücadeleyi artıracağını açıkladı.Kanarya Adaları yolunda binlerce kişi hayatını kaybediyorFaciaya karışan teknenin, Moritanya açıklarını geçerek İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalıştığı tahmin ediliyor.Senegal'den Kanarya Adaları'na deniz yolculuğu, hareket edilen noktaya göre 4 ila 7 gün sürebiliyor. Göçmenlerin kullandığı ve çoğu zaman yüzlerce kişiyi taşıyan tekneler, açık denizde ağır koşullarla karşı karşıya kalıyor.İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras'ın Aralık 2025'te yayımladığı rapora göre, geçen yıl İspanya kıyılarına ulaşmaya çalışan 3 bin 90 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.Kuruluş, Kanarya Adaları güzergahının göçmenler açısından en ölümcül rotalardan biri olmaya devam ettiğini belirterek özellikle Gine'den hareket eden teknelerin kadınlar ve çocuklar için daha uzun ve tehlikeli yolculuklar anlamına geldiği uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261108/turkiye-ve-iraktan-guvenlik-mutabakati-1110197942.html
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afrika, senegal, kanarya adaları, göçmen, tekne
afrika, senegal, kanarya adaları, göçmen, tekne
Senegal'de göçmen teknesi battı: 34 kişi hayatını kaybetti
Senegal açıklarında Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 34 kişi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken hükümet, insan kaçakçılığı şebekelerine karşı mücadeleyi artıracağını duyurdu.
Senegal'in kuzeybatısındaki Kebemer kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne battı.
Avrupa'ya ulaşmak amacıyla denize açıldığı belirtilen teknede hayatını kaybedenlerin sayısı, yeni cansız bedenlerin bulunmasıyla 34'e yükseldi. Yetkililer, bölgede arama çalışmalarını sürdürürken kurbanların kimliklerinin belirlenmesi için de harekete geçti.
Yeni cesetlere ulaşıldı, aramalar sürüyor
Senegal Haber Ajansı'nın (APS) resmi kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, Louga bölgesindeki Kebemer açıklarında meydana gelen facianın ardından denizden yeni cansız bedenler çıkarıldı.
Louga Valisi Ndeye Ngenar Mbodj, pazar günü hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespiti ve cenazelerin muhafaza edildiği alanlardaki çalışmaları incelemek üzere bölgeyi ziyaret etti.
Senegal İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek Cumhurbaşkanı ve hükümet adına hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Bakanlık, olası kurtulanlara ulaşmak ve mağdur ailelere destek sağlamak amacıyla ilgili devlet kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
İçişleri Bakanı Mouhamadou Makhtar Cisse'nin de pazartesi günü bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.
Hükümet ayrıca komşu ülkelerle işbirliğini güçlendirerek insan kaçakçılığı şebekeleriyle mücadeleyi artıracağını açıkladı.
Kanarya Adaları yolunda binlerce kişi hayatını kaybediyor
Faciaya karışan teknenin, Moritanya açıklarını geçerek İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalıştığı tahmin ediliyor.
Senegal'den Kanarya Adaları'na deniz yolculuğu, hareket edilen noktaya göre 4 ila 7 gün sürebiliyor. Göçmenlerin kullandığı ve çoğu zaman yüzlerce kişiyi taşıyan tekneler, açık denizde ağır koşullarla karşı karşıya kalıyor.
İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras'ın Aralık 2025'te yayımladığı rapora göre, geçen yıl İspanya kıyılarına ulaşmaya çalışan 3 bin 90 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.
Kuruluş, Kanarya Adaları güzergahının göçmenler açısından en ölümcül rotalardan biri olmaya devam ettiğini belirterek özellikle Gine'den hareket eden teknelerin kadınlar ve çocuklar için daha uzun ve tehlikeli yolculuklar anlamına geldiği uyarısında bulundu.